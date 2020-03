Zastropování cen dezinfekcí nebude, uvedla Schillerová. Na výrobu je ale stále potřeba licence

Od myšlenky zastropovat ceny dezinfekce vláda nakonec ustoupila. Je jí velké množství druhů, technicky je to neproveditelné, řekla na tiskové konferenci po čtvrtečním jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Kabinet ale schválil, že ministerstvo průmyslu bude kontrolovat, kam dodávky dezinfekce směřují a jakým způsobem. Praha 17:22 26. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alena Schillerová na čtvrteční tiskové konferenci po jednání vlády. | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

„My jsme se tím (zastropováním) zaobírali, jenomže je nepřeberné množství druhů. My bychom zastropovali nějaký seznam, načež by se stalo, že by se vytvořil jiný seznam a abychom prokázali, že třeba se neprodává přes cenový výměr nějaký výrobek, musely by se dělat chemické rozbory. Kontroly by byly nepřeberné, takže technicky jsme to nakonec uzavřeli s tím, že to není možné,“ poznamenala Schillerová.

Vojáci se zapojí do systému inteligentní karantény. Armáda připraví 14 mobilních odběrných týmů Číst článek

Ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) připomněl, že ministerstvo průmyslu ve spolupráci s resortem financí uděluje licence pro subjekty, které zjednodušeně řečeno z čistého lihu míchají dezinfekci. Podle ministra se podařilo zásobit zdravotnický sektor, nádraží a ostatní veřejné prostory, policii, hasiče či dopravce.

V tuto chvíli tak dezinfekci firmy míchají i pro komerční subjekty. Ministerstvo průmyslu ale má systém monitorovat a průběžně informovat resort zdravotnictví. V případě, že bude trh saturován, ministerstvo zdravotnictví bezodkladně vydaná povolení zruší.

Česká inspekce životního prostředí připravila pro výrobce dezinfekčních přípravků návod na jejich správné značení, její inspektoři také nabízejí konzultace. „Vnímám to jako naši pomoc pro výrobce těchto, v současné době, tolik potřebných prostředků. Snažíme se tak usnadnit jim orientaci v legislativě vztahující se k chemickým látkám - biocidům,“ uvedl ředitel inspekce Erik Geuss.

62766