‚Premiér by mohl řízení zpochybnit.‘ STAN či lidovci se odmítli Černošicím vyjádřit k Babišově střetu zájmů

V Bruselu platí za hlasité kritiky, na domácí půdě se však k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), když měli tu možnost, nevyjádřili. Vyzval je k tomu – podobně jako další politické strany – Městský úřad v Černošicích, jenž s šéfem kabinetu zahájil správní řízení. Řeč je o Starostech a nezávislých, lidovcích či Pirátech. Poslední jmenovaní chtějí své stanovisko zaslat ve středu, naopak STAN reakci poskytnout odmítlo. Původní zpráva Černošice 6:00 9. ledna 2019

Městský úřad Černošice žádá o písemné sdělení, zda některému členovi politických stran a hnutí je známa skutečnost, která by mohla potvrdit, že Babiš v období po svém znovuzvolení do funkce poslance v říjnu 2017 svým jednáním například využil svého postavení. Výzvu přitom zaslala všem parlamentním stranám, vyjma hnutí ANO. Její plné znění najdete na konci článku.

„Správní řízení je neveřejné, jde o řízení pouze s účastníkem, nevím tedy, co by k tomu mohla politická strana dát za stanovisko,“ řekl pro iROZHLAS.cz europoslanec Stanislav Polčák (STAN) s tím, že postup černošického úřadu považuje za nestandardní.

Hnutí STAN se tak na základě rozhodnutí předsednictva rozhodlo na výzvu nereagovat. „Chtěli jsme se i vyhnout účelovému namítání a zpochybňování toho řízení ze strany právě pana premiéra. Já jako advokát jsem se nesetkal s tím, že by se správní úřad dotazoval účastníků řízení na to, co si o tom myslí,“ doplnil Polčák.

Obdobně hovoří i právník spolku Oživení Martin Zelenka, který se specializuje i na správní právo: „Úřad si musí najít dostatek podkladů. Nevím ale, k čemu by jim to mohlo být. Nikdy jsem se s tím nesetkal.“

Úřad v Černošicích je však podle něho v „nezáviděníhodné situaci“. „Střet zájmů ještě nikdo nikdy neřešil. A protože šlo o poslanecký návrh, důvodová zpráva k zákonu je minimální. Nemají se moc kam obrátit. Spíš bych ale čekal, že osloví vybraná ministerstva, která by jim mohla pomoci s výkladem. Toto je dost nestandardní,“ vysvětlil.

Mlčení lidovců

Podobně jako STAN se k celé věci postavili také lidovci. Šéf strany Pavel Bělobrádek nejprve o výzvě úřadu nevěděl, posléze ale potvrdil, že KDU-ČSL podnět skutečně obdržela. „Generální sekretář na to nereagoval, protože v médiích proběhl příběh pana Přibila. Jak konzultovali kauzy do Mladé fronty Dnes,“ napsal v SMS bez vysvětlení. Narážel tak na novináře Marka Přibila, jednoho z aktérů nahrávek, které předloni unikly na veřejnost.

Lidovci, resp. evropská lidovecká frakce, se přitom výrazně angažovala při projednávání druhé větve případu, kterou v souvislosti s čerpáním dotací ze strany Agrofertu řeší Evropská komise. Frakce na plénu Evropského parlamentu loni v prosinci dokonce prosadila rezoluci o pozastavení evropských peněz.

Jiný přístup zvolili Piráti, kteří si k celé věci nechali podle místopředsedy strany a šéfa poslaneckého klubu Jakuba Michálka zpracovat právní analýzu. Ani od nich přitom reakce na černošický úřad dosud nedorazila. Partaj má v plánu dokument odeslat během středy. „Časově je to v pořádku,“ reagoval Michálek na dotaz, zda již není pozdě.

„Vzhledem k tomu, že nám není známa žádná skutečnost, na kterou se výzva ptala, tak jsme písemně nereagovali, abychom tuto skutečnost touto formou sdělili.“ Barbora Zeťová (tisková odbor SPD)

Černošický úřad totiž řízení již finalizuje – rozhodnout má do 26. ledna. „Správní orgán ve stanovené lhůtě, to je do 21. 12. 2018, obdržel vyjádření zmocněnce Ing. Andreje Babiše k provedenému dokazování při ústním jednání. V následujících dnech bude obsah tohoto vyjádření studován a předpokládáme vydání rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě,“ uvedl šéf odboru přestupků Josef Sedláček.

Ten současně serveru iROZHLAS.cz potvrdil, že výzvu úřadu zatím vyslyšely pouze ČSSD, TOP 09 a ODS. Jak s odpověďmi úřad nakonec naloží a zda budou mít na finální rozhodnutí vliv, Sedláček neřekl.

Neznámá skutečnost

Redakce tak oslovila alespoň zmíněné strany s dotazem, v jakém duchu reakci formulovaly. Například šéf ODS Petr Fiala nechtěl věc vůbec komentovat. „Vzhledem k tomu, že správní řízení je neveřejné, nebudeme tuto odpověď zveřejňovat,“ vzkázal přes mluvčí strany Janu Havelkovou.

Ze sněmovních stran chybí ještě reakce od komunistů či SPD. Podle Barbory Zeťové z tiskového odboru hnutí SPD jde ovšem o nedorozumění. „Vzhledem k tomu, že nám není známa žádná skutečnost, na kterou se výzva ptala, tak jsme písemně nereagovali, abychom tuto skutečnost touto formou sdělili,“ uvedla.

Vedle politických stran černošický úřad ohledně podnětu organizace Transparency International požádal o součinnost také Poslaneckou sněmovnu, městský a krajský soud a finanční úřad. Správní řízení na základě shromážděných informací zahájil v listopadu.

Důvodem je podezření ze spáchání přestupku proti zákonu o střetu zájmů. Andrej Babiš podle informací na webových stránkách radnice čelí podezření, že stále ovládá média, jež spadala pod holding Agrofert, který Babiš vložil do svěřenského fondu.

Městský úřad Černošice je úřadem s rozšířenou působností pro obec Průhonice, kde premiér žije. Babiš možné pochybení opakovaně odmítl.