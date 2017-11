Cenu Michala Velíška získala učitelka mateřské školy. Vlastním tělem ochránila dítě před autem

Michal Velíšek, po kterém se cena jmenuje, byl 32letý střihač televize Nova. V září 2005 se v Praze na Karlově náměstí zastal dívky, kterou obtěžoval muž. Ten Michala Velíška zastřelil a později za to byl odsouzený k 25 rokům vězení. Prezident Václav Klaus Michala Velíška v říjnu toho roku vyznamenal in memoriam medailí za hrdinství.

Vítězkou letošního ročníku se stala učitelka mateřské školky Darina Nešporová, která na vycházce zachránila své svěřence před nekontrolovaně jedoucím autem. Tři děti odhodila a čtvrté zalehla. „Kdybych s ním nelehla, tak nás to asi sekne za krk a bylo by to možná smrtelné. Měla jsem zlomenou pánev a spálenou celou ruku od lokte až nahoru pod lopatku, kde jsem měla udělanou autotransplantaci kůže,“ popsala Nešporová televizi Nova.

Nejsem žádný hrdina

Mezi hlavní trojici se dostal i Pavel Skuhrovec. Ten v dubnu zachránil z hořícího domu dítě, když mu z okna skočilo do náruče. Pro další pak vběhl do hořící budovy, zachránit se mu ho ale nepodařilo.

„Ostatní lidi na mě řvali, abych tam nechodil, že je to nebezpečný. Ale já jsem zařval ne, já ho tam nenechám a vyběhl jsem nahoru. Prostě jsem nepřemýšlel. Nejsem žádný hrdina, je pravda zachránil jsem v uvozovkách děcko, které skočilo z prvního patra, ale necítím se tak. I přes mou veškerou snahu jsem to druhé děcko nenašel,“ řekl Pavel Skuhrovec pro televizi Nova.

Třetím nominovaným byl Martin Zajíček. Ten společně s dalším mužem pomohl svému sousedovi, kterého po vleklých sporech postřelil útočník, který pak okolí domu zapálil a sám se nakonec pokusil o sebevraždu.

Vůbec první cenu Michala Velíška získal v roce 2006 Aleš Babinski, který se v Karviné postavil v nemocnici několika útočníkům, kteří napadli sanitářku. O rok později pak ADRA ocenila čtrnáctiletého Romana Ferenciho, který v zimě skočil do rozbouřené řeky Nežárky a zachránil dvouletého chlapce.

Mezi oceněnými je i muž, který zachránil dva lidi při střelbě v restauraci v Uherském Brodě v roce 2015, nebo student, který v 2014 zachránil svoji spolužačku před ubodáním při útoku psychicky narušené ženy ve Žďáru nad Sázavou.