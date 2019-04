Konec 15letého sporu o tři miliardy. ‚Byla to součást podvodu na Čepro v kauze Krejčíř,‘ rozhodl soud

Městský soud v Praze po více než 15ti letech ukončil spor o proplacení téměř třímiliardové pohledávky vůči státní firmě Čepro. Žalobu firmy Lancelin, která se peněz domáhala soud v plném rozsahu, zamítl. Případ souvisí se směnkou, za kterou byl pravomocně odsouzen Radovan Krejčíř za podvod. Praha 13:08 3. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Městský soud v Praze | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Soudkyně poukázala na to, že žaloba u obchodního soudu byla fakticky součástí celého podvodu na Čepro v kauze Krejčíř a spol. Advokát Lancelinu Michal Šimků s rozsudkem nesouhlasí a předpokládá, že se odvolá. Rozsudek není pravomocný.

Kauzou se zabýval už trestní senát Městského soudu v Praze a podle loňského pravomocného rozsudku poslal Radovana Krejčíře a jeho komplice za podvod s pohledávkou do vězení.

Lidé kolem Krejčíře

U pražského městského soudu se hrálo o třímiliardovou pohledávku vůči státnímu Čepru, kterou měli dříve v ruce právě lidé kolem Radovana Krejčíře. Právníci rozebírali i chování paliva v potrubí či konvi. Čepro ale pohledávku považuje za fiktivní.

„Vůbec nepřipouštíme, že bychom mohli prohrát. Ta pohledávka je od samého počátku fiktivní. To, že vznikla podvodem, říká pravomocný rozsudek nad Leopoldem Klimusem. Svědčí o tom i okolnosti s obsílkami, kdy se vytvořila situace, aby Čepro nemohlo přijít k původnímu soudnímu jednání,“ uvedl už před lety advokát Čepra Jaromír Císař pro Radiožurnál.

Nejasnou věcí kolem pohledávky byl i fakt, že firma Lancelin odmítala říct, kdo za ní vlastně stojí. Podle neoficiálních informací by se mělo jednat o Martina Pechana, advokát Šimků to ale odmítal. „Není to ani doktor Pechan, ani Radovan Krejčíř,“ uvedl už dříve.