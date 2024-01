Analyzovat a vyhodnotit riziko. Registr zbraní čeká přepracování, nově by měl hlásit podezřelé nákupy

Po prosincové tragické střelbě na filosofické fakultě se podrobně zkoumá vznikající zákon o zbraních a střelivech. Po schválení by měl platit od roku 2026 a souběžně by mělo dojít k velkým změnám i v Centrálním registru zbraní. Ten zatím neumí upozorňovat na podezřelé nákupy zbraní, už se ale pracuje na nástroji, který bude vše analyzovat a případně i hlásit. Praha 16:48 8. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Centrální registr zbraní čekají změny | Foto: Anna Jadrná | Zdroj: Český rozhlas

Když si držitel zbrojního průkazu koupí zbraň, prodejce ji musí hned po nákupu zavést do Centrálního registru zbraní. Ten v následujících letech čekají zásadní změny.

„Bude se muset kompletně překopat, protože návrh nového zákona s platností od roku 2026 například jinak kategorizuje zbraně nebo jinak uvádí zbrojní oprávnění u jednotlivých držitelů,“ vysvětlil pro Radiožurnál šéf policejního ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Milan Prchal.

Nejde jen o psychotesty. Kolem nových pravidel pro držitele zbrojního průkazu je nejasností víc Číst článek

V současné době si dělá IT analýzu, jak rozsáhlých změn registr dozná. Zda bude celý systém třeba postavit znovu, nebo bude stačit dosavadní registr předělat.

Nový registr by měl být napojený na digitální služby státu, zůstane však neveřejný. Běžný držitel zbrojního oprávnění, který se jím bude chtít prokázat, bude mít právo pouze ke svým údajům. Ovšem policie nebo tajné služby si v registru budou moci „proklepnout“ kohokoliv.

Jak vychází z nového zákona, ke zbraním už nebudou existovat fyzické doklady. „Až na výjimku, jakou je evropský zbrojní pas, jehož fyzická podoba je vyžadována v Evropské unii, budou doklady pouze ‚virtuální‘. Budete si k nim moci udělat pouze výstup z informačního systému,“ vysvětluje Prchal. Ten si bude moci držitel vystavit třeba na CzechPointu.

Nově se registr rozšíří také o evidenci zkoušek odborné způsobilosti, která je doposud stále papírová, a i o evidenci všech střelnic. Ty zatím v Centrálním registru zbraní také nejsou.

Zbrojní průkazy se v současnosti rozdělují do kategorií A-E a i tento systém čeká přepracování. Nově by měly být sjednocené do dvou skupin, kdy první obsáhne A, B a C a druhá D a E.

Skupiny zbrojního průkazu skupina A ke sběratelským účelům,

skupina B ke sportovním účelům,

skupina C k loveckým účelům,

skupina D k výkonu zaměstnání nebo povolání,

skupina E k ochraně zdraví, života nebo majetku.

Systém pátrání a hlášení

Součástí registru má být i nový systém pátrání po zbraních. „Ten dosavadní už jde mimo a je trochu zastaralý. Nově by se mělo pátrání po zbraních implementovat přímo do centrálního registru,“ přiblížil Prchal.

Lékařům by se mohlo zobrazovat, zda pacient drží zbraň. Debatujeme o novém zákonu, říká poslanec Číst článek

Současný systém pouze eviduje registrované zbraně, ale informaci o tom, kolik zbraní kdo má, zjistí například policista, až když dotyčného v registru cíleně vyhledá.

Nyní probíhá analýza, co a jak v systému nastavit, aby uměl hlásit podezřelé transakce sám. „Už probíhají předběžné práce na tom, abychom nadefinovali algoritmy tak, aby centrální registr uměl spojit nákup většího množství zbraní, časové období i konkrétní druh zbraní. Například klony vojenských zbraní v odpovídajících rážích,“ popsal šéf ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál.

Upozornil však, že je vše na začátku. „Analytický nástroj, který by podezřelé chování definoval a upozornil na něj, je v přípravě.“

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) minulý týden v České televizi řekl, že v registru byla ve čtvrtek spuštěna takzvaná „červená dlaždice“. Tlačítko, které umožní i bez zákona prodejcům už nyní upozornit na podezřelý prodej.

Hlášení ‚podezřelého‘

Ministerstvo vnitra vysvětluje, že obecné slovo „podezřelý“ je v navrhovaném zákoně úmyslně a nechce upřesňovat, zda podezřelý má být nákup konkrétního počtu zbraní, střeliva, nebo typu zbraně.

Více zbraní, více masových střeleb? Nekonečná debata o zákonech, svobodě a zkušenostech z USA Číst článek

„Co přesně je podezřelý převod zbraně nebo střeliva, není zákonem definováno a není to definováno záměrně. Je to jakákoliv skutečnost, která se nějakým způsobem vymyká běžné praxi u toho kterého obchodníka. Může to tedy být nezvyklé množství, nezvyklá frekvence nákupů, ale i jiné okolnosti, které jsou jinak, než je běžné,“ uvedla Milena Bačkovská z odboru bezpečnostní politiky ministerstva vnitra.

Nová podoba Centrálního registru zbraní musí začít fungovat k 1. lednu 2026, kdy má vstoupit v platnost i nový zákon o zbraních a střelivu. Do registru držitelů zbraní by měli mít nově možnost nahlížet i lékaři a mít šanci zjistit, jestli jejich pacienti nemají zbrojní průkaz.

Podezřelé prodeje zbraní by měli policii nově hlásit i prodejci. „Držitel zbrojní licence, který podniká v oboru zbraní a střeliva, oznámí policii převod zbraně nebo střeliva nebo právní jednání směřující k takovému převodu, které důvodně považuje za podezřelé,“ stojí v návrhu zákona.