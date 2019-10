Starosta Černošic Kořínek: Všichni víme, že Agrofert je firma, která Babišovi patřila a bude patřit

Když do Černošic přišel podnět kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), městečko na západ od Prahy se rázem dostalo do centra politického dění.

Zdejší radnice dvakrát rozhodla, že se předseda vlády dopustil přestupku, a dvakrát uložila pokutu 200 tisíc korun. Středočeský kraj ovládaný hnutím ANO přesto řízení v září pravomocně zastavil.

Starosta Černošic Filip Kořínek (Věci černošické) teď v exkluzivním rozhovoru pro iROZHLAS.cz k Babišovu případu říká, že konflikt je zjevný. „Všichni víme, že Agrofert je firma, která mu patřila a bude patřit,“ přiblížil.

Kořínek současně odmítl, že by chtěl díky kauze střetu zájmů sbírat politické body. Zvažuje však nyní kandidaturu do středočeského zastupitelstva. Exkluzivně Černošice 6:00 21. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Kořínek | Foto: Lucie Kotvalová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Je podle vás Andrej Babiš ve střetu zájmů?

Z pohledu správního řízení, které řešil náš odbor přestupků na základě podnětu Transparency International, na to názor nemám. Nejenom že mi nepřísluší do řízení zasahovat, ale je to právničina. Jestli došlo, nebo nedošlo k přestupku podle zákona o střetu zájmů, je hodně o formálním výkladu. Náš právní systém je bohužel takový, že se hodně slovíčkaří.

‚Vyznívá jako obhajoba Babiše.‘ Transparency žádá přezkum verdiktu krajského úřadu v kauze střetu zájmů Číst článek

Nejde mi o právní výklad, ale o váš osobní názor.

Můj osobní názor jako občana České republiky a komunálního politika je, že ve střetu zájmů v obecném výkladu pan Babiš je. Koneckonců mám pocit, že podobně to vidí vlastně skoro všichni v České republice, ať už jsou příznivci pana Babiše, nebo ne. Všichni víme, že to je firma, která mu patřila a bude patřit.

Ptám se na to z toho důvodu, že pracovníci přestupkového oddělení Černošic opakovaně rozhodli, že Andrej Babiš ve střetu zájmu je. Proto mě zajímá, jestli se s jejich prací ztotožňujete?

Rozhodnutí detailně nastudované nemám. Málokdo ho asi četl, stejně tak zákon o střetu zájmů. Ta diskuse je mimo jiné o významu slova „ovládát“. Pan Babiš ho podle rozhovorů v médiích častěji asi chápe tak, jestli chodí na vedení firmy a něco nařizuje. Já to ale chápu v širším kontextu. Pokud vím, to rozhodnutí je i postaveno na tom, že k naplnění ovládání stačí, jaké má výkonné pravomoci vůči svěřenským fondům.

Odklízení sněhu

Během přestupkového řízení jste se k celé věci vyjadřoval do médií pouze sporadicky. Proč jste si držel odstup?

My dodržujeme princip nezávislosti státní správy. Nic z toho spisu jsem neviděl, ani jsem dopředu nevěděl, jak náš odbor přestupků rozhodne. Jediná moje role byla, že se na mne obracela média. Protože úplně nechápala, že starosta k tomu nemá věcně co říct. Abych na všechny otázky nemusel odpovídat, že nevím a že mi to nepřísluší, tak jsem se snažil alespoň obecně informovat o tom, co odbor přestupků průběžně zveřejňoval na městském webu, jaké jsou lhůty, jaké jsou další kroky. Vlastně jsem dělal takového tiskového mluvčího černošického úřadu, protože žádného nemá.

Stále jste ale opoziční politik. Nebyl to pro vás způsob, jak nahnat politické body?

Ne. To by byla chyba tak uvažovat. Pro mě neplatí, že účel světí prostředky. Považoval bych za chybu, kdyby lidé měli důvod si myslet, že se na tom nějak podílím. Poškodil bych svoji pověst, kdyby se zdálo, že dělám něco, co nesmím, poškodil bych pověst městského úřadu.

Když jsme se dozvěděli, že k nám přišel ten podnět, měl jsem s odborem přestupků jenom krátkou schůzku, kdy jsem jim řekl v zásadě tři věci: hlavně ať to rozhodnou správně, ať tak, nebo tak. Za druhé, aby se ozvali, pokud by na ně byl činěn jakýkoli nátlak, a za třetí kdyby potřebovali peníze třeba na nějakou odbornou analýzu. V té chvíli jsem tedy ani nevěděl, že tuto možnost nemají, musí to vyřídit vlastními silami, jelikož je spis neveřejný, takže věc posuzuje pouze odborný referent na odboru přestupků spolu se svým nadřízeným.

Starosta Černošic Filip Kořínek zvažuje kandidaturu v krajských volbách | Foto: Lucie Kotvalová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Když Černošice letos v lednu vydaly po několika měsících šetření rozhodnutí „je vinen“, Andrej Babiš prohlásil, že by pracovníci městského úřadu měli raději odklízet sníh. Vnímal jste to jako politický nátlak?

Ani ne. Bylo to spíše úsměvné a nepřekvapilo mě to. Bohužel řada lidí má ve zvyku, když se jim nějaká informace nelíbí, zaútočit na nositele té informace a nevěnovat se obsahu. Pan premiér to dělá často. My jsme na to reagovali tím, že jsme vysvětlili, že nejsme malý úřad. Máme zhruba 240 pracovníků, jsme obec s rozšířenou působností, počtem obyvatel ve spravovaném území jsme zhruba na úrovni Hradce Králové nebo Českých Budějovic. Samozřejmě máme i pár lidí na odklízení sněhu. Na odboru přestupků ale pracují lidé, kteří k tomu mají státem předepsanou odbornou způsobilost, a to, že mají řešit přestupky, nám ukládá zákon.

Andrej Babiš si mohl na začátku vybrat, jestli řízení o střetu zájmů bude řešit sněmovní imunitní výbor, nebo právě Černošice. Byl to z vašeho pohledu strategický tah?

Myslím, že to bylo doporučení jeho právníků. Koneckonců v celé věci byl zastupovaný zmocněncem. Předpokládám, že právníci mu na začátku poradili svěřenské fondy, následně řídili postup ve správním řízení, možná mu doporučili, aby si z těchto dvou možností vybral Černošice. A já to chápu. Asi by to v mandátovém a imunitním výboru bylo více zpolitizované. Neumím posoudit, jestli mu doporučili Černošice třeba i proto, že si mysleli, že to pro něj bude výhodnější, že to nedokážeme posoudit, případně že naši úředníci nebudou mít odvahu to posoudit proti zájmům pana premiéra.

Původně Andrej Babiš prohlásil, že Černošice jsou pro něj zárukou nestrannosti, když ale rozhodly v jeho neprospěch, otočil. Čekal, že mu půjdete na ruku? Jak si to vykládáte?

To původní vyjádření jsem neznal, tak to mě těší. Samozřejmě mě netěší, pokud to dnes vidí jinak, když rozhodnutí bylo v jeho neprospěch. My jsme se ale nijak nezměnili. Neměl důvod čekat, že mu půjdeme na ruku, stejně tak neměl důvod si myslet, že bychom šli proti němu.

Pokuta 200 tisíc Poprvé rozhodl černošický úřad o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli vlastnictví mediálních společností Londa a Mafra koncem ledna. „Je vinen,“ zněl verdikt radnice, která mu jako trest vyměřila pokutu ve výši 200 tisíc korun. Předseda vlády, který současně zastává post poslance, se měl přestupku dopustit z nedbalosti.

Babiš se tehdy proti rozhodnutí odvolal a případ se přesunul na Středočeský kraj. Ten rozhodnutí o pokutě na konci března zrušil a spis vrátil zpět do Černošic s tím, že o celé věci musí rozhodnout znovu. Hejtmanství posléze oba dokumenty zveřejnilo, jejich podrobnou analýzu si můžete přečíst ZDE.

Černošický úřad pak podruhé rozhodl v případě Babišova údajného střetu zájmů začátkem srpna. A svůj předchozí verdikt potvrdil, Babiš se ale proti němu opět odvolal. Finální verdikt středočeského úřadu padl koncem září. Řízení zastavil s tím, že se přestupek nestal.

Ještě se vrátím k tomu odklízení sněhu. Nebyla to chvíle, kdy jste se měl za úřad veřejně postavit?

Uvažoval jsem o tom, jestli reagovat. Často je nejlepší na výpad, který nemá racionální základ, nereagovat vůbec. Mlčení může být výmluvné. I ve své běžné práci se snažím reagovat klidně a nepřistoupit na jiný způsob komunikace než věcný a neutrální. Považoval bych za svoje osobní selhání, pokud bych se nechal urazit a vyprovokovat něčím, co k věci nepatří.

Podobně to ale udělala hejtmanka Jaroslava Jermanová Pokorná (ANO), když obhajovala nestrannost šéfa středočeského úřadu Holuba. Bylo to tedy špatně?

Tady se musím paní hejtmanky zastat. Vůči médiím reagovala příkladně. Vysvětlila, že jde o rozhodnutí státní správy, které je v kompetenci krajského úřadu, nikoli politického vedení. Dál se k tomu už prakticky nevyjadřovala. Tak je to správně. Stejně je to i u nás. Našeho úřadu jsem se zastal tím jedním klidným prohlášením, kde jsem vysvětlil, jak jsme velký úřad, že na to máme dostatečné kapacity a že se sněhem to nemá nic společného.

Tvrdíte, že vy sám jste do rozhodování v Černošicích nezasahoval. Věříte, že stejně k tomu řízení přistupovala hejtmanka Jaroslava Jermanová Pokorná na Středočeském kraji?

Rozhodně věřím více našemu úřadu, protože ho dobře znám a vím, jak funguje a koho zaměstnáváme. I z jiných věcí mám pocit, že fungování Středočeského kraje je více politické.

Z čeho vycházíte?

V černošickém zastupitelstvu nejsou prakticky politické strany. Je to samospráva skoro v té nejčistší podobě, kdy si aktivní občané šli spravovat vlastní město. Středočeský kraj je už vyšší politika, takže to tam zcela přirozeně funguje trochu jinak. Nemám ale žádné konkrétní informace o tom, že by rozhodování na středočeském úřadě bylo politicky ovlivňováno vedením kraje. Současně asi nemá smysl zastírat, že každý úřad pracuje v nějaké atmosféře, zná hodnoty a principy i politického vedení města nebo kraje. A ve složitém skládání právních argumentů z mnoha zákonů a dokumentů asi existuje prostor, aby se vyjádření přiklonilo jedním nebo druhým směrem.

Přezkum ministerstva

Případem se bude zabývat ještě ministerstvo spravedlnosti, a to na podnět organizace Transparency International. Zároveň o přezkum požádal i Středočeský kraj, který spis zaslal i Nejvyššímu státnímu zastupitelství. Je to podle vás férový postup?

Samozřejmě to vítám. Podobný případ u nás nikdy nebyl posuzován. Pro mě je důležité, aby se to rozhodlo správně a aby to veřejnost chápala. Pokud se třeba dojde k tomu, že přestupek nenastal, tak je míč na straně poslanců, aby zákon o střetu zájmů případně upřesnili. Aby byly co nejmenší pochybnosti, to by bylo dobře i pro pověst Středočeského kraje, kterému nemalá část veřejnosti kvůli tomu, že je v rukou hnutí ANO, nevěří.

Vedle Černošic se možným střetem zájmů zabývá také Evropská komise. Měl jste v uplynulém roce pocit, že jste se dostali do středu politického dění?

Městský úřad se dostal v rámci své práce do věci, která může mít dalekosáhlé důsledky. Pokud by finální rozhodnutí bylo, že jde o přestupek, a byla udělena pokuta, tak je to jediný postih, který ze zákona o střetu zájmů vyplývá. Současně by bylo jasně napsáno, že pozice pana premiéra není v pořádku, a byl by větší tlak, aby to řešil. Těch možností má ale opravdu velmi málo. Asi málokdo očekává, že by se vzdal svých svěřenských fondů, a asi málokdo očekává, že by se kvůli tomuto přestupku vzdal funkce premiéra a poslance. Pokud by ale přestupek nastal a nic by se nedělo, zase by to mohlo posílit deziluzi části veřejnosti, že se právo nevymáhá. Smysl toho zákona by podle mne naplnil, kdyby svá média prodal nebo se vzdal mandátu.

Oslovil vás během uplynulého roku Andrej Babiš napřímo?

Ne.

Nechtěl se s vámi on sám nebo někdo z jeho blízkých spolupracovníků sejít? Nebo poslal vám nějaký vzkaz?

Ne. Vůbec ne. Myslím, že korektně postupovali i jeho právníci vůči našemu odboru přestupků. Nemám žádnou informaci, kterou bych mohl vnímat jako nátlak.

Městský úřad v Černošicích. Zdejší oddělení přestupků ovšem sídlí v Praze | Foto: Lucie Kotvalová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Už v úvodů jste říkal, že jste pracovníky odboru přestupků nabádal, aby se ozvali, kdyby na ně byl vyvíjen nátlak? Ozvali se?

Neozvali. A opravdu věřím, že nebyl žádný nátlak.

Černošice spadají pod Středočeský kraj. Proto mě zajímá, když se bavíme o možném nátlaku, jestli u vás v uplynulém roce neproběhly třeba ze strany hejtmanství mimořádné kontroly či zda třeba Černošice nepřišly o nějaké přislíbené peníze?

Nestalo se nic takového. Stále věřím české veřejné správě, byť má možná řada lidí jinou zkušenost. S krajským úřadem jsou naši pracovníci v kontaktu v řadě dalších agend, protože pod něj jako náš nadřízený orgán spadáme i z hlediska stavebního řízení, územního plánování nebo životního prostředí. Tam probíhá normální komunikace a spolupráce. Neměl jsem nikdy důvod si myslet, že nějaká kontrola – ona jich byla za tu dobu celá řada – byla nějakým signálem nebo nátlakem.

Takže řízení o střetu zájmů se tato kontrola netýkala?

Ne. Kontroly za poslední dobu nebyly jen z kraje, ale protože mimo jiné velmi úspěšně čerpáme dotace, přicházejí i kontroly dotačních projektů. Poslední tu byla dnes (ve středu, pozn. red.).

Letos v lednu, tedy v době, kdy Černošice poprvé rozhodovaly o Babišově případu, proběhla na středočeském hejtmanství personální rošáda. Přestupky, které dosud řešil odbor správních agend, má nově – od 1. února – na starosti odbor legislativně právní. Dokážete si představit, že by podobná reorganizace proběhla v tak citlivé době také u vás na úřadu? Jak to na vás působilo?

Myslím, že to bylo přinejmenším nešťastné, protože by to mohlo zpochybnit budoucí rozhodnutí. Pokud to bylo opravdu dlouho připravované, tak by šlo vnímat jako odvahu vedení úřadu, že s tím pokračovali i za této situace. Že si vyhodnotili, že možné podezření a mediální kritiku ustojí, protože mají dobré důvody, proč reorganizaci dělají. Já jsem ale v médiích nepochytil, že by se někomu podařilo nějaké starší podklady najít. Takže to navenek opravdu působilo, že to bylo narychlo.

‚Přestupek proti střetu zájmů se neprokázal.‘ Přečtěte si rozhodnutí hejtmanství i Černošic o Babišovi Číst článek

Z prvního rozhodnutí Černošic, které posléze zveřejnil Středočeský kraj, vyplývá, že si oddělení přestupků vyžádalo množství dokumentů od soudů, že jeho pracovníci pracovali s evropskou legislativou. Požádali ale i o stanoviska a vyjádření politických stran. Byl to podle vás správný krok? Dokážete si představit, že byste mohl vy sám podat nezaujaté stanovisko? Jde také o jednu z výtek Středočeského kraje pro první rozhodnutí.

Já ani nevím, na co přesně se politických stran náš odbor přestupků ptal, co od toho očekával, a nakolik pak ta stanoviska do rozhodnutí zapracoval. Ale osobně to nepovažuji za problém. Vyjádření politické strany nepovažuji za něco, na čem mělo případně celé rozhodnutí stát, ale to taky asi nestálo.

Možný střet zájmů Andreje Babiše se řeší také na evropské úrovni. Když do Česka dorazily návrhy předběžných auditních zpráv, které stejně jako Černošice střet zájmů konstatovaly, cítil jste zadostiučinění?

Ano. Bylo to pro nás svým způsobem potvrzení, že náš odbor přestupků to posoudil a rozhodl správně.

Středočeský úřad ve svém finálním rozhodnutí konstatoval, že pouhá možnost média ovlivňovat nestačí, že se musí prokázat konkrétní jednání, což v tomto případě nebylo. Je to podle vás relevantní argument?

Mě v tom rozhodnutí překvapila věta, že předmětem rozhodování krajského úřadu nebylo, zda pan premiér je, nebo není ve střetu zájmů, ale zda se stal, či nestal přestupek. Z toho vyplývá, že z rozhodnutí kraje nevíme, zda pan premiér je, nebo není ve střetu zájmů. To bychom asi vědět měli. To vidím jako nedořešenou věc.

Takže to pro vás ještě není uzavřená záležitost?

Pro náš úřad to uzavřené je.

A pro vás?

To se vracíme zase na začátek. Česká společnost vnímá Agrofert jako majetek pana Babiše. Ví, že některá média do toho holdingu spadají. Vnímá, že je ve střetu zájmů v tom obecném slova smyslu. Rozdíl je jenom v tom, že to někomu vadí, a někomu ne. Z toho pohledu je skoro jedno, jestli je rozhodnutí našeho úřadu správné, protože česká společnost má jasno.

Jaké je tedy podle vás řešení?

I ze svého působení starosty na malém městě vím, že konflikt zájmů je velký problém. Stačí, když rozhodujete, jaká ulice se má opravit a kde se ještě bude stavět. Vždy je to komplikace. I my v našem zastupitelstvu dodržujeme, že pokud je někdo v konfliktu zájmů, zdrží se hlasování.

Babišův možný střet zájmů se řeší i na evropské úrovni. Na snímku s místopředsedkyní Evropské komise Věrou Jourovou (ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Včetně vás?

Ano. Když se v radě projednával pronájem pozemku na provoz občerstvení někomu, koho znám, tak jsem se toho jednání nikdy neúčastnil. Pokud je ve vysoké vládní funkci člověk, který ovládá obrovskou část ekonomiky včetně některých médií, která mají plnit funkci hlídacího psa demokracie, je to velký problém. A svěřenské fondy to neřeší. Řešil by to snad jen takzvaný blind trust, kdy jako vlastník nevíte, kam správce fondu vaše peníze investoval. Tudíž pak nemůžete být při rozhodování ovlivněni tím, zda pomůžete, nebo ublížíte svému majetku. Mimochodem: pan Babiš opakovaně tvrdí, že udělal přesně to, co mu zákon nařizoval. Jenže to tak to není. V zákoně se jen píše, že poslanec nesmí ovládat média, ale nedefinuje se nějaké řešení. Slova svěřenský fond v něm vůbec nenajdete.

Je na širší politologickou diskusi, jestli lidem s velkým majetkem a z něj vyplývajícím konfliktem zájmů zakázat vstup do politiky. V případě médií to tak podle mne zákon o střetu zájmů zamýšlel. Pan premiér není jediným příkladem, viděli jsme to v Itálii a teď i ve Spojených státech. Problém je to vždy. Je to nabourání důvěryhodnosti veřejné správy. Často to možná navíc vychází z mylného předpokladu, že kdo je bohatý a vybudoval úspěšnou firmu, může být dobrým politikem. Já si naopak myslím, že aby někdo byl dobrým politikem, tak by především měl mít jasné morální postoje a dodržování obecných principů demokracie by pro něj mělo být nadevše.

Politické ambice

Uvažoval jste o tom, že byste aktuální pozornost, kterou jste získal díky řízení o střetu zájmů, přetavil do ambicí ve vyšší politice?

V současné době jsem plně vytížený tím, co dělám. Ještě tu zbývá dost práce, takže během tohoto volebního období si nic moc dalšího přibrat nemůžu. Ale až jednou nebudu starostou, nebudu chtít z veřejné sféry odejít. Pokud chceme, aby se správa věcí veřejných dělala dobře, je potřeba se do toho zapojit. S tím případem přestupkového řízení ale můj zájem být dál společnosti užitečný přímo nesouvisí.

Zeptám se přímo: blíží se krajské volby, budete kandidovat?

Jsem už v kontaktu s jednou politickou stranou, úspěšnou ve středních Čechách, kvůli možné kandidatuře do středočeského zastupitelstva.

Objednejte si Newsletter na každý všední den Napište do pole iRozhlas Smazat OK Neplatný e-mail,

zkuste jiný

Můžete říct, o jakou stranu jde?

To zatím ne. Na to je ještě brzy.

Budete tedy usilovat také o post hejtmana?

Teď jste mě překvapila.

Jak to mám chápat? Byl byste zatím jen řadovým zastupitelem?

Neumím dělat věci napůl. V Černošicích jsem starosta na plný úvazek a prioritou je pro mě dokončit plány na toto volební období. Celou dobu se ale jako starosta aktivně zapojuji do věcí nad úrovní města. V tomto smyslu bych chtěl ve veřejné správě být aktivní dál a nadcházející krajské volby možná budou vhodnou příležitostí, pokud bych byl zvolen, jak se zapojit o něco výš, ale pouze jako krajský zastupitel.

Takže už neplánujete v Černošicích znovu kandidovat?

Pravděpodobně ne. I s ohledem na svoji rodinu a vytíženost si myslím, že po třech volebních obdobích, během kterých jsme naplnili skoro všechny představy a priority, se kterými jsme do správy města šli, bude pro město dobré, aby se do jeho správy zapojili noví lidé a přinesli i nové myšlenky. Po celou dobu to táhneme v týmu, ve kterém bylo relativně málo obměn, a i někteří moji kolegové se k tomu staví tak, že třikrát a dost.