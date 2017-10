Čerstvě zvolený poslanec Hlavatý plánuje znovu kandidovat do Senátu, ještě před týdnem to popíral

Majitel největší české textilky Juta Dvůr Králové nad Labem Jiří Hlavatý (ANO) zvažuje opětovnou kandidaturu do Senátu v doplňujících volbách na Trutnovsku. Ještě minulý týden v rozhovoru pro iROZHLAS.cz přitom opětovnou kandidaturu vyloučil. „Nevidím to v současné době vůbec jako reálné,“ řekl. Praha 11:26 31. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podnikatel Jiří Hlavatý je nově zvolený poslanec za hnutí ANO | Foto: Michal Klíma / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Senátorské křeslo Jiří Hlavatý sám uvolnil, když byl zvolen poslancem. Mandát v Senátu mu tak automaticky zanikl. Pokud by ale znovu uspěl, podle některých výkladů by mu zanikl poslanecký mandát. „Kandidaturu zvažuji. Zatím jsem ale o tom s nikým z vedením hnutí nemluvil," uvedl Hlavatý v úterý.

„Pokud bych z té řeky dobrovolně odešel a znovu se chtěl vrátit, pak bych to bral jako risk. To ale není můj případ," odpověděl v úterý na dotaz, jestli to není risk, kdyby se znovu rozhodl kandidovat. O tom, že mu při zvolení poslancem zaniká mandát senátora, prý nevěděl.

Hlavatý minulý týden mimo jiné uvedl, že se stal obětí, když byl zbaven senátního mandátu. „Nepovažuji to za demokratické a vracíme se zpátky do totality. Měl bych si svobodně zvolit, jestli budu v Poslanecké sněmovně, nebo zůstanu senátorem," řekl Deníku.

Hlavatý otočil

Podle politologa Jiřího Štefka by Hlavatý v případě získání senátorského křesla přišel o poslanecký mandát. „Pokud uspěje a stane se senátorem, poslanecký mandát mu automaticky zanikne a nastoupí za něho náhradník," řek Štefek.

„Dnes jsem měl asi dva telefonáty: ptali se mě lidi, jestli budu znovu kandidovat zpátky do Senátu... Nevidím to v současné době vůbec jako reálné," odpověděl na dotaz, zda další kandidaturu vidí jako reálnou.