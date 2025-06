Černochová ztratí klíčového člověka, z ministerstva odchází muž odpovědný za obrannou strategii Česka

Ministerstvo obrany zasáhne citelná personální ztráta. Jak zjistil iROZHLAS.cz, z resortu ministryně obrany Jany Černochové (ODS) odchází ředitel sekce pro obrannou politiku a strategie Jan Jireš. Skončí v průběhu léta. Ministerstvo obrany už na pozici vypsalo výběrové řízení. Letos jde o druhého šéfa sekce, který se s ministerstvem loučí. V březnu odešla ředitelka pro ekonomickou činnost resortu. Původní zpráva Praha 10:57 16. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Jireš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Sekce obranné politiky a strategie je jednou z nejdůležitějších na ministerstvu obrany, ne-li vůbec nejdůležitější. Je odpovědná za přípravu zásad obranné a bezpečnostní politiky státu, strategického rozvoje resortu a plánování obrany země. Navrhuje také působení českých ozbrojených sil v zahraničí.

Řádným ředitelem sekce je od srpna 2023 Jan Jireš. Podle zjištění iROZHLAS.cz však třetí rok ve funkci nedovrší, skončí příští měsíc. „Už jsem se o tom bavil s paní ministryní v průběhu dubna. Domluvili jsme se na tom, že bych měl odejít k 31. červenci,“ potvrdil jeden z klíčových úředníků ministerstva obrany.

Jireš neřekl, kam z resortu odchází. Případné další působiště nemá ujasněné. „Je to čistě moje osobní rozhodnutí, chci dělat něco jiného,“ popsal však důvody chystaného odchodu. Podle svých slov chce usilovat o kariérní výzvy mimo úřednický aparát a současně mít více času na osobní život.

Na obraně od roku 2013

Státní tajemník ministerstva Petr Vančura uplynulý pátek vyhlásil výběrové řízení na ředitele sekce, nástup Jirešova nástupce se má odehrát k 1. srpnu. Místo se bude obsazovat na pět let. „Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného (…) podané ve lhůtě do 3. července,“ stojí mimo jiné v podmínkách soutěže.

Uchazeči budou muset mít mimo jiné bezpečnostní prověrku na nejvyšší stupeň „přísně tajné“. Také se od nich očekává, že se v průběhu posledních 15 let nejméně tři roky věnovali přípravě mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie, tvorbě strategií či řízení organizačních složek státu.

Odcházející ředitel Jireš nastoupil na ministerstvo obrany v roce 2013, předtím necelých pět let přednášel na katedře politologie a mezinárodních vztahů soukromé Vysoké škole CEVRO Institut. Má za sebou také čtyřleté působení v mezinárodní poradenské společnosti Candole Partners.

Na ministerstvu obrany se okamžitě zařadil právě na sekci pro obrannou politiku a strategie, kde od první chvíle zastával vedoucí pozice. V roce 2017 vyrazil do Bruselu, kde několik let sloužil jako vedoucí obranných poradců na Stálé delegaci České republiky při Severoatlantické alianci.

Ekonomická ředitelka už odešla

Letos už přitom jedna z nejvýraznějších tváří resortu obrany odešla, 31. března ukončila službu ředitelka sekce ekonomické Blanka Cupáková. Na ministerstvu pracovala 25 let. V řídících funkcích se pohybovala od roku 2004. Byla také hlavních vyjednavačkou české strany o pořízení 24 letounů F-35 od Spojených států.

Jak iROZHLAS.cz upozornil minulý týden, Cupáková od června pracuje v ČEZ. Nastoupila tam jako expertka pro tvorbu dodavatelského řetězce pro malé modulární reaktory. Největší energetická firma v zemi jich chce v Česku vybudovat do roku 2050 až deset, spolupracuje na tom s britskou firmou Rolls-Royce SMR.

„Práce na velkých projektech mě vždy bavila, proto jsem hledala něco, co by mě tímto způsobem naplňovalo dále,“ vysvětlila pro iROZHLAS.cz motivaci přestoupit do ČEZ Cupáková. „Pro mě to rozhodnutí bylo relativně rychlé. Jevilo se mi, že tyto projekty mohou být velmi zajímavé a společensky přínosné,“ dodala.