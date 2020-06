Nepředpokládáme, že bychom zmírňovali kritéria pro hodnocení maturitních prací, říká ředitelka CERMAT

Koronavirová epidemie odsunula termín maturitních zkoušek v Česku. Ředitelka Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) Michaela Kleňhová říká, že první den maturit proběhl až na výjimky v pořádku. Nestandardní příprava v souvislosti s koronavirovou krizí podle ní přináší plusy i minusy. Dvacet minut radiožurnálu Praha 21:26 1. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michaela Kleňhová | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

„Žáci byli ve stresu, na druhou stranu měli o měsíc víc na přípravu, nebudou písemné práce, ale zase půjdou k maturitě všichni,“ přibližuje. Pokud by se ale ukázalo, že úspěšnost letošních maturantů je výrazně nižší než v jiných letech, existuje možnost hodnocení zmírnit?

„V tuto chvíli jsou vydána kritéria hodnocení, kde je přesně popsáno, co se jakým způsobem hodnotí, kolik je maximální počet dosažených bodů, jakým způsobem se propočítávají známky,“ říká s tím, že v tuto chvíli nepředpokládá, že by se hodnocení nějakým způsobem upravovalo.

Dodává také, že kritéria hodnocení, které vydává ministerstvo školství, nejsou s ohledem k mimořádné situaci mírnější než v minulých letech, pouze nevstupuje známka z písemné práce.

Srovnávat letošní výsledky maturit s těmi předchozími ale bude problematické, protože situace je jiná. „Bude možné srovnávat jen dílčí zkoušky. Výsledky určitě výrazně ovlivní i to, že tam půjdou i horší žáci, kteří by v minulých letech dělali reparát a třeba by šli k maturitě až na podzim,“ uvádí.

Elektronické maturity?

V tuto chvíli podle Kleňhové nepřipadá v úvahu, že by se někdy v budoucnu mohly maturity skládat i elektronickou cestou.

„Byl by to jiný způsob testování, musely by k tomu být i legislativní změny,“ říká s tím, že některé úlohy je velmi problematické testovat elektronickou cestou, například geometrii.

A co povinná maturita z matematiky? Na to Kleňhová říká, že je příznivcem povinné maturity z matematiky, respektuje ale rozhodnutí ministra a je nutné se řídit nastavenou legislativou.

„Matematika je celkově v této společnosti trochu strašák… Pro fůru děti je nezáživná a neví, proč se jí učí,“ říká.

U maturantů nicméně panuje nejistota, jak bude vypadat příští model maturit, a proto by podle ní bylo potřeba, aby novela byla schválená co nejdříve.