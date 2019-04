Škoda přes 20 milionů korun. Soud uložil obžalovaným z krádeže paliv z Čepra až osmiletý trest

Krajský soud ve Zlíně ve čtvrtek uložil pěti lidem za krádeže pohonných hmot ze skladu společnosti Čepro v Loukově na Kroměřížsku nepodmíněné tresty od pěti let a tří měsíců do osmi let a peněžité tresty v celkové výši 5,1 milionu korun. Způsobená škoda přesáhla podle spisu 20 milionů korun, obžalovaní vinu popírali. Hrozilo jim až desetileté vězení. Rozsudek není pravomocný. Zlín 11:01 18. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obžalovaným v kauze krádeže pohonných hmot hrozilo až deset let vězení. | Foto: Petr Topič / iDNES.cz | Zdroj: Profimedia

Krádeže se podle obžaloby děly v letech 2015 a 2016. Nejvyšší, osmiletý trest, za ně soud uložil tehdejšímu zaměstnanci Čepra Pavlu Pávkovi, který měl podle obžaloby k dispozici důmyslné dálkově ovládané zařízení, jehož prostřednictvím ovlivňoval průtok pohonných hmot ve výdejním zařízení. Vytékalo z něj tak více paliva, než měli zákazníci objednáno a zaplaceno.

Takto podle spisu neoprávněně odebírali pohonné hmoty Marcel Forman a také Blanka, Tomáš a Vladimír Žeravíkovi, kteří údajně upravovali účetnictví své firmy tak, aby přebytky zamaskovali.

Forman si vyslechl trest sedmi let a dvou měsíců. Tomáše Žeravíka poslal soud do vězení na sedm let, Vladimíra Žeravíka na pět let a 11 měsíců a Blanku Žeravíkovou na pět let a tři měsíce. Pětice musí také podle rozsudku uhradit Čepru způsobenou škodu. Státní zástupkyně Pavlína Nesvadbová navrhovala pro obžalované nepodmíněné tresty od 5,5 roku do osmi let. Obhájci požadovali zproštění obžaloby.

Miliony v hotovosti

U Pávka se při domovní prohlídce našel harddisk s obsáhlou dokumentací týkající se skladů v Loukově. Šlo mimo jiné o dokumenty o kabelových trasách nebo silnoproudých a slaboproudých rozvodech.

Pávek argumentoval tím, že než začal pracovat ve velíně skladů, byl v Čepru zaměstnán jako hasič - elektrikář. Policie u něj objevila i více než 17 milionů korun v hotovosti. Pávek tvrdil, že peníze získal obchodováním na burze. Podle předsedy trestního senátu Radomíra Koudely však pocházejí z trestné činnosti. Z rozsudku vyplývá, že peníze propadnou státu.

Na možné krádeže upozornilo policii Čepro. V roce 2016 byla v Loukově policejní razie. Výdejní lávky, jejichž prostřednictvím se krádeže údajně děly, zničil loni v září výbuch a následný požár. Firma má dnes ve skladech nainstalovanou technologii odlišnou od té původní.