Černochová: Problém je nábor vojáků i obsazování civilních pozic. Je to možná horší než finance

Černochová také konstatovala, že armáda nemá ani dostatek profesionálů, ani příslušníků zálohy, byť se počty obojího pomalu zvyšují. Neexistuje podle ní jednoduché řešení, jak se s tím rychle a jednoduše vypořádat. Populace stárne, mladých lidí ubývá. Resort přitom čelí konkurenci dalších zaměstnavatelů.

„Stejným problémům s náborem čelíme i v civilní části resortu, například ve stavebních, akvizičních, či ekonomických oblastech máme zásadní problém se získáváním nového personálu. A to je pro armádu stejně závažný problém jako nedostatek vojáků. Za posledních 30 let totiž došlo k přesunu velké části obslužných činností do civilní části, a pokud nebude tato podpora funkční, bude tím trpět armáda,“ řekla Černochová.

Konkrétní opatření a doporučení očekává od zadávané komplexní analýzy. Je podle ní třeba se na problematiku dívat jako na celek.

Černochová zmínila novelu zákona o vojácích z povolání, která mimo jiné navyšuje některé finanční benefity, včetně náborového příspěvku. Norma čeká na projednání Senátem. Je podle ní ale jasné, že hlavním motivem pro službu nejsou jen peníze, proto se chce zaměřit i na nefinanční motivaci.

Problémům s personálními kapacitami čelí ministerstvo obrany v situaci, kdy je třeba armádu modernizovat a kdy do resortu budou plynout zvyšující se finance. Premiér Petr Fiala (ODS) v pondělí oznámil, že investice do obranu budou v souvislosti s bezpečnostní situací země muset během několika let vzrůst na tři procenta hrubého domácího produktu, loni přitom stát po dlouhých letech dosáhl dvou procent.

Personální situaci na ministerstvu kritizuje opozice. Podle bývalého ministra obrany z dob vlády hnutí ANO Lubomíra Metnara spory Černochové s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou viditelně znemožňují spolupráci armády a ministerstva.

Zmiňuje také odchod vrchní ředitelky ekonomické sekce Blanky Cupákové, která za úřad vedla jednání o podmínkách pořízení amerických stíhaček F-35, či ředitele rozpočtového odboru Zdeňka Roziny.