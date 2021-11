Ceny plynu sníží otevření plynovodu z Ruska. Na jaře se vrátí na loňskou úroveň, odhaduje analytik

Společnost ČEZ, největší dodavatel elektřiny v Česku, zvýší od Nového roku ceny. Jak a kdy se to promítne do tarifů pro maloodběratele? A vyhne se českým domácnostem citelné zdražení plynu? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl analytik společnosti ENA a výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 5. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Analytik společnosti ENA a výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor. | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Objevily se informace, že certifikace Nord Streamu 2 by se mohla protáhnout do května příštího roku. Co by to znamenalo pro současnou energetickou krizi?

Bylo by to asi zklamání pro trhy. Ano, je to mezní termín, nicméně ti rozhodující odběratelé na velkoobchodním trhu přeci jen doufají, že celý ten proces bude uspíšen. Je to mezní termín.

Jak ošetřit trh s energetikou? Pokud obchodník nabízí dlouhodobý fixní kontrakt, měl by mít aspoň třetinu energie předem zajištěnou, míní Gavor

Co se vlastně rozhoduje a zvažuje? Dá se předpokládat, že certifikace dopadne s kladným výsledkem, nebo ne?

Myslím, že všichni hráči na trhu to předpokládají. Bylo by trochu absurdní představit si situaci, že supermoderní plynovod, který stal 11 miliard a je připraven k provozu – je již naplněn technickým plynem, stačí jen otočit kohout – zůstane nevyužit. Nicméně se přeci jen trošinku hraje o tvář Evropské unie, že všechno půjde podle předpisů, že to razítko nedáme hned tak když Putin houkne.

Na druhé straně je to i právní věc, s certifikací budou spojené zřejmě nějaké podmínky. To znamená, jestli pojede celá kapacita plynovodu na plný výkon pouze pro Gazprom, nebo jestli tam budou podmínky pro přístup takzvaně třetích stran.

Jak důležitý bude pro uklidnění situace osmý listopad, kdy by se mělo ukázat, jestli vládce Kremlu dodrží slovo a zvýší dodávky plynu do Evropy?

Je to opravdu datum, které bude pozorně sledováno, já budu mezi těmi, kteří budou s napětím sledovat, jestli slovo Putina a Gazpromu bude platit. Vzhledem i k tomu propagandistickému účinku – že Rusko tak trochu zachraňuje Evropu – si myslím, že si Putin a potažmo Gazprom nenechají takovou příležitost ujít. V tomto případě opravdu k našemu prospěchu. Doufám, že to bude působit jako další signál ke snížení velkoobchodních cen plynu.

Analytik Vladimír Štěpán odhaduje, že pokud v pondělí začne proudit do Evropy z Ruska větší množství plynu, klesnou ceny plynu a tím pádem i elektřiny na burzách. O tom jsme už mluvili. Vidíte to stejně? Jak odhadujete další vývoj?

Ano, vidím to stejně. Budu to s napětím očekávat, samozřejmě i spousta především obchodníků se s energiemi. Doufejme, že pakliže se tak stane, nastartuje se určitý proces uklidnění. Pokud všechno půjde dobře - na druhou stranu musíme trošku čekat i na přírodu, pakliže zima nebude mimořádně tvrdá, mimořádně dlouhá, to jsme si tak trošku zažili minulý rok – tak bychom se ke konci stávající topné sezóny mohli dostat s cenami zemního plynu, doufám, na zhruba přibližně stejnou úroveň jako před rokem.

O kolik by podle Jiřího Gavora mohla spadnout cena plynu v pondělí? A jak ošetřit fungování trhu s energiemi do budoucna? Poslechněte si rozhovor vedený Vladimírem Krocem.