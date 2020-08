Starosta Černošic Kořínek: Zeman selhal, Babišovým voličům dal falešný pocit zadostiučinění

Když Černošice loni v zimě Andreji Babišovi (ANO) daly pokutu kvůli střetu zájmů, premiér tamní úředníky posílal odklízet sníh. Teď jim dal šéfžalobce Pavel Zeman za pravdu – také podle něj Babiš nadále ovládá Agrofert. Přesto se rozhodl žalobu k ochraně veřejného zájmu nepodat. Podle černošického starosty Filipa Kořínka (Věci černošické) tak nahrál Babišovým voličům a poškodil své jméno. „Vidím v tom selhání,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Černošice 6:00 6. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Starosta Černošic Filip Kořínek (Věci černošické) | Foto: František Vlček / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Co říkáte na rozhodnutí nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana nepodat žalobu ve veřejném zájmu? Hlavně tedy na důvody, které ho k tomu vedly? Zaskočilo vás to?

I když důvěřuji odbornosti i morální integritě pana nejvyššího státního zástupce, překvapilo mě zdůvodnění, že neshledal dostatečný veřejný zájem k podání žaloby. Přitom rozhodnutí středočeského krajského úřadu vyhodnotil jako nesprávné a konstatoval, že premiér opravdu je v pozici ovládající osoby ve vztahu k médiím, a dopouští se tak přestupku proti zákonu o střetu zájmů. Nezávislost médií, rovnost politické soutěže a obecně jednání premiéra v souladu se zákony přece snad jsou vrcholný veřejný zájem?

Takže se podle vás Pavlu Zemanovi dané rozhodnutí nepodařilo srozumitelně a věrohodně vysvětlit?

Rozhodně nepovedlo. I když formálně jeho rozhodnutí může být správné, v tomhle vidím selhání. Veřejnosti vyslal zprávu, že v ovládání médií a páchání přestupku premiérem nevidí takový problém, aby byl zájem to řešit. Tuším, že to myslel jinak, ale takhle to veřejnost asi pochopila. Myslím, že součástí role nejvyššího státního zástupce je přispívat k tomu, aby veřejnost právnímu systému rozuměla a považovala ho za spravedlivý. V tom bohužel teď nadělal dost škody…



Jak tedy vy osobně to rozhodnutí čtete? Není premiér i další členové vlády ze své podstaty osobou silného veřejného zájmu?

I když budu věřit, že rozhodnutí je formálně správné, tak ve své hlubší podstatě je z mého pohledu chybné. Je to ale spíš otázka na ústavní právníky, zda nejvyšší státní zástupce mohl silněji nebo odvážněji vyjít z širšího smyslu legislativy, podle níž jsou nezávislost médií a prevence střetu zájmů rozhodně záležitostí vrcholné důležitosti.

Klapky na oči

Pavel Zeman k tomu během úterý řekl, že si musel nasadit klapky na oči, aby nebyl ovlivněn tím, že jde o předsedu vlády. A že ho nechtěl znevýhodnit před zákonem oproti běžným lidem. Není to ale tak, že mu teď naopak minimálně v očích veřejnosti poskytl výhodu, když celou záležitost nechal být?

U části veřejnosti tím poškodil své jméno a reputaci nejvyššího státního zástupce, voličům Andreje Babiše dal falešný pocit zadostiučinění. Nedokázal své rozhodnutí veřejnosti srozumitelně vysvětlit, aby té deziluzi zabránil. V horším případě neměl dost odvahy třeba i přelomově rozhodnout podle hlubšího smyslu zákona a spravedlnosti vůbec. Co se týče těch klapek na očích, tak běžný občan se přestupku proti zákonu o střetu zájmů veřejných funkcionářů nemůže dopustit. Takže vysvětlení, že pan Zeman musel zavřít oči nad tím, že řeší případ premiéra, asi nemůže širší veřejnosti dávat smysl.



Zemanův verdikt Nejvyšší státní zastupitelství v čele s Pavlem Zemanem konstatovalo, že premiér Andrej Babiš (ANO) má nadále rozhodující vliv na firmy z holdingu Agrofert. Vyplývá to z odůvodnění rozhodnutí, kterým nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v červenci odmítl podat správní žalobu týkající se Babišova údajného střetu zájmů kvůli ovládání médií. Závěr úřadu Středočeského kraje, že premiér ve střetu zájmů není, Nejvyšší státní zastupitelství výslovně označilo za nesprávný. Přesto se šéfžalobce Pavel Zeman rozhodl žalobu nepodat, ve věci nespatřil závažný veřejný zájem.

Bylo by tedy podle vás na místě umožnit nezávislým soudům, aby celou věc konečně vyjasnily? A to přesto, že měl Zeman pochybnosti, jestli by žaloba vůbec obstála?

Z mého osobního pohledu určitě ano. Hlavně proto, že kolem rozhodnutí středočeského krajského úřadu je tolik otazníků, že by jeho rozhodnutí nemělo být posledním slovem. Rozhodnutí nejvyššího státního zástupce může pro nemalou část veřejnosti být frustrující – on konstatoval, že krajský úřad rozhodl nesprávně a premiér páchá přestupek, ale nechá to být? I když budu věřit, že třeba formálně nemohl rozhodnout jinak, aniž by sám neporušil právní zásady, tak dopad na důvěru veřejnosti ve spravedlnost je tragický.

Pavel Zeman dal zároveň za pravdu černošickému úřadu. Cítíte alespoň v tomto ohledu pocit zadostiučinění? Nevrhá to teď naopak stín pochybností na nezávislost krajského úřadu Středočeského kraje, který vede hejtmanka z hnutí ANO?

Může nás těšit, že našemu úřadu dala za pravdu nejdříve Evropská unie (řešící možný střet zájmů kvůli čerpání evropských dotací - pozn. red.), teď nejvyšší státní zástupce. Já jsem ale o správnosti rozhodnutí našich úředníků nepochyboval, takže zadostiučinění necítím. Spíš frustraci, že i když bylo rozhodnutí krajského úřadu nesprávné, platí dál.

Malá vymahatelnost práva a nedůslednost v otázkách spravedlnosti v České republice mě vůbec dost trápí – začíná to neodstraněnými černými stavbami a úspěšnými výmluvami na osobu blízkou u dopravních přestupků, končí to trvajícím mohutným střetem zájmů premiéra republiky ohledně médií, dotací a veřejných zakázek.

Mimochodem, přiznejme taky, že přijetí zákona o střetu zájmů asi bylo poněkud účelové. A přišlo pozdě. Před vstupem Andreje Babiše do politiky asi nikoho nenapadlo otázku střetu zájmů v zákonech ošetřit. Podle mne měl zákon stanovit, že v případě pravomocného rozhodnutí o střetu zájmů automaticky zaniká mandát veřejného funkcionáře. Takhle, i kdyby to šlo k soudu a ten střet zájmů potvrdil, premiér by nejspíš neodstoupil ani Agrofert neprodal, možná by jen zaplatil pokutu, ale přestupek by trval dál. Sice taky deziluze, ale aspoň bychom si nelhali do očí a věděli, že jde o problém jednoho politika, nikoliv celého právního systému.

Filip Kořínek v říjnových krajských volbách kandiduje ve Středočeském kraji za hnutí Starostové a nezávislí.