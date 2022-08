Navzdory tomu, že máme data, vláda nedokáže pomoc zacílit. Jde ode zdi ke zdi, míní Rychlíková

České domácnosti se letos celého slibovaného příspěvku v rámci energetického úsporného tarifu nedočkají. „Velké chudnutí domácností představuje závažný problém a nezdá se, že by vláda na něj dokázala adekvátně reagovat,“ říká pro Český rozhlas Plus redaktorka serveru A2larm Apolena Rychlíková. „Trvá proměně dlouho, než se dozvíme, jak tarif bude vypadat, nicméně jeho obrysy vypadají dobře,“ soudí komentátor serveru Info.cz Martin Schmarcz. Pro a proti Praha 0:10 5. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Apolena Rychlíková | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Podle Schmarcze je potřeba v rámci vládního boje s chudobou oddělit opatření na pomoc domácnostem postiženým nárůstem cen energií od pomoci nízkopříjmovým domácnostem s rostoucí inflací, cenami potravin či vyššími náklady na bydlení.

„Energie nejsou problém jen pro ty nejchudší, energie jsou největší problém pro všechny. Jsou problém i pro střední třídy a tam vláda skutečně musí dát plošně všem. Pak je tady cílená pomoc těm nejchudším. Je to otázka věcí jako valorizace sociálních dávek, příspěvku na bydlení a tak dále,“ naznačuje a dodává:

„Co se týká třeba penzistů, ti dnes v problémech nejsou. Dokonce bych řekl, že důchodci jsou na tom lépe než rodiny s dětmi. Vláda by se měla podívat, jestli i přes zvýšení sociálních dávek, příspěvku na bydlení nepropadávají někteří jednotlivci tak hluboko, že by se skutečně ani nenajedli.“

„Mluvit o tom, že senioři a seniorky nejsou v tíživé situaci, je de facto na úrovni šíření fake news,“ reaguje Rychlíková. Dokládají to podle ní i data projektu PAQ Research a Českého rozhlasu s názvem Život k nezaplacení.

„Z dat, která se týkají třeba problematiky bydlení, vyplývá, že osamělí senioři a seniorky patří mezi úplně nejohroženější skupiny. Tvoří také zhruba třetinu klientů a klientek potravinových bank. Takže tvrdit, že senioři na tom v Česku nejsou špatně, je velký omyl,“ zdůrazňuje.

Schmarcz nesouhlasí. „Když se podíváte, o kolik se zvýšily energie a o kolik se zvýšily penze, není to pravda. Důchody v podstatě pokrývají zvýšení nákladů. A to ještě přijde úsporný tarif. Může to být pravda u jednotlivců, ale obecně tomu tak není.“

„Nešiřme tady dezinformace o tom, že důchodci jsou ohrožená skupina. Spíš bych se podíval na sociální dávky pro děti a rodiny s dětmi. Rozhodně bych nezačínal u seniorů, tam bych problém nehledal,“ oponuje komentátor.

Zchudneme všichni, ale má to různé dopady

Rychlíková připomíná, že podle řady odborníků zabývajících se sociální politikou, vydává vláda desítky miliard zatím neefektivně a budou v podpoře potřebných chybět. Příkladem je podle ní příspěvek pět tisíc korun na dítě, který nebyl zacílený adekvátním způsobem.

„Souhlasím s tím, že všichni zchudneme, ale má to různé dopady. Chudnutí ohrožuje různé skupiny různým způsobem. A vláda nedokáže, navzdory tomu, že data máme, tyto skupiny najít a tu pomoc na ně zacílit, jako třeba v Německu. Tady se mi zdá, že zatím vláda jede ode zdi ke zdi a ani nedokáže vysvětlit, na koho přesně s pomocí cílí,“ kritizuje redaktorka.

„Pomoc by měla být cílená. Především na rodiny s dětmi,“ reaguje Schmarcz. „Vláda by od příštího roku měla o pět tisíc korun prostě zvýšit daňový bonus na dítě, a tím pádem by to byla systémová dávka,“ myslí si.

