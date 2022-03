Rusové porušují v Černobylu zásady bezpečnosti, ohrožení ale není pravděpodobné, říká Drábová

Ruské jednotky se v okolí okupované jaderné elektrárny Černobyl chovají nezodpovědně. Uvedla to v pondělí místopředsedkyně ukrajinské vlády Irina Vereščuková. Zprávy z místa nelze nezávisle ověřit, píše agentura Reuters. Úroveň radiace na Ukrajině je podle Státního úřadu pro jadernou bezpečnost normální, což v rozhovoru pro Radiožurnál potvrdila i předsedkyně úřadu Dana Drábová. Praha 19:04 28. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úroveň radiace na Ukrajině je podle Státního úřadu pro jadernou bezpečnost normální, což potvrdila i předsedkyně úřadu Dana Drábová (Ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proč se podle vás místopředsedkyně ukrajinské vlády odhodlala k takovému varování? Může opravdu převoz zbraní blízko elektrárny a případný náhodný výbuch poškodit betonový kryt kolem reaktoru?

Původní betonový kryt už je překryt daleko odolnějším, takzvaným novým sarkofágem, který je projektován na extrémní události. Na druhou stranu současná situace rozhodně není standardní. Už to, že ruští okupanti zabraňují střídání směn a že se v areálu pohybují bez kontroly, znamená porušení zásad jaderné bezpečnosti. Přesto to nemusí vést a s největší pravděpodobností nepovede reálnému ohrožení.

Jak složité je získat informace o tom, co se v uzavřené černobylské zóně a v elektrárně samotné právě děje?

Systém monitoringu, který byl v Černobylu nastaven, momentálně není funkční. Některá ruční měření jsou prováděna do míry, do jaké je lze rozumně zajistit. Na druhou stranu musíme si uvědomit, že elektrárna je více než dvacet let odstavena. To je úplně jiná situace než s provozovanou jadernou elektrárnou. Pravděpodobnost, že by okupanti na elektrárně způsobili něco, co by mělo rozsáhlé důsledky, je velmi malá.

Obecná představa o Černobylu do začátku války byla, že je to území bez lidí, s elektrárnou zalitou do betonu. Přitom v elektrárně Černobyl pracují lidé. Co mají v odstavené elektrárně na starosti?

Probíhají rozsáhlé demontážní práce na třech odstavený blocích. Také je potřeba pravidelně ověřovat parametry toho čtvrtého havarovaného bloku, stejně jako radiační situaci v areálu. Takže k elektrárně dojíždí několik set lidí denně. Nebo by alespoň mělo, když okupanti umožní vystřídání směn.

Mohlo by být pro ruské velení výhodné, pokud by dosadili vlastní personál?

Nedokážu si představit, k čemu by to bylo. Dle mého výkladu ruská vojska obsadila elektrárnu a její okolí z důvodu, že lidí je tam poměrně málo, a že to bude velmi dobrá cesta na Kyjev.

Zmiňovala jste, že Rusové nepovolili střídání směn, a že v elektrárně tři týdny pracovala jedna směna. Teď po třech týdnech povolili vystřídání. Může personál z Černobylu komunikovat s okolním světem, například s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii?

Vypadá to, že v té oblasti je alespoň občas možné telefonní spojení, přinejmenším po pevných linkách.

V uzavřené zóně okolo odstavené elektrárny na několika místech hoří. Ovšem v černobylské zóně byly požáry, dokonce mnohem rozsáhlejší, už v roce 2020. Měly tehdy nějaký vliv na radiační bezpečnost?

Neměly, ale mírně se zvýšila koncentrace cesia 137 v ovzduší. Nějaké stopové množství cesia jsme naměřili i v Česku, ale žádné ohrožení to neznamenalo a nebude znamenat ani teď.