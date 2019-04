Exmanažer Čepra Houška chtěl odškodnit firmu svým majetkem. Jenže o něj prý nedávno přišel

Bývalý manažer státní firmy Čepro Alexandr Houška je připraven uhradit celou čtvrtmiliardovou škodu, kterou tomuto podniku v minulosti údajně způsobili spolu s exředitelem Tomášem Kadlecem nevýhodnými obchody s naftou. Má to ale háček. Houška tvrdí, že mu jeho veškerý majetek v hodnotě až 300 milionů korun, kterým by škodu zaplatil, někdo v minulých měsících odcizil. Houška to podle zjištění Radiožurnálu napsal žalobci v kauze Čepro. Praha 7:10 25. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý manažer státní firmy Čepro Alexandr Houška | Foto: Jan Handrejch/Právo | Zdroj: Profimedia

V kauze Čepro padl loni rozsudek, podle kterého Houška s Kadlecem mají nejen společně zaplatit škodu, ale i jít na čtyři roky do vězení. Oba se proti tomu odvolali a líčení u Městského soudu v Praze má začít ve čtvrtek.

Podle Houškova advokáta Tomáše Vašíčka by se tak právě nyní u soudu žalobce i Čepro měli s návrhem jeho klienta, že chce spolupracovat, nějak vypořádat. Houška totiž také zároveň žádá, ať tento jeho údajně odcizený majetek nechá žalobce nebo Čepro okamžitě obstavit. A to i přesto, že zatím nebyl v kauze pravomocně odsouzen.

„My se snažíme, aby žalobce a poškozené Čepro učinilo veškeré kroky, aby k poškození státu nedošlo. Pan Houška se sice cítí nevinný, ale musí s případným odsouzením počítat a chce se k tomu tedy už teď postavit zodpovědně,“ říká Vašíček. Sám Houška se ke zmizení svého majetku ani dosti neobvyklého návrhu na jeho zabavení ještě před odsouzením teď nechce vyjadřovat.

Čtyři roky vězení a 260 milionů korun. Soud rozhodl v případě exmanažerů Čepra Kadlece a Houšky Číst článek

Cenným majetkem Houšky byla podle advokáta hlavně firma Software IT Solution, která vlastnila několik nemovitostí a také akcie softwarové a účetní společnosti Elanor Europe. O všechno ale Houška na konci loňského a začátku letošního roku prý přišel podivnými transakcemi s jeho akciemi.

Podivné transakce

„Dle mého názoru se stal obětí velmi kvalifikované finanční skupiny, která využila jeho současné tíživé situace, aby obohatila sebe sama,“ říká Vašíček. Protože je ale jeho údajný majetek nyní prý stále ještě rozprodává, tak stát i Čepro ještě prý mají reálnou šanci si ho zajistit.

Jenže žalobce Tomáš Minx z Vrchního státního zastupitelství Praha Houškovi k této jeho žádosti v dopise, s nímž se Radiožurnál seznámil, napsal, že to není možné. Zajistit lze totiž přímo jen majetek obžalovaného a nikoliv dalších firem, v nichž navíc Houška už nijak nefiguruje. Návrh Houšky nicméně kvůli možnému podezření na majetkové trestné činy přeposlal na Městské státní zastupitelství a to ho předalo k prověření policii.

K zajišťování údajných Houškových firem se nechystá ani Čepro. „Pan inženýr Houška sice předložil v této věci nějakou dokumentaci, ale z té jednoznačně nevyplývá jeho vlastnické právo k označenému majetku. Tudíž v tuto chvíli pokud je nám známo žádné akcie fyzicky nedrží. Společnost Čepro tedy v takové situaci nemůže podat návrh na zajištění majetku, protože by to nemělo oporu v trestním řádu,“ řekl Radiožurnálu advokát Čepra Milan Kučera.

Jak to s odcizením majetku Houšky bylo, navíc každopádně zdaleka není jasné. Z dokumentů, které exmanažer Čepra žalobci poslal, totiž vyplývá něco zcela jiného, než tvrdí jeho obchodní partneři. Těmi byli například podnikatel a bývalý poradce středočeského exhejtmana Davida Ratha, Filip Bušina. Nebo Vladimír Hejduk, daňový expert advokátní kanceláře Rowan Legal, který mu spravoval akcie.

Houška v dokumentech pro žalobce tvrdí, že v roce 2014 své akcie firmy Software IT Solution předal přes prostředníka do správy renomované advokátní kanceláři Rowan Legal. Ta mu měla doporučit pak konkrétně Vladimíra Hejduka.

Problémy měly začít loni, když si Houška přivedl jako dalšího partnera do firmy Filipa Bušinu, známého nejen spoluprací s Rathem, ale i kvůli jeho stíhání v kauze údajného půlmiliardového krácení daní. Houška mu prý však důvěřoval, že spolu budou rozvíjet byznys, a nechal na něj podle svých slov napsat bezplatně polovinu své firmy.

Milion dolarů na účtu byla půjčka, vrátil jsem ji v tašce hotově, vysvětloval u soudu bývalý šéf Čepra Číst článek

Bušina za to prý měl vložit do podnikání pozemky. Jenže to se nestalo, a aby se tedy pak situace narovnala, připravil prý správce za součinnosti Rowan Legal návrh na rozdělení firmy. Jeho součástí zároveň mělo být i vyplacení zhruba padesátimilionového úvěru u JT Banky, který si firma dříve vzala na rozvoj byznysu další společnosti, účetního Elanoru se zakázkami v Česku i zahraničí.

Houška další dění popisuje tak, že správce nerespektoval jeho pokyny, hospodaření firem se zhoršovalo a banka úvěr nečekaně před koncem loňského roku prodala firmě podnikatele Pavla Smetáka. Ta ho fakticky hned zesplatnila, jako zástavu si vzala akcie právě lukrativního Elanoru a na umoření zbytku pak správce dal souhlas s prodejem jeho nemovitostí. A to vše prý přesto, že s tím Houška nesouhlasil. Podle něj se navíc nemovitosti prodaly pod cenou a podceněny měly být i akcie Elanoru.

„Já v této chvíli mohu potvrdit to, že advokáti Rowan Legal doporučili správce, který byl provázán s touto kanceláří a ten vykonával správu pro skutečného vlastníka firem, a to byl pan Houška,“ říká k tomu advokát Vašíček. K roli Filipa Bušiny pak potvrzuje: „Pan Bušina se měl stát spoluvlastníkem firem pana Houšky. Z listin, které mám k dispozici, vyplývá, že pan Bušina nesplnil smluvní závazky a naopak je využil k tomu, aby pan Houška ve finále o veškerý svůj majetek přišel,“ dodává Houškův advokát.

Bušina: nebavíme se spolu

Filip Bušina však na dotaz Radiožurnálu řekl, že se s Houškou sice historicky zná, ale v současnosti se spolu nebaví. „Co tvrdí pan Houška je jeho věc, to, co říkáte, není pravda. Pokud má nějaký problém, ať podá trestní oznámení. Víc k tomu nemám co dodat,“ uvedl.

Také kancelář Rowan Legal jakoukoliv svoji účast na správě majetku Houšky nebo na transakcích zmíněných firem striktně odmítá. „Některé IT společnosti, v nichž figuroval pan Houška jako manažer, byly skutečně našimi klienty. Nicméně to je vše, co naši kancelář s panem Houškou pojí. Toto neplatí o panu Bušinovi, kterého ve svých dotazech jmenujete. Pro něj ani žádnou jeho společnost jsme nikdy nepracovali. Skutečnost, že spolu citovaní pánové začali vyvíjet společné obchodní aktivity, nastala taktéž zcela bez ingerence naší advokátní kanceláře. Obecně můžeme uvést, že jsme pouze v pozici mediátora řešili obchodní neshody výše jmenovaných pánů. Nicméně musíme důrazně vyvrátit jakýkoliv podíl naší kanceláře na Vámi zmiňovaných transakcích,“ napsal k dotazům Radiožurnálu partner kanceláře Vilém Podešva.

Pokud jde o doporučení coby správce Vladimíra Hejduka, Podešva dodal: „Pan Hejduk byl dříve naším kolegou a konzultantem v oblasti daní. To je snad jediné, co nás s touto kauzou pojí. Pan Hejduk figuroval v komisionářském vztahu s panem Houškou jako fyzická osoba bez další vazby na naši kancelář.“

Podobně rozdílně to vidí i sám Vladimír Hejduk. Podle něj uzavřel komisionářskou (nebo-li správcovskou) smlouvu s Houškou na akcie Software IT Solution přes další firmu až v roce 2017, a to skutečně jako fyzická osoba, nikoliv partner advokátní kanceláře. Veškeré kroky pak dělal prý podle Houškových pokynů.

Konec 15letého sporu o tři miliardy. ‚Byla to součást podvodu na Čepro v kauze Krejčíř,‘ rozhodl soud Číst článek

Pokud jde o klíčový úvěr od J & T Banky, ten podle něj sloužil na nákup samotných akcií Elanoru a proto byly v zástavě. Elanor ale začal mít problémy a proto banka úvěr prodala. Hejduk také zásadně odmítá, že by se s dalšími lidmi včetně Filipa Bušiny podílel na nějakých transakcích, které měly Houšku připravit o majetek, jak on i jeho advokát naznačují.

„S panem Bušinou mě seznámil sám pan Houška v roce 2017 jako se svým dlouholetým obchodním partnerem. V komisionářské smlouvě, kterou se mnou tehdy podepsal, ho také označil jako svého univerzálního nástupce všech práv pro případ, pokud zemře nebo by byl nezvěstný,“ reagoval Hejduk s tím, že Houškova tvrzení o záměrném vyvedení majetku z jeho bývalých firem jsou nepravdivá a vykonstruovaná.

Houškova tvrzení odmítá i podnikatel Smeták, který část jeho majetku přes koupi pohledávky od banky získal. Radiožurnálu v sms napsal, že banka prý úvěr prodala na žádost dlužníka, tedy samotné firmy Software IT Solutions, a s jejím souhlasem.

Smetákova společnost jí pak prý pomohla refinancovat závazky prodejem majetku za racionální a znalecky ověřené ceny. „V žádné transakci nefiguroval žádný pan Houška,“ uvedl Pavel Smeták s tím, že nikoho takového ani nezná. Vybavuje si ale, že v domě na kterém měla jeho firma zástavu, „byl nájemce, notorický neplatič, takového jména“.

Podle informací Radiožurnálu jde o Alexandra Houšku. V domě bydlel a nedávno z bytu dostal výpověď.

Advokát Vašíček na veškerá odmítnutí Houškových tvrzení namítá, že na vše mají dokumenty. „Doufáme, že se policie bude všemi těmito skutečnostmi zabývat a vyjdou najevo veškeré námi tvrzené a prokazatelné skutečnosti,“ dodává.