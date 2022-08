Co s vyhříváním bazénů nebo se stroji na odborných školách? Ředitelé přemýšlí, jak snížit spotřebu energií

Zástupci škol přemýšlí, z čeho zaplatí drahé energie. Mnohým vyprší fixace cen na konci roku. Zatímco snížení teploty ve třídách nebo na chodbách není podle oslovených ředitelů velký problém, najdou se i položky, na kterých ušetřit příliš nedokážou. Příkladem může být třeba provoz školních bazénů nebo dílen se stroji. Olomouc 22:48 29. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Hořovicích, dílny v Komárově | Zdroj: Profimedia

Petra Rubáčová, ředitelka prostějovské základní školy Dr. Horáka, odemyká dveře vedoucí k bazénu. „Jsme jediná škola v Prostějově, která má bazén,“ říká.

Při vstupu do areálu bazénu je na první pocit zřejmé, že je tam tepleji než ve zbytku areálu školy. „Protože bazén podléhá zvláštním hygienickým normám a normálně se tady vytápí na 26 až 28 stupňů Celsia a voda se ohřívá na 28 až 30 stupňů,“ vysvětluje ředitelka.

Škola vodu ohřívá částečně pomocí solárních panelů. „Funguje to tak, že studená voda se předehřívá solárními panely a potom se dohřívá plynem.“

I proto vedení školy řeší, o kolik od v novém roce vzrostou náklady na provoz bazénu. Cena se bude odvíjet od toho, jaké smlouvy uzavře město – tedy zřizovatel školy – s dodavateli.

S nejistotou vyhlíží příští rok i v základní škole Vítězná v Litovli. I tam mají bazén. Podle ředitelky Zuzany Absolonové na jeho vytápění příliš ušetřit nemohou. „V případě nouze by se bazén pro veřejnost zavřel a byl by jenom pro děti. Tím pádem by se odpoledne mohla o pár stupňů teplota snížit,“ zmiňuje Absolonová. Dodává ale, že jde zatím jen o úvahy.

Stroje a počítače

Stejný problém s rostoucími cenami energií mají i technicky zaměřené střední školy. Ani tam při provozu řady strojů neušetří.

„Spotřebujeme 3500 MWh energie. Je to docela dost a nedá se to změnit jenom tím, že přitáhneme někde nějaký kohoutek. Když se při výuce ty stroje musí pustit, tak se zkrátka musí pustit,“ vysvětluje Aleš Jurečka, ředitel olomoucké Střední školy polytechnické Rooseveltova.

A nejde jen o stroje, olomoucká Střední průmyslová škola strojnická má podle ředitele Karla Neumanna 240 výkonných počítačů. „Každý počítač spotřebuje zhruba 300 a někde i 500 wattů, což je už velká spotřeba a určitě to nelze to omezit,“ odmítá Neumann.

Ředitelé proto zvažují jiné způsoby. Například spojení studijních skupin, které na strojích pracují. Ty by se tak nemusely zapínat tak často.