Školy si samy maturity organizovat nechtějí. Cermat proto zůstane, krotí spekulace ministr školství Gazdík

Vy jste v souvislosti s odvoláním ředitelky Cermatu, tedy Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, mluvil o nehospodárnosti a poměrně velkých pochybeních. Máte již detailnější informace k tomu, jak to v Cermatu fungovalo? Směřujete třeba k tomu, že byste podali trestní oznámení?

Mám detailnější informace. Bohužel je nemůžu úplně detailně zveřejňovat prostřednictvím Radiožurnálu. Moje obavy se ale naplňují. Cermat nehospodařil dobře, je tam celá řada smluv, které jsou pochybné.

Zadal jsem právní rozbor právnímu oddělení ministerstva školství, aby mi sdělil, zda v některých oblastech máme, nebo nemáme podat trestní oznámení. Výsledkem tohoto právního rozboru je, že v tuto chvíli nemáme dostatek informací na podání trestního oznámení.

Může ho ale podat orgán Inspekce práce nebo kontrola z ministerstva financí. Posíláme tam také vlastní kontrolu, na základě níž pak dále své kroky zvážíme.

Je ale evidentní, že se tam věci předražovaly. Je evidentní, že třeba dovoz testů do škol byl z mého pohledu velmi předražený. Vlastně cokoli se tam dělo, nese podivné známky. Je to škoda, protože v Cermatu je celá řada zaměstnanců, kteří se snaží dělat svoji práci, ale ta instituce a její vedení prostě v minulosti nefungovaly dobře.

Úkolem krizového managementu pana náměstka Štábla, kterého jsem do Cermatu poslal, je řídit organizaci do doby, než budou největší problémy vyřešeny, pak vyhlásíme výběrové řízení na klasického ředitele.

Vy jste mluvil už o tom, že jedním z problémů bylo to, že většina zaměstnanců zároveň měla vedle svých pracovních smluv uzavřené dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Celkem 64 zaměstnanců z 89 si tímto způsobem přivydělávalo k platu. Všechny tyto dohody už jste ukončili?

To není mojí věcí, to je věcí mého náměstka. Předpokládám ale, že skončily. A ty, které neskončily, tak budou okamžitě ukončeny. Je to výsledek kontroly ministerstva financí, kterou tam v listopadu poslala paní ministryně Schillerová.

Mé odvolání paní ředitelky bylo vlastně reakcí nejenom na výsledek této kontroly, ale tato pochybení byla tak evidentní a tak závažná, že mi už opravdu nic jiného nezbylo.

Váš náměstek Jan Mareš minulý týden v rozhovoru pro idnes.cz mluvil o tom, že po nárůstu platů učitelů ve školách může být těžké nabídnout v organizaci typu Cermat takový plat, aby přilákal opravdu kvalitní lidi. Není i v tom podstata problému? Nebyla to cesta, jak zlepšit platové podmínky, a tím pádem do Cermatu dostat kvalitnější zaměstnance?

Samozřejmě je dobré, když se snažíte najít kvalitnější zaměstnance a zaplatit je. Nicméně musíte jednat zákonnou cestou. Nemůžete jít formou obcházení zákona, kdy za jednu práci, kterou máte v úvazku, dostáváte ještě jinými smlouvami peníze. To je skutečně něco, co ministerstvo financí odhalilo a co není dobře.

Fungování Cermatu bylo vlastně od jeho vzniku opakovaně tématem kritiky. Koneckonců zatím žádný ředitel této organizace neskončil dobrovolně. Všichni byli odvoláni ministrem, který zrovna tou dobou byl ve funkci. Nebylo by nejlepší celý Cermat zrušit a nechat zpátky školy, aby si maturitní, přijímací nebo závěrečné zkoušky zajišťovaly samy?

Já jsem dnes shodou okolností měl pracovní snídani s předsedy různých asociací. A zrovna třeba paní předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií jasně říkala, že gymnázia si z velké části přejí, aby stát zajišťoval testy.

Vlastně jsme se dostali do fáze, kdy přijímací řízení je správní řízení podle správního řádu. A vy máte jako rodič nebo jako maturant právo se odvolat. Mnozí toho využívají.Abychom tedy udělali ze škol, řekněme, ještě více úřednická místa, kdy jakékoli pochybení z testu bude znamenat desítky stížností, to není cílem.

Takže ano, já se přikláním k tomu, že v nějaké formě má stát být zázemím pro školy zřizované samosprávami, tak aby měly komfort. Na druhou stranu si ale nemyslím, že třeba jednotná přijímací zkouška je to pravé.

To znamená, že ji zrušíte?

Já osobně bych si to přál, ale je to věc politické dohody. Zatím politická dohoda a koaliční prohlášení vlády říkají jasně, že chceme pracovat na testování v uzlových bodech. Vysvětlím ten rozdíl. Zatímco jednotná přijímací zkouška nám řekne pouze to, jak je na tom dané dítě ve srovnání s ostatními dětmi stejně starými, a nic dalšího se z těch dat nedozvíme, tak přece produktem vzdělávání je určitý posun. A ten bych já rád změřil.

Když se vrátím k osudu Cermatu, říkal jste, že školy chtějí zázemí, jednotné testy. Není řešením nakupovat je od soukromé firmy, jako se to děje třeba u přijímacích zkoušek na vysoké školy? Vy jste v rozhovoru pro lidovky.cz včera řekl, že není ve hře, že by třeba maturitní testy dodávalo Scio. Na druhé straně nebylo by to pro stát nejvýhodnější, kdyby se testy od někoho nakupovaly?

Je to samozřejmě jedna z možností. Na druhou stranu já rozhodně nic takového nechci, nepřikláním se k tomuto.

Víte, stejně jako se dnes řeší, že kdysi před časem stát prodal svoji základní infrastrukturu, jako byly vodovody a kanalizace, které jsou prostě monopolem, tak i v oblasti školství máte jednu organizaci, která by měla umět udělat pro stát testy a zajistit kvalitní testování.

Právě proto, aby stát měl kvalitní data, aby si je nemusel někde kupovat. Považuji to ve školství za poměrně zásadní infrastrukturu.

Jak chce ministerstvo školství zajistit místa ve školách pro žáky a studenty z Ukrajiny? Jak pomůže školám ve vyloučených lokalitách? A proč ministr školství Petr Gazdík uvažuje o změně názvu ministerstva? Poslechněte si celých 20 minut Radiožurnálu.