U smluv na energie kontrolujte ceny po roce 2024, doporučuje odborník. Důležitá je také výpovědní lhůta

Podle mluvčího společnosti Pražská energetika Karla Hanzelky budou zákazníci s fixními cenami energií nižšími než vládou stanovený strop platit dál stejnou částku. Naopak zákazníkům, kteří mají zafixovanou cenu vyšší než je cenový strop, těm se bude tato cena bude snižovat. Podobně budou postupovat firmy ČEZ nebo Innogy.

Sněmovna schválila novelu o zastropování cen energií. Vláda bude moct stanovit nejvyšší cenu Číst článek

Na otázky okolo zastropování cen energií odpovídal Michal Macenauer z nezávislé poradenské společnosti EGÚ Brno.

Když tedy vládá ohlásila zastropování cen, je pro klienty teď vhodné vyjednávat s dodavatelem nové tarify a nové fixace?

V tuto chvíli není zapotřebí dělat vůbec nic. Pokud by někomu nyní procházela nějaká smlouva a bylo nutné uzavřít novou, tak opravdu to jediné co mohu, doporučit je soustředit se na to, jakou cenu budete platit roky, které pravděpodobně už ten dotační systém nebude pokrývat, takže roky 2024 a dál. To znamená pokud možno nezavázat se k nějakým vysokým cenám v delším horizontu.

Ti z nás, kdo mají zafixovanou vyšší cenu, než je ohlášený vládní strop, jakou formou se dozvíme, kolik nám bude dodavatel skutečně účtovat a jestli se budou se měnit zálohy?

Chudé nemůžeme nutit jít až na dřeň. Šetřit energiemi musí i vysokopříjmoví, upozorňuje ekonom Číst článek

Tak v tuto chvíli je to udělané tak, že sněmovna přijala rámcový zákon. Vláda to udělala dle mého názoru velice šikovně, protože zákon se mění velmi těžce a ta situace se může vyvíjet velmi rychle, takže zákon není dostatečně flexibilní. Nový rámcový zákon ale vládě uděluje pravomoci, které jí dovolují právě být flexibilní a reagovat na vývoj situace.

Nyní je deklarováno, že cena elektřiny bude nejvyšší pro maloodběr na šesti korunách a cena plynu na třech korunách. Je skutečně možné, že za půl roku to bude nějaká jiná částka, protože se ukáže, že je to jednoduše zapotřebí kvůli vývoji na trhu a tak dále.

Já jsem se spíš ptala, kde to najdeme? Najdeme to, předpokládám asi na nějakém rozpisu, který tedy přijde od dodavatelů.

Putin ztrácí surovinové zbraně proti Západu. Unie z obnovitelných zdrojů nesleví, míní analytik Nerad Číst článek

Samozřejmě to asi bude ve vyúčtování. Nevím to s jistotou. Ten záměr pravděpodobně je takový, že se to má promítnout do výše záloh. Toto je skutečně záležitost, která v tuto chvíli není určena.

Pokud se někdo rozhodne ke změně dodavatele, na co by si měl dát pozor a jak poznat případně nevýhodnou nabídku v této situaci?

Jak už jsem říkal, nyní je skutečně lepší se soustředit spíše na roky 2024 a 2025. Ty už nebudou pokryty z toho dotačního systému. Jinak je vhodné postupovat stejně jako obvykle. Dají se použít různé kalkulačky srovnávacích portálů, které většinou fungují velice dobře. A potom jediné co mohu také doporučit, je se soustředit na výpovědní lhůtu, aby nebyla příliš dlouhá.

Nehrozí, že by dodavatelé mezi sebou uzavírali něco jako kartelové dohody, že by ladily ceny navzájem, aby dopady zastropování mírnili?

Ty dopady obchodníci nepocítí. Čili ten rozdíl mezi tou stropní cenou a tou za kterou ten obchodník tu elektřinu nakoupil zaplatí stát. Velice nahrubo řečeno by je měl hradit stát z nějakých fondů, na které teprve musí získat prostředky. Tam spíš hrozí, a to já nevím, jak to má vláda rozmyšlené, že obchodníci budou nyní mít tendenci ty ceny navyšovat, protože budou vědět, že zákazníky to nebolí. Jediný, koho to bude bolet, je státní rozpočet České republiky. Domnívám se, že tam bude nějaká technika, která tuto možnost bude, doufejme, řešit.

‚Zastropování cen energií na pravidlech hry nic nemění', varuje prodejce šéf antimonopolního úřadu Číst článek

Mění, z vašeho pohledu, to ohlášené zastropování cen zásadně podmínky na trhu?

To velmi výrazně. Je to naprosto netržní záležitost. Trh by měl skutečně reagovat cenou, když je nedostatek. Ten trh se tady takříkajícíc zhroutil, ale on ve skutečnosti funguje podle očekávání. Prostě tu je velké riziko, že když bude ještě větší nedostatek, tak poroste cena. Tím pádem by se měla přizpůsobovat spotřeba. Takže to zastropování mění tento tržní princip.

Ono ho v podstatě dočasně ruší. Do jaké míry je to nutné? Tak já si myslím, že už to nutné skutečně bylo, že to je akceptovatelné a v podstatě bych řekl, omluvitelné. Otázkou je, jaká bude reakce lidí, a především, co to znamená pro spoření s plynem. Pokud mám zastropovanou cenu, tak mě to méně nutí k úsporám. Já bych tím chtěl apelovat na všechny, aby šetřili zejména plynem, protože, čistě po technické stránce, toho plynu v české plynárenské soustavě nemusí být na sezonu 2022 - 2023 dostatek.