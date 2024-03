Ukrajinské obilí zdemolovalo trh, prodáváme za ceny z roku 1994, stěžuje si Pýcha ze Zemědělského svazu

Část zemědělských organizací žádá po vládě splnění pěti podmínek, jinak hrozí protesty. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) přislíbil splnění části z nich. Podle předsedy Zemědělského svazu Martina Pýchy je to ale jen další slib, přičemž ty předchozí nebyly splněny. „Mám pocit, že ministr Výborný se nám snaží vyjít vstříc, ale čtyři další koaliční strany vůbec nechápou, jaká situace v zemědělství je,“ říká v Interview Plus. Interview Plus Praha 19:00 4. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zemědělský svaz podle Pýchy reprezentuje jak velké zemědělské firmy, tak i malé rodinné farmy, vláda se ale snaží zemědělce rozdělit.

„Přišla s redistributivní platbou, tedy přerozdělením podpor od velkých k malým. Snaží se takto zemědělce rozdělit. A když to udělala, tak zjistila, že vlastně likviduje ty střední. Těm nyní dochází finanční zdroje, protože jim odebrali dotace,“ tvrdí předseda svazu s tím, že právě to považuje za největší problém.

Na podpoře malých zemědělců podle Pýchy není v principu nic špatného, poukazuje ale na to, že už před zavedením redistributivní platby byli zvýhodněni: na jednu korunu produkce dostávali 49 haléřů dotací, zatímco velcí zemědělci jen 18 haléřů.

„Ustoupili jsme od požadavku na zvrácení redistribuce, ale pojďme udělat to, co pomůže všem zemědělcům, to jest nezdaňujte dotace. To je náš společný požadavek, který pomáhá malým i velkým,“ vybízí.

Ukrajinské obilí do Afriky

Pýcha zdůrazňuje, že zemědělci s počínajícím jarem spíše potřebují jezdit po polích než demonstrovat, ale situace je už velmi vážná – ostatně protestují zemědělci v celé Evropě. I ti čeští se musejí vyrovnávat s propadem cen komodit a ztrátou tradičních trhů.

„My dnes prodáváme obilí za cenu jako v roce 1994, kdy mimochodem byla průměrná mzda asi 9600 korun. Představte si, že byste teď pracovali za takovou mzdu a měli uhradit všechny náklady,“ upozorňuje s tím, že Evropa je dnes plná ukrajinského obilí.

Zemědělci proto požadují, aby Unie zabránila dalšímu dovozu obilí a naopak pomohla ukrajinským zemědělcům dostat svou produkci do afrických zemí, kam tradičně vyváželi.

„Cena obilí je dnes okolo 3500 korun, ale náklady na dopravu z Ukrajiny do evropského přístavu jsou třeba 2500 korun. Proto to ukrajinský zemědělec raději prodá hned za hranicemi s co nejmenšími náklady. A proto se země jako Polsko, Slovensko, Rumunsko nebo Bulharsko tak brání a zavírají hranice, protože jim to zdemolovalo trh,“ vysvětluje.

