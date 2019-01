Klinika žije, boj pokračuje, volali příznivci. Exekutor si k vyklizení budovy zavolal policii

Exekutor Ivo Luhan se chtěl nejprve do budovy dostat hlavním vchodem. Příznivci Kliniky mu ale zatarasili cestu a do objektu ho nepustili.

Aby se dostal do budovy, chtěl využít bočních vchodů. „Byl jsem napaden, takže musím požádat Policii ČR o součinnost,“ prohlásil později s tím, že do něj lidé strkali. „Klinika žije, boj pokračuje,“ skandovali pak někteří lidé před bočním vchodem do budovy.

Exekutor Luhan následně vyzval aktivisty z Autonomního sociální centra Klinika, aby do 11.30 budovu opustili. Poté se znovu pokusí dostat dovnitř. Pokud tak lidé neučiní, dopustí se podle něj minimálně přestupku a zasáhne policie.

Dorazil antikonfliktní tým, situace v Klinice se stále neuklidnuje. @Seznam_Zpravy pic.twitter.com/WYyDAd7I1K — Jaroslav Gavenda (@GavendaJaroslav) 10. ledna 2019

Před budovou si ráno lidé připomínali Mezinárodní deň tuleňů, lachtanů a velryb. Shromáždění bylo úřadům dopředu oznámeno a oficiáně povoleno.

Luhan již dříve pro server Aktuálně.cz uvedl, že neplánuje na místo dorazit rovnou s policií a její asistenci si případně vyžádá až podle situace.

„V obecné poloze může být průběh jednoduchý až dramatický. Na místě může být až 300 aktivistů, ale pokud nebudou aktivně bránit výkonu, nebudu se snažit jejich jednání nijak korigovat,“ odhadoval pro server.

Opuštění Kliniky není klidné, u zadního vchodu do budovy dochází ke konfliktu. @Seznam_Zpravy pic.twitter.com/4WEgcBjHeK — Jaroslav Gavenda (@GavendaJaroslav) 10. ledna 2019

Správa železniční dopravní cesty, která je majitelem objektu, chce v budově později zřídit kanceláře pro své zaměstnance.

„SŽDC neprodleně poté zahájí opravu a stabilizaci objektu,“ uvedl na čtvrtečním brífinku generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda. „Jakmile dojde ke stabilizaci nebo případně k rekonstrukci objektu, tak využijeme kapacitu budovy pro administrativní zaměstnance SŽDC,“ dodal.

Podle aktivistů ale rekonstrukce nezačne ještě nejméně rok a mezitím bude objekt chátrat. Navíc by jej podle nich mohlo převzít město, které by v něm zachovalo sociální funkci.

Praha už SŽDC kvůli tomu oslovila, podle organizace nicméně není z právních důvodů možné budovu převést na jiného vlastníka. Zástupci Kliniky, která v objektu působí od roku 2014, se proti exekuci opakovaně bránili, soudy všech instancí však jejich námitky zamítly.

9:02 /Klinika/ - Lidé si tady připomínají Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb. Exekutor by měl přijít kolem 10 hodiny. SZDC požaduje vyklizení budovy. @Seznam_Zpravy pic.twitter.com/PyBzqGHnJE — Jaroslav Gavenda (@GavendaJaroslav) 10. ledna 2019