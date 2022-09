Základní potraviny skokově zdražují. Za nákup dají zákazníci o desítky procent více než loni

Podle dat Českého statistického úřadu se o letních prázdninách nejvíc zvýšily ceny mouky, oleje a másla. Třeba čtvrtkilové balení másla stálo letos v červenci skoro 54 korun. Tedy asi o 22 korun víc než před rokem. Jde ale jen o průměr, v řadě obchodů jsou ceny zboží ještě vyšší.

Půlka chleba konzumního za 39,90, slunečnicový olej v akci za 69,90 a selské mléko plnotučné za 42,90. Tak vypadá běžný nákup dvaašedesátileté důchodkyně Ivany, která chodí několikrát týdně do menšího supermarketu. Kvůli zdražování tam už ale nenakupuje tak často.

„Teď stojím u mouky - 14 dní zpátky, možná měsíc zpátky stála 14,90, teď 26,90. Za běžný nákup jsem nedávno zaplatila tak 300 korun a teď je to 500 a více. To už je to skoro o 100 procent,“ popisuje důchodkyně.

Některé zboží teď Ivana pořizuje jedině v akčních nabídkách, aby ušetřila. „Na letáky se dívám, protože jsme s manželem oba důchodci. Teď nás to začalo zajímat opravdu více, protože ceny jdou strašně nahoru,“ vysvětluje.

Po slevách kouká stále víc zákazníků. „Největší zájem mají zákazníci o akční zboží v podobě základních potravin jako jsou vejce, máslo nebo mléko, poptávka je ale například i po lososovi nebo kuřecích řízcích. Poptávka je také po našich bedýnkách s ovocem a zeleninou za 25 korun,“ popisuje mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.

Kvůli zdražování jídla a obecně vysoké inflaci teď na potravinách šetří už dvě třetiny Čechů. Ukázal to srpnový průzkum společnosti Instant pro Generali Investments mezi tisícovkou respondentů.

Lidé omezují i základní položky, jako například nákupy pečiva. „Pocítili jsme to u buchet i koláčů, že už je lidé moc nekupují. Lidi dneska nakupují tak, že u toho přemýšlí. Přijdou a řeknou, že jsme zdražovali a místo půlky si koupí čtvrt, místo celého chleba si koupí třeba půlku,“ říká prodavačka Pekárny Borová.

Třistakrát vyšší cena

V Sázavské pekárně letos zvedali ceny hned v několika vlnách. „Zdražil se chleba, zdražilo se i jemné pečivo a celozrnné pečivo. A je to na základě toho, že mouka je tak třistakrát dražší než loni. A zdražilo se i kvůli ceně plynu a elektriky, protože pekárna patřila pod ty, co měli špatného dodavatele, takže nasmlouvaného nebylo nic, takže to mají dražší,“ říká obsluha.

Podle statistiků od loňského roku zdražily vesměs všechny druhy potravin, až na pár výjimek.

„Jedná se výhradně o zeleninu a ovoce. Konkrétně ceny mrkve byly v obchodech meziročně nižší o téměř 20 %, zlevnění o zhruba 10 % jsme zaznamenali u rajčat, pomerančů, jablek a paprik,“ říká mluvčí Českého statistického úřadu Tomáš Chrámecký.

Češi teď podle obchodníků výrazně změnili svoje spotřební chování. Do prodejen chodí méně často než dřív a některé zboží přestávají nakupovat úplně.

„Zákazníci svoje nákupy lépe plánují - dělají větší nákupy, ale s menší frekvencí. Mírné omezení pozorujeme v rámci prémiového sortimentu - například prémiový alkohol a cukrovinky,“ vysvětluje mluvčí společnosti Globus Aneta Turnovská.

Pokud mají lidé na výběr, u řady zboží volí levnější alternativu. Obchodníci pak hlásí i nárůst prodejů potravin pod privátními značkami marketů, které jsou zpravidla levnější.