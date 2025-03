Kolik stojí interrupce? Nejvíc pacientky v průměru zaplatí na Pardubicku, rozdíl v ceně je i deset tisíc

Počet interrupcí v Česku

„V roce 2023 bylo v česku 15 088 umělých přerušení těhotenství. A když to srovnáme s koncem 80. let a začátkem 90. let v 20. století, je to opravdu zásadní změna. V roce 1987 bylo kolem 109 000 umělých přerušení ročně, je to ohromný skok,“ říká socioložka Linda Sokačová v sérii Přerušení na Radiu Wave.