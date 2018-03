Komunista Černý o Ondráčkovi: Nebyl bijec, vykládáme události různým způsobem, vítěz přepisuje dějiny

Sněmovní komisi pro kontrolu generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) povede Zdeněk Ondráček (KSČM). Poslanci ho v pátek zvolili ve druhém kole tajné volby, ve kterém porazil Zuzanu Majerovou Zahradníkovou (ODS). Ondráček se v minulosti podílel na potlačování demonstrací v roce 1989, prohlásil však, že svého působení v SNB nelituje. Právě jeho minulost části sněmovny vadí. Praha 21:00 2. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alexandr Černý z KSČM. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Jsou dva nejsilnější argumenty, proč by neměl Ondráček zastávat funkci předsedy GIBS. Tím prvním je, že byl aktivním člověkem v represních složkách, které v době komunismu zasahovaly proti lidem, kteří se bouřili proti totalitě a demonstrovali. Tím druhým, stejně silným argumentem, je to, že v dnešní době se nejedná o žádné „přidělili nám komisi“, ale o zastřené vyjednávání o budoucí vládě, kdy šlo o obchod mezi KSČM a hnutí ANO," myslí si Miroslava Němcová (ODS)

Poslanec Alexandr Černý (KSČM) aktivitu Ondráčka při událostech na Národní třídě v roce 1989 ve vysílání Radiožurnálu ale popřel.

'Vítěz přepisuje dějiny'

„Nebyl bijec, pokud vím, tak nešlo o žádný jeho konkrétní zákrok na Národní třídě, tam se údajně nijak zvlášť neangažoval, že by někoho tloukl nebo bil. To jsou věci, které jsou přeháněny," říká Černý.

Na otázku moderátora, zda v tom nevidí symbol, odpovídá: „Samozřejmě že v tom vidím symbol. Symbolické je, že vítěz přepisuje dějiny. Vykládáme dějinné události různým způsobem, jak se to komu zrovna hodí.“

Ondráček je podle něj "policista každým coulem a je hrdý na to, že sloužil u sboru."

Na výrok reagovala Němcová, která tvrdí, že podobné výroky o „dávné minulosti“ padaly i v pátek ve sněmovně.

„Ondráček byl bijcem, on ty lidi nehladil. A je jedno, jestli to bylo na Národní třídě nebo kousek od Národní třídy. Ondráček je na to sám pyšný, říká, že by minulost neměnil, jinými slovy tvrdí: 'Zase bych vstoupil do SNB, zase bych si vzal obušek a znovu to šel dělat.' Tak jakých zapomenutých 30 let? Kromě toho, některé věci promlčitelné nejsou,“ uzavřela Němcová