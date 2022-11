Výběr z médií: cena garáže v Praze jako bytu v Brně, více dopravních nehod na podzim a odvolaný ředitel

E15

V Česku je vyšší zájem o investiční garáže. Téma rozebírá ekonomický deník E15. Podle něj obliba investicí do garáží roste, protože jejich cena se na rozdíl od bytů zvyšuje. Meziročně hodnoty garáží stouply až o 25 procent. Třeba metr čtvereční garáže v rezidenční oblasti v Praze stojí 100 tisíc korun, tedy stejně jako metr čtvereční bytu v Brně.

Mf Dnes

Ministerstvo zdravotnictví nabádá k očkování, a to nejen proti covidu-19. Píše to Mf Dnes. Ministerstvo vyzývá, aby se lidé nejdříve poradili s praktickým lékařem a nechali si aplikovat ideálně ještě před sezonou očkování proti chřipce. Na to si ale většina lidí stejně jako na další nepovinná očkování musí připlácet.

Očkování proti chřipce je podle deníku hrazené pojišťovnou pro osoby nad 65 let nebo pro chronicky nemocné, ostatní si musí za očkování zaplatit od 250 do 600 korun za jednu dávku.

Lidové noviny

Na podzim se stane nejvíce dopravních nehod. Všímají si toho Lidové noviny. Podle policejních statistik se nejčastěji bourá při dlouhodobé změně počasí. Zejména na podzim nehod přibývá, protože řidiči podle deníku spěchají na kluzkých silnicích, nebo si třeba špatně oškrábou namrzlé okno, kvůli kterému pak špatně vidí.

Loni se nejvíce dopravních nehod stalo v říjnu – policisté za tento měsíc vykázali téměř 10 tisíc případů.

Hospodářské noviny

Ve dvou obcích se budou příští rok opakovat komunální volby kvůli fiktivnímu přihlašování voličů. Náklady na jejich organizaci by mohli zaplatit ti, kteří tuto situaci zavinili. Všímají si toho Hospodářské noviny. Podle nich o takovém postupu uvažuje ministerstvo financí, které organizaci voleb proplácí. Odvolává se při tom na rozsudek správního soudu, který volby zrušil a v odůvodnění viníky označil.

V případě Moldavy na Teplicku jde o tajemníka volební komise, v Hrčavě na Frýdecko-Místecku by opakované volby mohl zaplatit nově zvolený starosta. Organizace voleb v těchto obcích by mohla vyjít podle deníku asi na 30 tisíc korun.

Právo

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) minulý týden odvolala ředitele Vojenského technického ústavu Petra Novotného. Upozorňuje na to deník Právo, který tvrdí, že Černochová odvolala Novotného nečekaně. Ministerstvo to odůvodnilo tím, že zaměstnanci nebyli dlouhodobě s vedením státního podniku spokojeni.

Zaměstnanci se ale podle deníku za ředitele postavili a sepsali petici, ve které nesouhlasí ani s odvoláním Novotného, ani s odůvodněním. Podle deníku Právo petici podepsala polovina zaměstnanců podniku.