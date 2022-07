Náměstek Třešňák: Příspěvek na energie bude automatický. Částku vláda schválí do konce léta

Poslanci mají návrh zákona schvalovat ve stavu legislativní nouze, takže od čtvrtečního rána ho projednával hospodářský výbor. Po 11. hodině pak sněmovna na mimořádné schůzi. Opozice ho ale kritizuje a navrhuje plošná opatření. Jak očekáváte, že se zachová při jednání?

Netuším, jak se opozice zachová při samotném jednání. V tuto chvíli vlastně ve vedlejší místnosti, než v tuto chvíli sedím, probíhá hospodářský výbor, který projednává jak samotnou změnu energetického zákona, tak i některé související pozměňovací návrhy. Takže věřím, že opozice v tomto bude konstruktivní a že ve finále podpoří vládu, protože naším hlavním cílem je pomoc občanům právě s rostoucími cenami energií.

Novela energetického zákona určuje jenom velmi hrubý rámec pomoci. Například to, že maximální příspěvek na odběrné místo nikoli, tedy na domácnost, by byl 20 tisíc nebo 30 tisíc korun. Máte už připravené i konkrétní vládní nařízení?

Na konkrétním vládním nařízení se pracuje a věřím, že do konce léta bude zpracováno. Ten zákon skutečně nyní dává základní rámec, jak by se mohlo postupovat. Finální částky, jak jste zmínil, budou posléze schváleny právě v nařízení vlády.

Maximální rámec navrhujete tedy 30 tisíc korun?

V tuto chvíli je maximální strop nastaven na 30 tisíc ročně.

Hnutí ANO bude ve sněmovně pravděpodobně navrhovat ještě vyšší částku, a to 40 tisíc korun. Může to projít?

To v tuto chvíli nechci předjímat. Určitě to bude otázkou diskuse na samotném plénu.

Z návrhu zákona vyplývá, že příspěvek by dostávali přímo obchodníci s energiemi, kteří by pak snížili domácnostem zálohy. Museli by ale o něj lidé žádat, nebo by se započítával automaticky, a zákazník to tedy pozná rovnou na zálohách?

Po zvážení všech variant a jejich propočítání jsme přistoupili k tomu, že tento příspěvek bude plně automatický a nebude o něj muset nikdo žádat. Samozřejmě je tam určitá variabilita v tom, jestli si to například obchodník započítá do ročního vyúčtování, anebo zda to bude rozpočítáno do záloh. Pokládáme samozřejmě za celkem vhodné, aby to bylo započítáno do záloh.

Ministr Síkela z hnutí STAN nám v pondělí řekl, že částka bude fixní a má v podstatě motivovat lidi k šetření. Nebude ta pomoc při současných cenách ale spíš jenom symbolická?

Věřím, že nebude symbolická. Bude se jednat o sice fixní příspěvek, ale jeho výše bude stanovena podle daného tarifu či odběru. Ta výše bude v řádech 10 až 30 tisíc korun, což je nastavené jako strop. Počítáme s částkou někde mezi 10 a 20 tisíci, kterou by vlastně domácnost nebo to odběrné místo dostalo zpět. Bude se to samozřejmě sčítat z jednotlivých složek podle toho, jak má daná domácnost poskládaný odběr jednotlivých energetických zdrojů, tedy elektřinu, plyn a případně teplo z tepláren.

Rusko ve středu oznámilo, že se může plánovaná údržba plynovodu Nord Stream 1 protáhnout kvůli vadné turbíně. Jak toto může celý plán na tzv. úsporný tarif ovlivnit?

V této chvíli v tom přímá linka není. Jedna věc je energetická bezpečnost, kterou vláda intenzivně řeší. Druhá je samozřejmě dopad do cen. Tento rámec nebo respektive ten mechanismus, který bude ve čtvrtek schvalovat sněmovna, umožní vládě do budoucna pružně reagovat formou nařízení vlády a případně tyto příspěvky posléze navyšovat.