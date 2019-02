Babišovi právníci se odvolali proti rozhodnutí o střetu zájmů. Černošice předají spis Středočeskému kraji

Právníci premiéra Andreje Babiše (ANO) podali odvolání proti rozhodnutí černošického úřadu v kauze možného střetu zájmů. Babiš to v úterý řekl novinářům. Postup svých zástupců nechtěl blíže komentovat. Zopakoval, že případ vnímá jako pokus vytlačit ho z politiky. Možný konflikt zájmů by tak nyní měl řešit Středočeský kraj. Černošice 11:45 5. 2. 2019 (Aktualizováno: 12:25 5. 2. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš | Zdroj: Profimedia

„Já myslím, že to odvolání podali (právní zástupci - pozn. red.),“ řekl Babiš v úterý během návštěvy Nemocnice Na Bulovce. „Řekli, že podají odvolání, tak ho určitě podali,“ doplnil na žádost o upřesnění.

Řízení podle svých slov vnímá jako další pokus vytlačit ho z české politiky. „Když se to úplně zatím nepodařilo u nás doma, tak se to přeneslo do Bruselu, kde je to na základě udání různých pochybných neziskových organizací a Pirátů, takže je to politický boj,“ uvedl dále.

Postup svých právních zástupců ale nechtěl blíže rozebírat. „Nemám potřebu to komentovat. Nechal jsem to na právnících a ti jsou přesvědčeni o tom, že pravda je na naší straně,“ doplnil.

Černošický úřad na dotaz serveru iROZHLAS.cz zatím nepotvrdil, že by odvolání šéfa kabinetu ve věci obdržel. Lhůta na jeho podání vyprší právě v úterý 5. února.

‚Je to zpolitizované‘

Městský úřad v Černošicích před dvěma týdny na svém webu zveřejnil informaci, že ve věci rozhodl. Výsledek řízení radnice neuvedla, z reakce šéfa kabinetu ale vyplynulo, že rozhodla v jeho neprospěch. Za daný přestupek mohl úřad uložit pokutu od pěti tisíc do čtvrt milionu korun.

„Rozhodně s tím nesouhlasím. Je to zpolitizované. Určitě se odvolám, a když to bude nutné, budu se i soudit u správního soudu,“ reagoval tehdy Babiš v SMS na dotaz serveru iROZHLAS.cz.

Definitivně by tak měl o správním řízení rozhodnout Středočeský kraj, který nyní dostane od Černošic spisový materiál případu. Krajský úřad může rozhodnutí zrušit, potvrdit, nebo vrátit do Černošic k dalšímu projednání.

Městský úřad v Černošicích zahájil řízení loni v listopadu na základě podnětu Transparency International.

Možným střetem zájmů premiéra i ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD) se zabývá také Evropská komise. Oba politici jakákoliv možná provinění už dříve odmítli.