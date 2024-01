Cermat spustil digitální přihlašovací systém, zatím jen pro ředitele středních škol. ‚Funguje,‘ říká Krejčí

Podat přihlášku na střední školu bude letos možné i elektronicky. Společnost Cermat v pondělí spustila k tomu určený web nazvaný DiPSy, což je zkratka pro digitální přihlašovací systém. „Tento týden veřejnosti pustíme videonávody, jak na to,“ říká ředitel Cermatu Miroslav Krejčí. Praha 10:01 15. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žáci si letos mohou podat přihlášku na tři střední školy | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Web se spouští v pondělí, ale jen pro ředitele škol. Funguje vše tak, jak má?

Včera (v neděli – pozn. red.) večer fungoval a dneska ráno nám ještě nikdo nic nehlásil. Takže trošku legrace. Ale funguje, ano.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tento týden pustíme veřejnosti videonávody, systém spustíme až 1. února, říká Miroslav Krejčí

Co budou v systému teď ředitelé dělat?

Ředitelé se do systému přihlásí a musí tam nastavit kapacity. Kolik žáků zvládnou na jednotnou přijímací zkoušku. Musí u jednotlivých oborů, které škola bude vypisovat do prvního kola přijímacího řízení, nastavit kapacity. Případně které obory bude škola vypisovat, a které nebude vypisovat.

Rodiče se tam budou moci dostat až prvního února. Proč si to nemůžou už teď nanečisto vyzkoušet a prohlédnout?

Hodně jsme o tom mluvili. Pustit veřejnosti testovací systém se nám ale jeví poměrně nešťastné. Někdo by mohl podat během ledna v testovacím systému přihlášku a myslel by si, že ta přihláška je podaná a platí. Přihláška by se na školu nikdy nedostala a potom bychom pravděpodobně čelili spoustě správních řízení nebo soudů o to, jestli přihláška platí nebo ne.

Cermat chystá spuštění systému elektronických přihlášek. Pro vyplnění bude stačit bankovní identita Číst článek

Tento týden pustíme veřejnosti video návody, aby si všichni mohli představit, jak to reálně bude vypadat. Systém jako takový pustíme opravdu až prvního února.

Taktizovat nemá smysl

Na co se mají rodiče při vyplňování připravit? Systém je propojen s registrem obyvatel. Pokud někdo má bankovní identitu nebo mobilní klíč eGovernmentu, tak se mu samy údaje potom vyplní, případně i údaje jeho potomka. Pokud někdo toto nemá, tak co může dělat?

Pokud někdo nemá žádný login z národní identity, tak nemůže podat přihlášku plně elektronicky. Může to v systému DiPSy vyplnit bez přihlášení. Potom musí zjednodušenou přihlášku A4 vytisknout a podepsat ručně. Tento zjednodušený papír bez příloh, protože ty už budou v systému DiPSy nahrané, musí poslat na každou školu, každému řediteli.

A co když při vyplňování udělám chybu? Mám možnost se potom někdy zpětně vrátit?

Pokud to zjistíte sám, tak máte možnost to opravit až do 20. února. Pokud to zjistí až ředitel, tak ať jste podal přihlášku papírově, elektronicky nebo hybridním způsobem, tak vás vždycky ředitele vyzve, abyste chybu opravil.

A jak bude fungovat v systému ta prioritizace škol, protože uchazeči v systému seřadí školy podle toho, na kterou chtějí nejvíc a na kterou nejméně. Je to tak jednoduché?

Přesně tak.

Změny v českém školství: tři elektronické přihlášky na střední, systém priorit a pravidla pro druhé kolo Číst článek

Žáci se letos můžou hlásit na tři střední školy místo těch dvou doposud. Přinese jim to větší klid?

Ještě se vrátím k té prioritizaci. Ta funguje tak, že pokud se dítě dostane na všechny tři školy, tak ho systém přiřadí na první školu v pořadí. Pokud se dostane jenom na druhou a na třetí školu, tak ho přeřadí na druhou školu a nemůže si vybírat. Je to udělané právě tak, aby se nemuselo taktizovat a opravdu na první místo dát tu školu, na kterou chcete nejvíce.

Přijímací testy budou uchazeči psát v polovině dubna, což je o dva týdny později. Potom následuje náhradní termín. Výsledky Cermatu budou vyhlášeny 15. května. Proč je tam několikatýdenní zpoždění?

Čtrnáctidenní zpoždění je právě proto, že se čeká na náhradní termíny. V minulosti byly náhradní termíny o měsíc později a ředitelé museli držet volnou kapacitu ve třídách, kterou nerozdělili v prvním řádném termínu. Čekali s rezervou na náhradní termíny. Kvůli rozdělování s prioritizací bylo potřeba to spojit do jednoho termínu. Proto se musí čekat až po ukončení náhradního termínu.