Sněmovna schválila digitální přijímací řízení. ‚Odpadne stres a nejistota,‘ slibuje ředitel Cermatu

Deváťáci se mají dočkat digitalizace přijímacího řízení. Slibuje to Cermat, který zkoušky organizuje. Změny ve čtvrtek schválila Sněmovna. Novelu, pro kterou hlasovalo 126 ze 143 přítomných poslanců, projedná Senát. Nový IT systém má začít fungovat v lednu. Žáky také automaticky umístí do jedné ze tří škol, kam se přihlásili, podle výsledků testů. Háček je, že to potrvá měsíc. Rodičům a dětem ale odpadne chaos s obíháním škol a odvoláními. Praha 9:51 26. 10. 2023 (Aktualizováno: 13:22 26. 10. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přijímací zkoušky (ilustrační foto) | Foto: Martin Veselý / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Jupí, hurá, sláva. Za mě super,“ raduje se Hana z jižních Čech. Přijímací zkoušky letos čekají jejího syna. Podat elektronickou přihlášku budou moci i lidé bez bankovní identity a půjde to i po staru papírovou formou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory budou v pátek 12. a v pondělí 15. dubna.

Hana vítá i nový digitalizovaný sytém rozřazování uchazečů do škol. Děti automaticky umístí podle toho, kolik bodů získají u přijímacího řízení na jednu ze tří škol, kam se hlásily. I to je novinka, dosud mohli žáci vybrat jen dvě školy. Na první místo teď dají školu, kam se chtějí dostat nejvíc, na třetí místo pak tu nejméně preferovanou.

„Je perfektní, že dítě propadne systémem k přijetí. Bojím se, aby se to povedlo po digitální stránce,“ říká a dodává, že se obává, aby elektronické přihlášky nedopadly jako registr vozidel.

„Slibuji, že se to stihne a všechno proběhne v pořádku. Rodiče budou moci od 1. února podávat elektronickou formou přihlášky. Termín nebude do konce února, jak jsme byli zvyklí, ale lze je podávat pouze do 20. února,“ uklidňuje rodiče ředitel Cermatu Miroslav Krejčí.

Jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory budou v pátek 12. a v pondělí 15. dubna. Víkend má podle Cermatu posloužit pro nabrání sil. Za dva týdny 29. a 30. dubna jsou v plánu náhradní termíny zkoušek. Ty musí Cermat vyhodnotit a výsledky předat ředitelům, aby započítali body z případných školních částí přijímacího řízení.

Výsledky mají být vyhlášeny 14. května. Krejčí říká, že to sice bude pomalejší, ale zmizí dva týdny nejistoty a čekání na odvolání.

Šéf CERMAT: Přihlášky na střední školy v roce 2024 chceme digitalizovat a zavést prioritizaci škol Číst článek

„Budeme rozdělovat veškerou kapacitu tříd a nebude se jako doposud nechávat několik volných míst pro náhradní termín, kdy potom velmi často vznikala nespravedlnost, že byli přijímáni buď slabší žáci, anebo naopak ti lepší se nedostali, když tam těch míst bylo necháno málo,“ popisuje Krejčí výhodu nového systému.

Kdo se nedostane ani na jednu ze tří škol, bude se moci ve druhém kole opět přihlásit na tři další školy, které ještě budou mít místo.

Digitalizace přijímacího řízení má ušetřit čas i práci s administrací taky středním školám. „Zatím se nám to líbí,“ říká ředitelka pražského Gymnázia Nad Štolou a předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.