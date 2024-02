Střední školy mají o den navíc na zpracování přihlášek. ‚Krok Cermatu oceňujeme,‘ říkají ředitelé

Cermat prodloužil lhůtu na zpracování přihlášek. Den navíc ocenili obzvlášť ředitelé škol, kteří nyní mohou systému DiPSy až do pátku vkládat informace k rozřazení dětí do tříd, ve kterých se budou přijímačky konat. „Samozřejmě jsou školy, kde mají řádově několik tisíců přihlášek. Jestli to stíhají, se pozná zítra,“ řekl Radiožurnálu ředitel Masarykovy střední školy chemické v Praze a předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček.

Praha 14:50 29. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít