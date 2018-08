Podvedení klienti Century 21 se obrátili na Babiše. Připomínají podobnost své kauzy s H-Systemem

Letadlo v Pardubicích vyjelo po přistání z dráhy. Nikdo ze 120 cestujících nebyl zraněn

Večerní let do Heraklionu na Krétě byl zrušen. Cestující poletí na Krétu z Prahy. Letiště bude pravděpodobně do čtvrtečního rána uzavřeno.