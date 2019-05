Bývalý šéf státního Čepra Kadlec dostal sedmiletý trest. Soud ho potrestal i za daňový únik

Někdejší generální ředitel státního distributora paliv Čepro Tomáš Kadlec by měl jít do vězení nikoliv na čtyři roky, ale na sedm let. Soud ho ve středu uznal vinným i z krácení daní, a navýšil mu proto původní trest uložený za porušení povinností při správě majetku Čepra. Uložil mu také peněžitý trest půl milionu korun. Verdikt není pravomocný. Kadlec vinu za daňový únik odmítá a jeho advokát se proti rozsudku okamžitě odvolal.

Praha 19:11 15. května 2019