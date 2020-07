V Černožicích se pět pracovníků domova důchodců nakazilo koronavirem. Žádný klient nakažen není

Testování klientů a zaměstnanců Domova důchodců Černožice potvrdily čtyři nakažené koronavirem. Nákaza naštěstí nezasáhla klienty domova, kteří patří do rizikové skupiny. Čtyři pracovnice domova přišly do kontaktu s kolegyní, která se vrátila ze zahraničí a koronavirus u ní testy potvrdily minulý týden, zjistil Český rozhlas Hradec Králové. Černožice 17:46 28. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Testování zaměstnanců domova důchodců v Černožicích na Královéhradecku | Zdroj: Krajský úřad Královéhradeckého kraje

„V pondělí odběrový tým plošně otestoval 83 zaměstnanců a 100 klientů Domova důchodců Černožice. Výsledky prokázaly, že žádný z klientů se koronavirem nenakazil. Bohužel čtyři zaměstnankyně domova koronavirus mají. Nakazily se s největší pravděpodobností od své kolegyně, která se vrátila z Ukrajiny,“ informoval hejtman Jiří Štěpán z ČSSD.

Testy u pracovnice potvrdily nákazu v pátečních večerních hodinách. K testům vedení domova po dohodě s hygieniky přistoupilo ale až v pondělí.

„U tohoto charakteru kontaktu je z epidemiologického hlediska správné testovat zhruba po pěti dnech styku s nakaženým. Při dřívějším odběru by testy mohly být falešně negativní, virus by nemusel být ještě zachycen testem,“uvedl ředitel Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje Ivan Kučera.

S ohledem na nárůst počtu případů nákazy covid-19 v ČR kraj zavede nová opatření proti šíření nákazy. „Ve všech krajských zdravotnických a sociálních zařízeních bude platit pro všechny zaměstnance povinnost vyplnit čestné prohlášení po návratu z dovolené v tuzemsku nebo v zahraničí,“ doplnil hejtman Štěpán.

Kraj zavede opatření

Opatření by podle něj mělo zamezit zavlečení nákazy do zařízení, jako se to stalo právě v Černožicích. Vedle toho kraj uvažuje o omezení návštěv v domovech pro seniory.

„Jelikož jsou senioři rizikovou skupinou, uvažujeme o vydání plošného zákazu návštěv ve všech krajských domovech pro seniory stejně, jako k tomu od neděle přistoupilo největší krajské zařízení tohoto druhu - Domov U Biřičky v Hradci Králové. Situaci budeme sledovat a k případnému omezení návštěv přistoupíme po dohodě s hygieniky,“ řekl náměstek hejtmana pro sociální oblast Vladimír Derner.

V Královéhradeckém kraji je aktuálně 40 nakažených koronavirem. Odběrová místa na covid-19 má Fakultní nemocnice Hradec Králové, ale i krajské nemocnice v Jičíně, Trutnově a Náchodě. Testovat na koronavirus se mohou lidé dát také bez doporučení hygieniky.

Kraj se na případnou další vlnu nákazy připravuje. V tuto chvíli disponuje více jak 457 tisíci roušek, 284 tisíci respirátorů a 49 tisíci obleků. K dispozici má také více jak 9,5 tisíce litrů dezinfekce. Krajské nemocnice mají zásobu ochranných pomůcek přibližně na tři měsíce a sociální zařízení přibližně na měsíc. Od začátku pandemie kraj nakoupil ochranné prostředky zhruba za 59 milionů korun.