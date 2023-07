Česko by chtělo minimálně 77 tanků Leopard 2A8, uvedla Černochová po setkání s německým ministrem

V případě připojení k německému tendru na nákup bojových tanků Leopard v nové verzi 2A8 by Česko chtělo pořídit nejméně 77 těchto strojů. Na páteční tiskové konferenci po jednání s německým protějškem Borisem Pistoriusem v Praze to oznámila ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Hodnota tendru by měla řádově činit desítky miliard korun.

