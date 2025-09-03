Čertova skalka u Chrudimi není bezpečná. Svah se trhá a radnice hledá způsob, jak ho zajistit
Pár metrů od skalky stojí rozhledna Bára a také nový Rodinný park. Je to tedy místo, kudy za sezónu projdou tisíce lidí.
Čertova skalka se trhá a kameny odpadávají dolů. Stěna je pozůstatek bývalého lomu, ale problém je v tom, že jen pár metrů od ní stojí rozhledna Bára a také nový Rodinný park. Je to tedy místo, kudy za sezónu projdou tisíce lidí.
Městské lesy už vydaly varování, že skalka není vyhlídka a že by na ni lidé neměli vstupovat, protože se můžou kameny uvolnit a hrozí pád ze zhruba dvaceti metrů. Také apelují na rodiče, aby děti nenechávali bez dozoru a dávali pozor na to, aby se na skálu nesnažily vylézt.
Radnice si zadala průzkum, který potvrdil narušení svahu. Výsledky chce využít k tomu, aby byl stanoven vyšší stupeň rizika, který Čertova skalka představuje. To by umožnilo čerpat dotaci na případnou sanaci svahu.
Lezecká stěna nebude
Dalším krokem může být přesun krytého ohniště, které je postavené pod skalkou. Balvany padají jen kousek od něj, městské lesy místo označily páskami a zvažují přesun ohniště o nějakých třicet metrů dál do bezpečné zóny.
Kdysi existovala varianta, že by se tam dala vytvořit lezecká stěna, tedy další atrakce pro rekreační lesy. Podle radnice už ale tahle možnost není na stole, právě proto, že není jasné, co přesně bude nutné se skálou udělat. Lezeckou stěnu chce ale postavit u sportovní haly, kde se chystá další etapa velké rekonstrukce sportoviště.