Černochová: Česko by mohlo participovat na polních nemocnicích Izraelců. Můžou pomoci i situaci v Gaze

Česká republika by mohla participovat na provozu izraelských polních nemocnic. V pátek to Radiožurnálu řekla česká ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Diskutovala o tom během čtvrtečního setkání se svým izraelským protějškem Jo'avem Galantem. „Tohle by byla nějaká další možná pomoc Izraeli, ale i té situaci, která je v Pásmu Gazy a která samozřejmě z humanitárního hlediska dobrá není," doplnila šéfka resortu obrany pro Český rozhlas. Rozhovor Praha/Tel Aviv 17:59 9. 2. 2024 (Aktualizováno: 18:45 9. 2. 2024)

Z jakého podnětu vzešla ta vaše cesta do Izraele? Bylo to primárně z vaší iniciativy a byl tam nějaký zvláštní důvod, že k té cestě došlo právě v tomto týdnu?

My jsme se měli s panem ministrem Galantem potkat už v říjnu, kdy bylo naplánované setkání vlád, takzvané G2G, vlády Izraele a vlády Petra Fialy. Bohužel tomu setkání předcházel ten otřesný teroristický útok hnutí Hamás na obyvatele Izraele a izraelská strana proto logicky návštěvu zrušila.

My jsme se s panem ministrem Galantem měli potkat a říct si řadu věcí z té naší agendy a bohužel tedy proto, že on je ministr obrany v zemi, kde, ať se nám to líbí nebo nelíbí, je válečný konflikt, protože zástupci Izraele řekli, že nebudou něco takového, k čemu došlo 7. října, tolerovat, se ta schůzka odkládala poměrně dlouho. Dávali jsme si nějaké termíny a vyšlo to teď na tento týden.

Projednávali jsme s panem ministrem nejenom samozřejmě podporu naší země Izraeli, pan ministr poděkoval i za dodané vesty, které jsme jako Česká republika obratem v řádech hodin byli schopni doručit Izraeli na pomoc právě do Pásma Gazy.

Ale probrali jsme i věci, které se týkaly průmyslové spolupráce, které se týkaly naší běžné agendy, protože samozřejmě, že v Izraeli se život nezastavil, ani se nezastavil v České republice. Máme před sebou řadu projektů, které chceme dotáhnout do konce, a to bylo i předmětem toho našeho bilaterálního jednání.

Zároveň jsem měla možnost hovořit i se zástupci bezpečnostních služeb Izraele, takže jsem dostala i bezpečnostní brífink o té situaci, ke které tam došlo, ke které dochází i v těchto dnech a k dalším věcem, ke kterým bude docházet ve dnech následujících.

To vše probíhalo tedy na pozadí už těch předešlých návštěv. Vy víte, že tam byl nedávno pan prezident, byl tam pan premiér, ministr zahraničních věcí a já jsem za to ráda.

Jsem ráda, že navazujeme na tu tradici z roku 1948, kdy jsme také stáli na straně Izraele v těžké době, kdy ty okolní země Izrael anektovaly prakticky ještě dřív, než se mohl nadechnout jako svobodný stát.

Vojenská pomoc

Vy jste se svým izraelským protějškem panem Jo'avem Galantem jednali také o vojenské pomoci, kterou by české společnosti mohly poskytnout Izraeli. Vy jste nechtěla upřesnit, o jaký materiál konkrétně se jedná, ale můžete alespoň říct, v jaké hodnotě by ty dodávky mohly být a jak rychle by se to mohlo realizovat?

Myslím si, že každý, kdo trošku sleduje ten český průmysl, ví, jaké společnosti v České republice zabývající se tím obranným průmyslem máme a co mohou nabízet. Takže tato nabídka byla tlumočená z naší strany Izraelcům.

Pokud by o toto měli zájem, tak jsme schopni zprostředkovat s těmi firmami nákup, zajistit co nejdříve i vývozní licence.

Zároveň jsme i s panem ministrem, a to vlastně včera v té reportáži, která byla těsně poté, nezaznělo, ale řeknu to exkluzivně vám, diskutovali i tu možnost, jestli by Česká republika vedle jiných zemí nebyla ochotná participovat na polních nemocnicích, které by probíhaly v režimu Izraelců a Egypťanů, protože by se to vlastně odehrávalo na území Egypta.

Je to iniciativa, kterou vznesl pan ministr obrany Itálie, kterého uvidím někdy příštím týdnu, takže s ním ještě vydiskutuju některé podrobnosti. Tohle by byla nějaká další možná pomoc Izraeli, ale i té situaci, která je v Pásmu Gazy a která samozřejmě z humanitárního hlediska dobrá není.

Jsme si toho vědomi, je si toho vědomý i Izrael. A i Izraeli záleží na tom, aby se tam ta situace vyřešila, aby netrpěli lidé, kteří nenesou žádnou odpovědnost na těch teroristických útocích.

Takže pokud bychom se na něčem takovém dohodli, tak já samozřejmě půjdu na výbor do vlády, do obou komor parlamentu s žádostí o nějaký mandát. Ale teď je to teprve ve stádiu, kdy o tom budeme začínat diskutovat a my se teprve dozvíme nějaké parametry možné mise.

Jednoznačná podpora Izraele

To znamená o nějakém rozsahu, kolik lidí, kolik materiálu, od kdy do kdy by v Pásmu Gazy mohlo být, o tom jste zatím nemluvili?

Ne, v žádném případě. Tohle padlo ze strany pana ministra jako možnost, o které on ví, když jsem tam vznesla otázku, jak bychom my mohli pomoci vylepšit tu situaci, která je humanitárně v některých oblastech, asi si můžu dovolit použít to slovo, katastrofa.

Tedy abychom odvrátili nepřízeň osudu těch lidí, kteří jsou bohužel kvůli teroristům z hnutí Hamás rukojmí této oblasti. Oni jim ani neumožnili odchod třeba z některých částí.

Takže chceme pomoci. Chceme být tou zemí, která nejenže jednoznačně stojí za Izraelem a za jeho právem na sebeobranu, ale vnímá i věci, které jsou v tomto regionu složité.

Příští týden budeme já a moji kolegové zjišťovat další informace. Probereme to s náčelníkem generálního štábu, protože podstatné slovo pro nasazení našich sil a prostředků musí mít i on. A pokud to bude reálné, tak s tím půjdeme před politiky obou komor Parlamentu. Já s tím samozřejmě půjdu i na vládu, projednám ten návrh, a pokud ho vláda bude akceptovat, tak pak se postoupí dál.

Chápu dobře, že pokud by jednání dopadla dobře, tak by tato polní nemocnice působila přímo v Pásmu Gazy?

Ne, ne, ne. Jak jsem říkala, tady by participoval Izrael s Egyptem. Nemocnice by byla v režimu ať už Izraelců, nebo Egypťanů. To se týká jejího právního postavení vlastně i v zákoně, který se týká námořního práva, protože by ta nemocnice zřejmě byla v Rudém moři.

Některé země už to plánují delší dobu. Toto by byla třeba jedna z těch, na kterých bychom mohli vedle Francie, vedle Itálie a ostatních zemí participovat i my. To je v tuto chvíli předčasné.

Jsem ráda za to, že nás v tomto ohledu pan ministr oslovil. Protože my máme v tomto ohledu určitě co nabídnout i z tohoto pohledu. Máme skvělé lékaře, skvělý zdravotnický personál a dlouhou dobu tato schopnost naší armády nebyla nikde využitá. Myslím si, že i pro ně by to byla příležitost.

Ale opravdu v tuto chvíli víc informací než to, že se to děje na základě spolupráce Egypta, Izraele a jiných zemí, nemám. Až je budu mít, tak bych si dovolila předložit novinářům ucelenější informaci.

Kritika postupu vlády

Na závěr ještě jedna věc. Osmdesát českých osobností v tomto týdnu kritizovalo vaši vládu za bezvýhradnou podporu současné izraelské vlády bez ohledu na humanitární katastrofu v Gaze.

Tu výzvu, ve které osobnosti apelují na změnu postoje ke konfliktu na Blízkém východě, iniciovala například bývalá ombudsmanka Anna Šabatová, podpis připojili třeba kněz Tomáš Halík nebo biskup Václav Malý. Je pro vás tahle výzva podnětem k zamyšlení? Rozumíte tomu, co v té výzvě je?

Upřímně řečeno, jsou to některá jména, která dlouhodobě vyjadřují spíše propalestinské postoje, takže jejich podpis pod tou výzvou mě nepřekvapuje. Některá jména mě překvapila.

Ale já se chovám v souladu s touto výzvou. Já se snažím vyjednávat odvrácení humanitárních katastrof, které by v Pásmu Gazy mohly nastat. A i to, co jsem vám popisovala před malou chvílí, je toho důkazem.

Na druhou stranu, já bych od těchto osobností očekávala jednu zásadní věc, a to je, že vyzvou také hnutí Hamás a jednoznačně se postaví za Izrael ohledně rukojmích. Protože není možné ani podle mezinárodního práva, aby Hamás obchodoval s lidskými životy tak, jak to činí. Aby odmítali vrátit Izraelcům těla zemřelých, zavražděných.

Tohle by osobnosti našeho veřejného života měly mít na paměti a měly by bojovat i tímto směrem. A to je něco, co mi v tomto prohlášení chybí.

Stejně tak mi chybí to, že po těch událostech – a já jsem viděla hodně videí, mám hodně informací – tady došlo k něčemu, co je zcela bezprecedentní.

Obyvatelé Izraele byli v minulém století, a nejenom v minulém století, i když tehdy nejvíc, šikanování, vraždění. Nedávno jsme si připomněli výročí šoa, holokaustu. Vzpomněli jsme na jména obětí. A to mi prostě v tom prohlášení chybí.

Mrzí mě, že někteří představitelé veřejného života v tomto působí jednostranně, přestože tu jednostrannost vyčítají naší vládě. Myslím, že naše vláda v tomto ohledu jednostranná není. I Petr Fiala hovořil a vyjednával o humanitární pomoci v Pásmu Gazy. Stejně tak pan prezident Petr Pavel nebo pan ministr Jan Lipavský (Piráti).