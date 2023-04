Česko má materiál, který může poslat Ukrajině, řekla Černochová. Naše armáda ho podle ní nevyužije

Česko má stále ve skladech vojenský materiál, který může poslat jako pomoc na Ukrajinu. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) to v neděli řekla v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. V příštích dnech se kvůli tomu Černochová a náčelník generálního štábu Armády České republiky Karel Řehka sejdou s prezidentem Petrem Pavlem, který minulý týden v médiích uvedl, že Česko už mnoho dalších možností zbrojní pomoci pro Ukrajinu nemá. Praha 14:37 2. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Černochová a náčelník generálního štábu Armády České republiky Karel Řehka se v příštích dnech sejdou s prezidentem Petrem Pavlem | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pavel dostane podle Černochové seznam materiálu, který by mohl být poslán Ukrajině. Černochová s Řehkou vytvořili harmonogram a seznam pomoci, kterou je ještě na Ukrajinu možno poslat. „Pořád ještě jsou v našich skladech věci, které už zaručeně nikdy užití v naší armádě mít nebudou,“ řekla.

Ministerstvo obrany za rok války poslalo Ukrajině mimo jiné 38 tanků, 13 houfnic i leteckou techniku Číst článek

S prezidentem se kvůli tomu ministryně setká ve středu. V nejbližších dnech se Pavel potká také s šéfem armády. „Budeme pana prezidenta informovat o seznamech, které máme my, aby měl přesný přehled o tom, co ještě můžeme hypoteticky na Ukrajinu poslat, pokud o to Ukrajina bude mít zájem,“ doplnila Černochová.

Prezident Pavel uvedl minulý týden v rozhovoru pro německý deník Süddeutsche Zeitung, že Česká republika pomohla zbrojními dodávkami Ukrajině jak mohla, ale mnoho dalších možností již nemá. Jisté možnosti vidí ještě v protivzdušné obraně a munici, pro kterou má Česko výrobní kapacity.

Bývalý ministr obrany a předseda sněmovního výboru pro obranu Lubomír Metnar (ANO) vyjádřil v Otázkách Václava Moravce obavy, zda se podaří doplnit zásoby po odeslání materiálu na Ukrajinu.

„Od vás, paní ministryně, bych chtěl ujištění, že se naše pomoc opravdu nedotkne nedotknutelných mobilizačních zásob,“ řekl. „Nic z toho, co posíláme na Ukrajinu, nechybí v našich zásobách tak, aby to ohrozilo naši obranyschopnost,“ reagovala Černochová.

Dohoda Česka a USA

Dohodu mezi Českem a Spojenými státy o obranné spolupráci (DCA) by měla projednat vláda v dubnu, řekla ministryně. Nyní se čeká na závěrečné jazykové odsouhlasení americkou stranou, uvedla. Veřejnost seznámí s textem po schválení dohody kabinetem, podle Metnara je to pozdě. Vyjednávači dokončili pracovní návrh smlouvy v únoru.

Modernizace armády i kompenzace za pomoc Ukrajině. Česko dostane od USA 2,7 miliardy korun Číst článek

Dokument má podle Černochové 40 stran, zabývá se například možnou přítomností amerických vojáků v Česku nebo spoluprací amerických a českých ozbrojených sil na českém území.

Text podle Černochové nyní posuzují jazykově v USA. „Podle ubezpečení amerického velvyslance by to měla být záležitost několika dní,“ řekla.

Následně dohodu projedná kabinet a ministryně ji zveřejní. Po posouzení vládou ji mají podepsat Černochová a její americký protějšek Lloyd Austin. Poté dokument k ratifikaci dostanou obě komory Parlamentu a k podpisu prezident.

Mírotvůrce Čína?

Ministryni by nevadilo, kdyby konec bojů na Ukrajině zprostředkovala Čína. Za klíčové považuje, aby konflikt skončil co nejdříve. Metnar uvedl, že považuje dosavadní mírové iniciativy za liché a jinou než čínskou nyní nevidí.

Zelenskyj pozval čínského prezidenta na Ukrajinu. Očekává se ale zatím pouze telefonát Číst článek

Černochová se obává, že se boje po ruské invazi na Ukrajině nechýlí ke konci. „NATO dělá vše pro to, aby situace kolem Ruska, které způsobilo na Ukrajině válku, dál neeskalovala,“ řekla.

Aliance se podle ní nechce nechat do konfliktu zatahovat, posílání zbraní a humanitární pomoci na Ukrajinu pokládá za logické. Metnar uvedl, že válka na Ukrajině je nyní opotřebovávací a jde o souboj logistiky.

Za důležité Černochová považuje i nevyhýbat se diplomatickému jednání. „Je jedno, jestli moderátorem bude Západ, nebo země, které mohou mít blízko k Rusku. Je důležité, aby se našel stát, který bude mít dostatečný respekt i u Ruska,“ uvedla a dodala:

„Celý svět musí udělat vše pro to, aby hrůzy co nejdřív skončily. Pokud se najde někdo, kdo toho bude schopen, tak mu zatleskám. Bude mi jedno, pokud to bude Čína.“

Jaderná zbraň

Podle Černochové by použití taktické jaderné zbraně na území Ukrajiny neznamenalo ohrožení pro české občany. Česko také podle ní v žádném případě nezvažuje rozmístění jaderných zbraní na svém území. Reagovala tak na oznámení Ruska z minulého týdne, že rozmístí v sousedním Bělorusku taktické jaderné zbraně.

Expert: Rusko dává najevo, že má Bělorusko na své straně. Jaderné zbraně může vypálit i ze svého území Číst článek

Černochová řekla, že dopady po využití taktických jaderných zbraní na Ukrajině by pro Česko znamenaly nulové riziko. „Pokud by se něco takového stalo, občané České republiky nebudou žádným způsobem ohroženi,“ konstatovala.

Ministryně očekává oznámení o dalším posílení východního křídla NATO na červencovém summitu ve Vilniusu. Nastalo by však podle ní i bez ruského rozhodnutí rozmístit taktické jaderné zbraně v Bělorusku. Metnar řekl, že nějakou odezvu by ruský krok mít měl. O co přesně půjde, musí podle něj vzejít z aliance.