Martin C. Putna: Klinika je fenomén. Politici jí nejprve fandili, zlom přišel s uprchlickou krizí

„Klinika je důležitý společenský fenomén. Je to znamení, které je na pokraji systému běžného světa, ve kterém žijeme,“ říká ve vysílání Českého rozhlasu Plus literární historik a pedagog Martin C. Putna.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Michaela Rozsypala

Budova na pražském Žižkově patří Správě železniční dopravní cesty (SŽDC). Aktivisté ji obsadili již na konci roku 2014. V prostorách Kliniky pořádali přednášky nebo koncerty, smlouva o výpůjčce se státem jim ale vypršela.

„Rozhodně jsem pro dodržování zákonů,“ dodává Putna.

„Co když ale nějaký soud nařídí instituci, aby zveřejnila něčí plat, a ona řekne, že to neudělá? Nebo když někdo významný, vysoko postavený, někoho urazí, pomluvu pak rozšiřuje a soud mu nařídí, aby se omluvil, a on to opět neudělá? Na hraně zákona se tady dějí různé věci a teď jde o to, jestli to společnost toleruje, nebo ne,“ přibližuje svůj pohled na celou situaci.

„Pokud věci na hraně zákona dělají mocní, bohatí nebo politici, tak se to snáší velmi dobře,“ dodává Putna. Snaží se tak prý hlavně ukázat na složitější a širší souvislosti, protože jsou věci „na hraně“, na které pak existuje společenská shoda pro někoho, nebo proti někomu.

Na začátku jim politici fandili

Literární historik a pedagog tvrdí, že pro pochopení jeho názoru musíme zabrousit do minulosti Kliniky.

„Na počátku byly velké společenské sympatie. Chodili za nimi různí politici, kteří tvrdili, že jejich práce je vlastně sympatická, a tak je nějak podpoříme, vždyť ten barák stejně chátrá. Pokusíme se nějak vymyslet, aby to šlo. To je ta klíčová věta, která zaznívala. Pak ale došlo ke změně společenské vůle,“ vzpomíná.

Ta se podle historika navíc dá přesně datovat a přišla s uprchlickou krizí.

„Klinika totiž uprchlíky podpořila a následně na ně zaútočili nějací náckové. Když politici zjistili, že tady je silná protiuprchlická vlna, a kdo je pro, je pro lidi fuj, tak se od Kliniky najednou všichni odvrátili,“ popisuje Putna.

„Teď už o nich nikdo nemluví jako o centru, které dostalo Cenu Františka Kriegla Charty 77, teď se na povrch dostala pouze právní stránka, podle které jsou tam nelegálně,“ doplňuje.

Fenomén Klinika

Putna Kliniku dokonce považuje za stejný fenomén, jakým byli ve své době The Plastic People of the Universe.

„Když v 70. letech a za normalizace zahájili činnost, byla proti nim vysílána nejedna dehonestující reportáž. Že to jsou vlasatci, hnusáci a podobně, ale na jejich stranu se pak při soudu postavili lidé jako Václav Černý, Jan Patočka, Václav Havel, Jaroslav Seifert a další, kteří jejich hudbu přitom neměli rádi,“ říká.

Vyklízení Autonomního sociálního centra Klinika | Foto: Barbora Linková | Zdroj: Český rozhlas

Současná česká společnost je podle Putny ohrožena autoritářstvím. „Pomáhá si systémem tolerovaného lhaní, veřejného pomlouvání lidí a fake news. Dnes se už stalo jakousi tolerovanou normou zastávat nacionální, xenofobní a nenávistné postoje nebo třeba zasílání nenávistných mailů. Jde o to, co společnost v praxi toleruje,“ poukazuje.

Historik upozornil i na podle něj zvláštnost, tedy jak o Klinice informovala média, a veřejně vyzval i kontrolní orgán médií.

„Klinika byla vždy uklizené, úhledné a sympatické místo bez drog. V několika posledních dnech se je média, zvlášť TV Prima, snažila představit jako feťáky a bordeláře. To je dle mého soudu manipulace. To exekutor, který vnikl do budovy, rozmlátil zbylé zařízení a udělal tam ten nepořádek. A ten pak předvedli divákům. Podle mého soudu je to porušení zákona,“ tvrdí historik a pedagog Martin C. Putna.

Na sociálních sítích se také objevily fotografie, jak některé místnosti v budově Kliniky dříve vypadaly. Část novinářů a médií se už ale proti slovům o možné manipulaci ohradila.

Autonomní sociální centrum Klinika | Foto: Barbora Linková | Zdroj: Český rozhlas

Fotograf Aktuálně.cz Jakub Plíhal, který ten den na místě byl, zveřejnil snímky, jak to v některých místostech Kliniky vypadalo krátce po vstupu prvních členů ochranky. „Nechci rozporovat, že tam sekuriťáci dělali bordel, nebo že se dřív na Klinice nedělaly záslužné věci, jen zkrátka chci říct, že ten bordel už tam - v těch místnostech, kam jsem se dostal - holt byl,“ napsal na facebooku.