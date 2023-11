Střelkyni od boku jako ministryni nepotřebujeme, kritizuje Jelínek. Debata o OSN je nutná, říká Šídlo

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) čelí výzvám k rezignaci za názor zveřejněný na sociální síti, že by Česko mělo opustit Organizaci spojených národů. Byla výzva ministryně za hranou? „Byla za hranou a funkci by složit měla,“ míní politický analytik Lukáš Jelínek. „Na základě tohoto výroku si to nemyslím,“ nesouhlasí komentátor serveru Seznam Zprávy Jindřich Šídlo. Debatovali spolu v Pro a proti na Českém rozhlase Plus. Pro a proti Praha 21:34 7. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jelínek upozorňuje, že nešlo o první exces Jany Černochové ve funkci ministryně obrany. „Vzhledem k tomu, že se jedná o funkci, která je po prezidentovi, premiérovi a ministru zahraničí v cizině nejvíce sledována, neměli bychom si v době bezpečnostně komplikovaných situací na celém světě dovolit takovouto střelkyni od boku právě v křesle ministryně obrany,“ myslí si politolog.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ohrožuje ministryně obrany výzvou k odchodu z OSN bezpečnostní a zahraniční politiku státu? Debatují komentátor Jindřich Šídlo a politický analytik Lukáš Jelínek

„Nebyl to úplně výstřel od boku,“ reaguje Šídlo. Podle něj nebyl názor Jany Černochové pro její kolegy ve vládě úplným překvapením. „Věděli, že něco takového může zaznít,“ míní.

„Zdůvodnění, že chtěla otevřít diskusi, se jí nepovedlo. Diskuse by ale byla nutná. Nikoliv o vystoupení z OSN, to nikdo nemůže brát vážně, ani ministryně Černochová, ale o podobě OSN. O tom, kam se dostala tato organizace, kde je mimochodem členem komise pro lidská práva Katar. To jsou legitimní otázky, ale není síla, která by ji k tomu přinutila. Proto si myslím, že to nebyl úplně výstřel od boku, že možná část české vlády chtěla, aby to zaznělo,“ říká.

Jelínek souhlasí s tím, že by hlubší debata o fungování OSN byla na místě, ministryni obrany se ale podle něj nepodařilo vyvolat diskusi, která by upozorňovala na problémy organizace.

„Probíhá jen na úrovni nějakých tweetů, hesel a sloganů. Kdyby český politik chtěl vést o zahraničněpolitických otázkách debatu, tak to nebude dělat ve večerních hodinách v sobotu na twitteru,“ naznačuje. V případě členky vlády, která má pocit, že něco hapruje ve vztazích světových zemí směrem k Blízkému východu, by prý očekával jiné způsoby aktivity.

Černochová vyzvala k vystoupení Česka z OSN. ‚Nerozmyšlené, spíše impulzivní,‘ hodnotí odborník Číst článek

„Třeba, že by iniciovala, abychom se nebavili s Katarem o ekonomické a hospodářské spolupráci. Loni byl u nás katarský šejk, u kterého premiér Fiala (ODS) lobboval za surovinovou spolupráci. Víme od izraelských tajných služeb, že Turecko je vedle Kataru další země, která sponzoruje hnutí Hamás. Mohli bychom apelovat na Turky, aby se chovali jinak. Bojím se, že nic z toho ministryně Černochová nedělá, pouze tweetuje, případně se na demonstracích halí do izraelské vlajky,“ konstatuje.

Upevnit českou pozici jinde

Šídlo připouští, že existují i vhodnější způsoby, jak upozornit na důležité otázky.

„Na druhou stranu, kdyby Jana Černochová udělala to, co po ní žádá rozumně Lukáš Jelínek, nikdo si toho nevšimne. Ten smysl byl, aby si toho někdo všiml, aby ten výrok zajistil záměru pozornost. A nevšimli si toho jen noční uživatelé sociálních sítí, ale i média v zahraničí.“

„Ten smysl je jediný a jeho vysvětlení můžeme hledat ve výroku premiéra Fialy, který nedávno zopakoval, že Česko bude izraelským hlasem v Evropě. To byl smysl výroku Jany Černochové,“ uvažuje komentátor serveru Seznam Zprávy.

Jelínek nevylučuje, že výrok ministryně obrany může poškodit mezinárodní pozici Česka. Jak moc ale nedokáže odhadnout.

Lipavského resort opravuje výroky Černochové. ‚Omlouvám se, vypadlo mi slovo,‘ reaguje ministryně Číst článek

„Nigérie zrušila návštěvu Petra Fialy, Saúdská Arábie zrušila návštěvu ministra Jozefa Síkely (STAN). Nebude to asi kvůli výrokům paní Černochové. Nejspíš to bude kvůli dlouhodobému směřování české zahraniční politiky. Ale přinejmenším otazníky v cizině ten výrok paní ministryně vyvolat mohl,“ míní politický analytik.

„Možná je pravda, že zrušené návštěvy Nigérie a Saúdské Arábie s tím souvisí. Na druhou stranu gesto Jany Černochové, které bylo součástí nějakých širších gest nebo širšího postoje Česka, mají ve svém cíli upevnit českou pozici někde jinde. Říct, na které straně Česká republika stojí,“ míní komentátor Šídlo.

Prokázala Jana Černochová, že je dostatečně kompetentní pro funkci ministryně? Má premiér Fiala důvod hájit Janu Černochovou na postu ministryně kromě stranické loajality? Je problematická komunikace jedné ministryně, nebo celé vlády? Poslechněte si celou debatu ze záznamu, audio je v úvodu článku. Moderuje Jan Bumba.