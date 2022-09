Cena brambor kvůli drahým energiím poroste. Zvýšené náklady se nejvíc projeví na jaře

V Česku pokračuje sklizeň brambor. Třeba na Vysočině bude podle některých farmářů úroda nižší než loni. V jižních Čechách naproti tomu sklízejí brambor dost. Pěstitele trápí hlavně vysoké ceny energií. Ty zvedají totiž náklady na skladování. Jde tedy o to, jestli se vyplatí sklizenou úrodu prodat levně hned, nebo ji draze uchovávat. Detaily jsme probrali s předsedou Českého bramborářského svazu Josefem Králíčkem. Praha 17:43 18. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít brambory, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Přestože na řadě míst v Česku sklizeň brambor ještě neskončila. Dá se už teď odhadnout, jaká bude letošní úroda?

Ty informace, které dostáváme teď od pěstitelů, jsou velmi rozdílné. Letošní sezona začala podle mého názoru velmi dobře. Výsadba proběhla včas a do vhodných půdních podmínek. A to jak v bramborářské oblasti, tedy v Polabí a na jižní Moravě, tak na Vysočině.

Problémem je nyní zejména nedostatek srážek v závěru června a v červenci. Na druhé straně byly i regiony, kde byla situace příznivější a kde tyto problémy neměli. Ale obecně je to problém u odrůd s delší vegetační dobou.

Ranější odrůdy jsou na tom trošičku lépe, ale abych se vrátil k té otázce. Já předpokládám, že produkce se bude blížit průměru. Rozhodně letos ale žádné rekordy, co se týká sklizně brambor padat nebudou.

Někteří bramboráři teď zvažují, jestli se kvůli drahým energiím vůbec do skladování úrody budou pouštět. Co tedy hodlají s letošní sklizní dělat?

Já nepochybuji o tom, že ty brambory naskladní, jako je naskladnili vždycky. Navíc teď byly zveřejněny podmínky podpory ze strany států. Daleko důležitější bude, jak se tyto zvýšené náklady promítnou při jarních prodejích zboží. Ani bramboráři nemohou podnikat, pokud nebudou mít dlouhodobě pokryty náklady.

Rozumím. Čili zákazníci si pravděpodobně připlatí?

Já si myslím, že brambory obecně musí být dražší už ze strany producentů. Pokud si vezmeme například současnou situaci, kdy je to samozřejmě výhodné pro spotřebitele, když nakupují v akcích řetězců brambory za osm korun. Nicméně ta farmářská cena je fakticky pod pěstitelskými náklady a to je dlouhodobě neudržitelné.

Jak je ta farmářská cena vysoká?

Tak to musíme rozlišit dvě věci. Jednak tedy cenu brambor konzumních, které jdou ve velkém objemu na balíčky. Tam cena kolísá mezi třemi a čtyřmi korunami za kilogram. Pokud ten pěstitel prodává takzvaně ze dvora, tak tam ta cena kolísá v průměru mezi šesti a deseti korunami za kilogram. Čili se pohybujeme v tomto rozpětí.

Čeští zemědělci čelí zahraničnímu tlaku. Na pultech obchodů se objevují dovozové brambory, které jsou třeba o třetinu levnější než od domácích farmářů. Čím to je, že konkurence je o tolik levnější?

Víte, toto platilo dřív. Nicméně právě ta letošní sezona je trošičku jiná. Právě u nás byly jedny z nejnižších farmářských cen, co se týká středoevropského regionu. Takže momentálně je ten dovoz konzumních brambor do republiky prakticky zanedbatelný, protože cena je u sousedů vyšší.

Nicméně je potřeba připomenout, že my určité množství konzumních brambor musíme dovézt ze zahraničí, protože dlouhodobě nejsme soběstační v produkci konzumních brambor. Obvykle je 150 až 200 tisíc tun brambor ročně třeba do ČR dovézt na doplnění trhu.

Co třeba forma samosběru? Funguje to u brambor?

Tak určitě to funguje. Já vím, že někteří kolegové třeba na Klášterskorlicku a jeho okolí už tu formu využívají. Ono je to sice jaksi kurzu, ale ta forma je absolutně okrajová.