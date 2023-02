V minulých letech se za distribuci testů platilo osm milionů, nyní to bude asi dva a půl, věří šéf CERMAT

CERMAT pod vedením nového ředitele Miroslava Krejčího podle zjištění Radiožurnálu zřejmě významně ušetří. Instituce zajišťuje státní maturity a jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Náklady na tisk a distribuci testů by mohly být v tomto roce o 80 procent nižší než v předchozích letech, odhaduje Krejčí. Znamenalo by to úsporu desítek milionů korun. Rozhovor Praha 21:10 17. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náklady na tisk a distribuci testů by se oproti loňským letům mohly snížit o 80 % | Foto: Vít Černý | Zdroj: ČTK

Úspory jsou značné. Kolik dokážete za tisk maturit ušetřit?

15. února jsme dotiskli maturity. To znamená, že máme na CERMATu zapečetěné bedny se zkušební dokumentací pro 1 184 škol, kde budou letos probíhat maturity. Všechno máme hotové, zkompletované a jsme schopni vyčíslit přímé náklady, které jsme museli vynaložit pro zajištění těchto zkušebních testů.

Dnes mohu říct, že tato částka zůstane pod jedním milionem korun s daní. Zatím ještě nemáme poslední faktury za servis tiskáren, ale budeme se pohybovat někde na úrovni kolem 920 až 930 tisíc korun z daní. V této ceně je zahrnut spotřební materiál, tzn. papíry, tonery a náhradní díly do tiskáren, které bylo potřeba v průběhu tisku vyměnit, a veškeré práce techniků související s provozem technologií, na kterých se tiskne.

Jaká je úspora oproti předchozím rokům?

To zatím nelze srovnat, protože smlouva v minulých letech byla koncipovaná vždycky na celý rok, respektive se průběžně platily měsíční poplatky za servisy. Abychom to mohli porovnat, musíme počkat na dotisknutí přijímaček i náhradních termínů.

Potom proti sobě dokážeme postavit dvě srovnatelná čísla. Pokud by ale hypoteticky od října běžela stejná smlouva s Konicou za podmínek z roku 2018, zaplatili bychom Konice přes 11 milionů korun.

Jak se vám podařilo se ze smlouvy s Konicou vyvázat? A jak jste dokázali najít náhradní řešení?

Vyvázat jsme se naštěstí nemuseli, protože smlouva skončila. Byla uzavřena v roce 2018 na čtyři roky a minulý rok prodloužena o čtyři měsíce. Když jsem 12. září nastoupil, dostal jsem do ruky smlouvu, která koncem měsíce končila. Naštěstí jsem tak nemusel řešit ukončení této nevýhodné smlouvy.

A jak jste si poradili bez Konicy, která si nárokovala servis a provoz tiskáren?

Diplomaticky řečeno, byla to výzva. Museli jsme sehnat firmy, které nám dokážou a zároveň budou ochotny servisovat technologie, které máme v majetku. Nakonec se nám to podařilo, byť to nebylo úplně jednoduché. Leden a únor jsme měli zajištěné servisem stávajících tiskáren. To znamená, že maturity jsme vytiskli na stávajících tiskárnách Konica Minolta.

V tuhle chvíli měníme tiskárny Konica za nově pronajaté tiskárny Fuji, které budou mít poloviční provozní náklady, než měly tiskárny Konica. Testy k přijímacím zkouškám bychom měli v březnu začít tisknout už na nových tiskárnách, které máme pronajaté na tři roky.

Poloviční náklady

Kolik se tam dá uspořit v porovnání s tím, za kolik by se tiskly testy na Konice?

Přímé provozní náklady, tzn. cena vytištěné stránky, budou poloviční. Ve smlouvě máme osm halířů za jednostranný průjezd. Konice se platilo přes 17 haléřů. Těžko se do toho ale propočítává servis, za který se Konice platily dva miliony měsíčně, protože v tom byla zahrnuta i podpora softwaru nebo servis technologické linky.

Nicméně pokud připustíme, že třetina z toho byl servis tiskáren, odpovídalo by to například 750 tisícům korun měsíčně nebo 600 tisícům korun měsíčně. A servis Fuji tiskáren máme zasmluvněný zhruba za 50 tisíc korun měsíčně. Respektive ho budeme mít zasmluvněný, protože ještě nemám podepsanou smlouvu, ale máme otevřené obálky ve veřejné zakázce, která to bude zajišťovat.

Na podzim se nepovedlo nové výběrové řízení kvůli výběru nového dodavatele. Na čem se to zastavilo? Proč jste ho nakonec zrušili?

Výběrové řízení na servis stávajících tiskáren, případně na dodávku nových tiskáren, které jsme vypsali v říjnu loňského roku, bylo kvůli spoustě dotazů prodlouženo asi o měsíc. Nakonec s otevřením obálek přišla od jedné společnosti námitka, kvůli které jsme tu zakázku zrušili, protože jsme se časově dostávali do stavu, kdy bychom už nebyli schopni zajistit vytištění maturit.

Museli jsme aplikovat náhradní řešení, které jsme měli pro tyto případy připravené, a to realizovat pronájem samotných tiskáren na tři roky formou veřejné zakázky malého rozsahu.

Když jste v září nastupoval, asi jste tušil, že to nebude jen tak, ale zřejmě to byla velká výzva. Měl jste někdy obavy, že to nedopadne dobře, nebo jste tomu celou dobu věřil?

Pravdou je, že spousta lidí nevěřila, že dokážeme zajistit maturity a přijímačky pro tento školní rok. Do CERMATu jsem nastupoval s tím, že jsem od samého počátku věřil, že to dokážeme, což byl v podstatě i důvod toho, proč jsem nastoupil.

Jsem přesvědčen o tom, že jsme vždy byli o krok až dva napřed a vždy jsme měli pro každou situaci alternativní řešení, kdyby se něco nepovedlo.

Jak budou zajištěny balící linky? Ty měla taky na starosti Konica?

Ano, to bylo součástí těch dvou milionů měsíčně.

A jak si bez Konicy poradíte?

Maturity jsme vytiskli ve standardním provozu jako minulý rok, tedy bez zásahu lidské ruky. Linku jsme měli doposud bez servisní podpory.

Objevily se na ní tři technické problémy, které jsme si vyřešili v rámci CERMATu, to znamená, že jsme pro to nepotřebovali poptávat externí firmu. Nebyly to závady fatálního charakteru a dokázali jsme si s nimi poradit sami.

V tuto chvíli máme měsíční pauzu mezi dokončeným tiskem maturit a začátkem tisku přijímacích zkoušek. V tomto měsíci si necháme od slovenské firmy KERN SLOVAKIA kompletně prohlédnout technologii balící linky, abychom zjistili, v jakém stavu linka je a jestli můžeme očekávat, že dojde v blízké době k poruše nebo ne, abychom se tomu dokázali případně přizpůsobit.

Budete s nimi takhle spolupracovat dál, nebo to pro příští školní rok plánujete řešit jinak?

Pokud budou schopni udržet linku v provozu, rádi s nimi budeme dále spolupracovat a technologii, kterou máme zakoupenou, budeme využívat po maximální možnou dobu.

Máte nějaký výhled na příští rok, jak by se mohlo spořit?

Předpokládám, že až budeme schopni vyčíslit celoroční náklady na zajištění provozu, respektive tisku a tiskového centra, dostaneme se v části tisku a distribuce, která byla v minulosti v médiích kritizovaná, na celkovou hodnotu kolem 20 procent nákladů v minulém roce. Hodnota by měla být do budoucna trvale udržitelná se zajištěním servisu a provozu našich technologií.

Bezpečnější distribuce

Jak se poté vše distribuuje do jednotlivých škol?

Během jednotek dnů vypíšeme veřejnou zakázku malého rozsahu na zajištění distribuce. Už nyní máme určených 53 rozvozových tras s přesnými časy, kdy budou v jednotlivých školách předávány zapečetěné bedny s dokumentací. Budeme soutěžit firmu, která nám tento rozvoz zajistí.

Reálně to vypadá tak, že po dobu pěti dnů bude jezdit jedenáct aut s posádkou. My si pronajmeme dodávku s řidičem a posadíme k němu našeho zaměstnance, který bude dohlížet na řádné předání na školách. Takto budeme postupovat jak při rozvozu maturit, tak přijímaček.

Liší se to nějak od minulých letech?

V minulých letech se rozváželo během tří dnů. Do jedné dodávky se naložily bedny na všechny dny a vyjelo se do republiky. Nyní jsme se rozhodli pro jednodenní trasy, které vyjíždějí ze skladů buď v Praze, nebo na Moravě. To je vlastně jediná změna. Jinak princip rozvozu a předávání na školách proběhne úplně stejně.

Už se nestane, že by byly bedny se zkušební dokumentací zamčené dvě noci v autech u hotelů. Zůstanou v zabezpečených skladech a vždy se naloží pouze ráno před výjezdem, čímž se zvýší bezpečnost.

Je tento způsob úspornější?

V minulých letech se za každoroční distribuci platilo řádově kolem osmi milionů korun. Nyní bychom se podle našeho předpokladu měli dostat na úroveň dvou, nebo dvou a půl milionů korun. Na přesné číslo musíme počkat dva až tři týdny, kdy nám přijdou nabídky na zakázku.

Dodám, že odjakživa je bezpečnost maturit zajištěná zapečetěnými bednami a maturitní komisař na škole vždy ráno zkontroluje, že je bedna zapečetěná správnou pečetí. U přijímacích zkoušek tato ochrana nikdy neexistovala. Krabice byly pouze zalepené a bylo na zodpovědnosti ředitele, jestli je otevře až v den zkoušek, nebo ne. Nikdy neexistovala žádná kontrola. Proto jsme se letos domluvili s ministerstvem školství a Českou školní inspekcí, že inspekce provede v den zkoušek kontroly na školách. Před zahájením zkoušek zkontroluje, zda bedny a krabice opravdu zapečetěné CERMATem a nedošlo k jejich neoprávněnému předčasnému otevření.

Maturity jsou v plastových bednách a pečetě se poruší při otevření bedny. Přijímačky jsou v papírových krabicích, takže je budeme přelepovat bezpečnostními páskami s našimi ochrannými prvky, aby se po otevření nedaly nepoznatelně vrátit do původního stavu.

Česká školní inspekce bude vyškolena, jak poznat originálně zabalenou a případně poškozenou krabici. Pak vyšle své lidi v době přijímaček na kontroly do škol. Doteď to fungovalo tak, že ve středu dostal ředitel krabici s testy, v pondělí ji otevřel a dal žákům testy.

Nikdo ale nemohl zjistit, jestli testy například neotevřel již v pátek nebo v sobotu. S mým nástupem jsem udělal personální změny, které někteří lidé nepřijali úplně dobře. Tím jsme získali indicie, že se nám někdo bude snažit dokázat, že děláme svoji práci špatně a bude se snažit zařídit, aby uniklo zkušební tajemství.

Nevěříme tomu, že by si někdo u maturity riskl odpečetit krabici, ale u přijímaček by to bývala byla nejsnadnější cesta, jak nám to dokázat. Hledali jsme tak způsob, jak zajistit lepší zabezpečení, než v minulosti. Tehdy se ještě pronajímal sklad od firmy ŠTALL, který tedy nejenom rozvážel, ale i zajišťoval sklad na devět měsíců v roce. Byly v něm naše krabice s dokumentací, odkud se potom rozvážely.

Když jsem nastoupil, zeptal jsem se svých zaměstnanců, co máme v osmi garážích, které stojí vedle naší budovy. Řekli mi, že tři auta a sklad. Nechali jsme to změřit a zjistili jsme, že vůbec nepotřebujeme pronajímat sklad za 1,2 milionů korun, ale jsme schopni vše uskladnit v našich prostorách.