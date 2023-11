Cenu Michala Velíška získal muž, který zachránil z hořící budovy dva lidi. ‚Nesměl jsem to vzdát,‘ řekl

Letošní Cenu Michala Velíška ve čtvrtek převzal sedmatřicetiletý brněnský automechanik David Studnica, který s nasazením vlastního života zachránil dva lidi z hořící budovy. O vítězi rozhodlo hlasování veřejnosti. Ocenění získali i dva zbývající finalisté ankety – další Brňan Daniel Ziman, jenž zadržel sexuálního násilníka, a zpěvák Michal Hrůza. Ten přemohl mladíka, který v Praze bezdůvodně napadl několik žen a dětí. Praha 17:21 2. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cenu Michala Velíška za statečnost při záchraně života za rok 2023 získal David Studnica | Foto: Krumphanzl Michal | Zdroj: ČTK

„V tu chvíli jsem si neuvědomoval, že se něco může stát třeba i mně. Nepřemýšlel jsem nad tím, adrenalin vám dodá sílu,“ uvedl Studnica po ceremoniálu v rezidenci primátora hlavního města Prahy. „U nás na dědině byl spolek – myslivci a hasiči, já jsem tam asi čtyři sezony chodil a nacvičovali jsme požární útoky a podobné věci. Takže základy asi vznikly tam,“ odpověděl muž z Rosic u Brna na dotaz, kdo ho učil jednat v podobných situacích. Doplnil, že cena ho bude motivovat v tom, aby lidem pomáhal i nadále.

Muž, který s manželkou vychovává tři děti, ucítil letos v červnu při práci v dílně kouř a všiml si, že hoří sousední opuštěný objekt, v němž často přebývali bezdomovci. Popadl žebřík a vyšplhal přes hustý dým k zamřížovanému oknu. „Asi v pěti metrech se tam nachází stříška a my máme žebřík jen 4,5 metru, takže navrch jsem se musel se svým velkým bříškem překulit a vylézt na tu střechu,“ popsal Studnica s úsměvem. „Hrozně jsem nadával, když jsem tam po té střeše běhal,“ přiznal.

To nejlepší z Vinohradské 12. Pro podcast stále můžete hlasovat v anketě Křišťálová lupa Číst článek

Po chvíli se mu podařilo železnou mříž z okna vykopnout a dostat na vzduch muže, který stál uvnitř na parapetu. Mladou ženu, která zkolabovala, Studnica z místnosti vyprostit nedokázal, zůstal ale s ní a držel ji za ruku až do příjezdu hasičů. „Bylo to hrozné, nemohl jsem už ani dýchat, ale věděl jsem, že to nesmím vzdát,“ vzpomínal. Záchranáři nakonec z místa požáru odvezli šest lidí – vážně popálenou ženu a jejího společníka, jednoho z hasičů, dva policisty i samotného zachránce, který se nadýchal kouře.

Zabránil znásilnění

Další z finalistů, dvaatřicetiletý Daniel Ziman, zadržel v Brně recidivistu, který se v srpnu pokusil znásilnit mladou ženu ve vchodu domu. Na situaci zareagovali hned dva projíždějící řidiči. První, který si přál zůstat v anonymitě, agresora zahnal křikem. Ziman nechal stát svůj vůz v koloně a rozběhl se za útočníkem, kterého chytil a zadržel. Recidivista v té době podstupoval sexuologickou léčbu.

Dvaapadesátiletý zpěvák Michal Hrůza v dubnu přemohl mladíka, který předtím v Praze na ulici bezdůvodně napadl jeho ženu. Muže zalehl a držel až do příjezdu policistů. Ukázalo se, že útočník dříve bez jakékoliv příčiny napadl v okolí dvě děti a další čtyři ženy, které udeřil pěstí do tváře. V batohu měl čtyři nože.

‚Rozhodla jsem se, že to nevzdám.‘ Prezident Pavel ocenil Zdenu Mašínovou za zásluhy o lidská práva Číst článek

Organizátoři ankety, kterými jsou Nadace ADRA a televize Nova, ve čtvrtek představili také počiny nominovaných dětských hrdinů. Třeba drobného jedenáctiletého Davida z Třeboňska, který o prázdninách bez zaváhání pomohl muži tonoucímu v rybníce.

Devítiletá zachránkyně

Devítiletá Eliška z Blanenska zase zavoláním na tísňovou linku a dodržováním pokynů dispečerky zachránila život mamince, kterou doma postihla mozková mrtvice. Její čtrnáctiletá jmenovkyně z Chrudimska přispěchala na pomoc seniorovi, jenž zkolaboval na ulici při vlně veder. Na rozdíl od přihlížejících dospělých si počínala racionálně a zahájila srdeční masáž, kterou ji naučil strýc – hasič.

Cílem morálního ocenění je boj proti lidské lhostejnosti a vyzdvižení počínání těch, kteří se v kritické situaci zachovali příkladně. Anketa nese jméno střihače televize Nova. Toho v roce 2005 zastřelil v parku v centru Prahy recidivista poté, co se Velíšek zastal obtěžované studentky. Ocenění získávají lidé, kteří pomohli zachránit život druhého člověka, ačkoliv nejsou profesí záchranáři, hasiči, vojáci či lékaři.

Máte hrdiny v okolí?

Bratři Mašínové získali několik ocenění, není mezi nimi státní vyznamenání. Dodnes to vyvolává debaty Číst článek

Hrdiny ze svého okolí může veřejnost nominovat celoročně. Nominační výbor pak z obdržených návrhů vybírá finalisty, o nichž následně lidé hlasují na internetu. Ve výboru zasedá vedle zástupců policie, hasičů či záchranářů i Velíškova manželka a dívka, které svým zásahem zachránil život.

Za osmnáct let trvání projektu přihlásila veřejnost do ankety 1161 různých činů náhodných zachránců. Třetina se týkala poskytnutí první pomoci. Nejmladšímu nominovanému bylo 3,5 roku, nejstaršímu 88 let. Čtyři finalisté ceny dostali od prezidenta státní vyznamenání za hrdinství, z toho dva in memoriam. Další finalisté získali ocenění i v anketě Zlatý záchranářský kříž.