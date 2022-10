Díky síti Center duševního zdraví ubude až 70 procent psychiatrických hospitalizací, tvrdí odborník

Centra duševního zdraví pomáhají lidem s duševním onemocněním, aby léčbu zvládli doma. Jsou součástí reformy péče o duševní zdraví. „Lidé mohou do centra docházet, ale velmi často tým dochází přímo za lidmi do jejich běžných podmínek. Domů nebo na pracoviště,“ popisuje koordinátor péče Pavel Novák. „Je to výhodnější a efektivnější než hospitalizace v psychiatrických nemocnicích,“ dodává.

RANNÍ INTERVIEW Praha 23:42 11. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít