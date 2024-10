Stará černá skládka se po povodních objevila u Labské boudy v Krkonoších. Něco z ní skončí v muzeu

„Půjdeme teď po turistické cestě asi 300 metrů a tam to potom mezi smrky uvidíme. Tak pojďte.“ Pracovníci Správy Krkonošského národního parku vyrážejí společně s archeoložkou od Labské boudy. Po pár desítkách metrů jsme dorazili na místo. Nutno říci, že se nacházíme v klidové zóně národního parku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pracovníci Krkonošského národního parku prozkoumávají černou skládku nedaleko Labské boudy

„Proto také tato černá skládka zůstávala tak dlouhou dobu stranou pozornosti. Je už zarostlá a do tohoto prostoru lidé nechodí. Teď jsme to objevili náhodou po povodních,“ vysvětluje mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

„Určitě budeme zvlášť třídit sklo. A já si budu říkat, co bych vzala do muzea. To by šlo do banánovek. A zbytek bych třídila jako normální odpad. Vypadá to, že to jsou věci z doby, kdy stará Labská bouda vyhořela. To znamená z konce 60. let minulého století,“ říká archeoložka a muzejnice Správy KRNAP Olga Hájková.

Vidíme, že se jedná o nejrůznější odpad. Ale zatím převažuje sklo a porcelán. „Ty věci jsou hodně zlomkovité, v torzálním stavu. Máme v plánu udělat také sondy, abychom zjistili, jak je vlastně ta skládka rozsáhlá. A abychom se pak poradili i s ochranáři, co přesně s tím.“

První vzácnější artefakt

„Je to historický hrníček, krásný nález. Ten určitě půjde do muzea. Je sice bez ouška, ale v docela pěkném stavu,“ usmívá se Olga Hájková.

Dá se odhadnout, jak vlastně tato černá skládka vznikla? „Můžeme se jen domnívat, že pochází z nějakých 70. let minulého století, kdy si nikdo nedělal starost s tím, co kam vyvezou,“ vysvětluje Radek Drahný.

Prozkoumávání staré černé skládky u Labské boudy v Krkonoších bude pokračovat ještě několik dní. A její následná likvidace bude podle vedení Krkonošského národního parku velmi náročná.