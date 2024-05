Některé střední školy daly Cermatu špatné pořadí uchazečů. Zatím není jasné, jak se situace bude řešit

Některé střední školy daly státní organizaci Cermat špatné pořadí uchazečů o studium, řekl v pondělí ředitel organizace Miroslav Krejčí. Udělat nové počítačové seřazení uchazečů je podle něj ale vyloučené. Seřazení uchazečů trvá několik sekund, ředitelé ale mají zákonnou lhůtu čtyři dny na kontrolu, uvedl Krejčí. Podle mluvčí ministerstva školství Terezy Fojtové se ale prý jedná o drobné chyby, které se ředitel Cermatu snaží opravit. Aktualizováno Praha 18:12 13. 5. 2024 (Aktualizováno: 18:26 13. 5. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Některé střední školy daly Cermatu špatné pořadí uchazečů (ilustrační foto) | Foto: Eva Musterová Marvanová | Zdroj: Český rozhlas

Výsledky přijímacího řízení se mají zveřejnit ve středu 15. května v systému DiPSy a na veřejně přístupném místě ve škole.

Šéf CERMATu Krejčí: Víc než 90 procent dětí se dostalo na školu v prvním kole, výsledky budou ve středu Číst článek

„Dokud nezanalyzujeme dopady na jednotlivé uchazeče, tak neumíme říct, jak se to bude řešit, protože nové seřazení je vyloučené, to bychom ve středu nevyhlásili pořadí,“ řekl Krejčí. Posunout vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek ale podle něj nepřipadá v úvahu.

Jednotné přijímací zkoušky se konaly v dubnu. Podle ministerstva školství se na střední školy letos hlásí do všech forem studia asi 157 000 lidí. Výsledky přijímacího řízení se mají uchazeči dozvědět ve středu.

„Až zjistíme, jaké udělali chyby, tak zjistíme, jaké jsou alternativní možnosti, co s tím udělat,“ řekl Krejčí.

Cermat již uchazeče rozdělil minulý čtvrtek, v pátek ale výsledky stáhl a rozřazení uchazečů udělal znovu, informoval Deník N. Důvodem byly podle serveru chyby některých škol.

„Několik desítek ředitelů špatně stanovilo pořadí uchazečů. Šest ředitelů udělalo fatální chybu, kdy nastavili více než tisíci uchazečům, že nesplnili kritéria přijímacího řízení, ačkoliv je splnili. Ti všichni pak nebyli přiděleni na školu, kam mohli být přijati,“ řekl v pátek Deníku N Krejčí.

V neděli Krejčí v rozhovoru pro Radiožurnál upozornil, že někteří ředitelé zveřejnili výsledky už ve čtvrtek. „A tady právě bylo z jejich pohledu nešťastné to, že to udělali a my jsme následně anulovali výsledky a počítali jsme je znovu, takže jsme jim v pátek dali nové pořadí,“ řekl.

„Já nemám možnost je zveřejnit dříve, protože zákon říká, že výsledky budou zveřejněny 15. 5., takže jediné, co můžeme udělat, je, že je zveřejníme 15. 5. krátce po půlnoci,“ podotkl Krejčí. Podle něj se v prvním kole přijímacího řízení dostalo přes 90 procent uchazečů.