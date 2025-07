Červen v preferencích: Spolu přežilo bitcoinovou kauzu. Efekt spojování se po SPD projevuje i u Pirátů

Na podporu koalice Spolu neměla bitcoinová kauza nijak destruktivní dopad, potvrzují výzkumné agentury. Spolu ale přišlo o drahocenný čas v dohánění vedoucího hnutí ANO. Kromě SPD už se začal efekt spojení pozitivně projevovat i na preferencích Pirátů. Přilákat voliče SOCDEM by se hodilo ohroženému hnutí Stačilo! Server iROZHLAS.cz přináší analýzu předprázdninového rozložení sil v české politice, vyplývající z červnových volebních modelů. Analýza Praha 6:00 4. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Preference koalice Spolu jsou v delším časovém horizontu naprosto stabilní, u všech relevantních výzkumných agentur se pohybuje zhruba mezi 20 a 21procentní podporou. Po mírném, ale setrvalém nárůstu se podpora vládní trojkoalice v souvislosti s bitcoinovou kauzou rozkolísala.

V posledních číslech agentur Ipsos a STEM už se ale trend Spolu vrátil k mírnému růstu.

„Dopad kauzy kolem bitcoinového daru a odstoupení Pavla Blažka z pozice ministra spravedlnosti byl dosud mírnější, než jsme očekávali. Je otázkou do dalších týdnů, zda se její potenciál už vyčerpal,“ říká analytik STEM Martin Kratochvíl.

Dle čísel například Kantar CZ je vidět významnější odklon od Spolu jen při pohledu na voličský potenciál, kde si koalice pohoršila zhruba o tři až čtyři body.

„Voličské jádro je poměrně stabilní (pokles na úrovni několika desetin) a rezistentní vůči nastalým událostem, ovšem voliči, pro které byla koalice Spolu druhou či třetí volbou, se od ní prozatím zčásti odklonili. Jedná se především o příznivce STAN nebo Pirátů,“ popisují výzkumníci.

Že se jejich podpora navzdory katastrofickým scénářům nijak nezhroutila, je pro Spolu před letními prázdninami povzbuzující zprávou.

Aby ale koalice z druhého místa mohla dál stíhat vedoucí hnutí ANO, potřebovala by začít razantně sílit. Na intenzivní kampaň před sněmovními volbami už jí ale zbývá jen září.

Ovšem o tom, že je voličské jádro Spolu pevné, svědčí i to, že dle dat Kantaru pouze dvě procenta současných voličů Spolu bitcoinová kauza znejistěla natolik, že vážně uvažují o volbě jiné strany.

I to tak stojí za tím, že na této kauze neprofituje hnutí STAN, které zůstalo ve vládě a mohlo by přilákat některé nespokojené podporovatele Spolu. Jejich podpora ale u všech agentur nadále osciluje zhruba mezi 10 a 12 procenty.

„Zatím se zdá, že jim kauza koaličního partnera žádnou výraznou podporu nepřinesla,“ potvrzuje Kratochvíl ze STEM.

Ovlivní ANO Čapí hnízdo?

I podpora prvního hnutí ANO jako by byla zabetonovaná v rozmezí 30–35 procent v závislosti na výzkumné agentuře.

„Hnutí nijak významně neoslabuje a zůstává hlavní silou politické scény; neohroženo v pozici lídra opozičních hlasů se široce rozkročenou voličskou základnou,“ konstatují výzkumníci STEM.

Hlavně na vlažné podporovatele hnutí ANO ale může mít dopad verdikt pražského vrchního soudu v kauze Čapí hnízdo, který zrušil osvobozující rozsudek nad šéfem ANO Andrejem Babišem a zároveň v podstatě zavázal pražský městský soud, který Babiše už dvakrát osvobodil, že napotřetí jej zprostit viny už nemůže.

„Tvrdé jádro voličů ANO neovlivní, protože ti kauzu považují za zinscenovaný útok na Andreje Babiše,“ domnívá se politolog Miroslav Mareš z Masarykovy univerzity v Brně. ANO má ale velké překryvy voličského potenciálu s ostatními opozičními stranami jako SPD, Stačilo! či Motoristé, ke kterým by část podporovatelů mohla přejít.

Nabobtnalá SPD

Podpora druhého sněmovního opozičního hnutí SPD zřetelně nabobtnala na jaře po oznámení společné kandidatury s Trikolorou, Svobodnými a PRO. Nárůst SPD z pozic, kdy ji ohrožovala pětiprocentní hranice, na stabilně dvouciferné výsledky, byl ostatně letos dosud největší posun v preferencích.

V měření STEM a Median je nyní SPD na 13 procentech, u Kantaru a Ipsosu lehce nad 10 procenty.

V červnovém modelu NMS Market Research pak SPD vyšplhala až na 16,7 procenta. Zda jde o jednorázový výkyv, nebo náznak dalšího razantního růstu, potvrdí až červencové měření.

Piráti se Zelenými

„Když se spojují extremisté, my spojujeme liberály,“ oznámili Piráti dotažení memoranda o spolupráci do voleb se Zelenými. Jejich 30 členů se objeví na pirátských kandidátkách v celkem osmi krajích. Kroužkovat na kandidátkách bude možné, stanovena jsou pravidla pro osobní kampaně.

Výzkumné agentury na toto politické slučování postupně reagují a efekt spojení už se částečně začal propisovat.

Piráti se stabilizovali na pátém místě a pomalu se vzdalují nebezpečí pádu pod pět procent. U většiny agentur nadále mají podporu v rozmezí 5–7 procent, poslední modely STEM a Kantar je posílají výše, a rostou i u Ipsosu. Vysvětlení je stejné: efekt ohlášeného spojenectví.

„Spojenectví se Zelenými prozatím Pirátům přináší posílení na nejlepší letošní výsledek, a to 7,8 procenta, a jejich účast ve Sněmovně by tak byla prakticky jistá. Spojenectví má ještě drobný prostor pro růst (cca 1 procentní bod), pokud bychom uvažovali všechny lidi, kteří v nedávné minulosti podporovali Piráty či Zelené,“ uvádí výzkumníci STEM.

Spojí se levice pod Stačilo!?

Zatímco v číslech STEM Stačilo! oproti květnu mírně oslabilo, v měření Ipsosu, Kantar CZ, Medianu a NMS Market Research dlouhodobě stagnuje. Hnutí složené ze zástupců KSČM a menších stran či osobností dlouhodobě balancuje přesně na pětiprocentní hranici nutné k zisku poslaneckých mandátů.

Změnou tohoto statu quo může být obnovení námluv se SOCDEM. „Obnovené jednání o společném postupu do voleb mezi Stačilo! a zástupci SOCDEM by v tomto světle bylo možné číst také jako příležitost pro Stačilo! na opětovnou stabilizaci své podpory nad pětiprocentní hranicí,“ uvažuje analytik STEM Martin Kratochvíl.

Nelze automaticky čekat, že se k preferencím Stačilo! přičtou ty sociálnědemokratické. Zvlášť když rozhodnutí vedení SOCDEM způsobilo hromadný exodus. Někdejší ČSSD opustil její jediný hejtman Martin Netolický, jediný senátor Petr Vícha, ale i výrazní členové jako exministr Jiří Dienstbier či bývalý europoslanec Miroslav Poche. A podobně mohou zareagovat i zbylí voliči SOCDEM.

Zvednou se Motoristé?

V červnu už mohli podporovatelé Motoristů začít počítat s tím, že je do sněmovních voleb povede jako lídr europoslanec a čestný prezident strany Filip Turek, jak oznámil na konci května.

V měření STEM to Motoristům pomohlo odrazit se ode dna podpory a opět se přiblížit pětiprocentní hranici, byť stále zůstávají pod ní. „Strana Motoristé sobě překonala období výrazného poklesu podpory a v posledních týdnech obnovila růst. Nyní by získala 4,8 procenta a její vstup do Sněmovny by tak byl nejistý, ale možný,“ uvádí STEM.

U Ipsosu stagnují a v modelech NMS, Kantaru a Medianu je vidět od jara zřetelný pokles.

V tom, jak je podpora Motoristů do velké míry propojena s Turkovou osobní popularitou, ale pro stranu vězí i velký problém. Po nedávných aférách, například co se týče rychlé jízdy na dálnici, nyní Turek čelí obvinění za znásilnění a domácího násilí, což odmítá. „Stále jde o novou sílu, jejíž podpora silně souvisí s úspěchy i se zaváháními jejich hlavní tváře v osobě Filipa Turka,“ upozorňuje Kratochvíl ze STEM.

Zbylá Přísaha

Senátor Róbert Šlachta a jeho Přísaha zůstává na ocet. Ze stran, které nemají samy šanci na pět procent, zůstává s nejhoršími vyhlídkami. Zatímco Zelení už si s Piráty plácli a SOCDEM nyní vyjednává se Stačilo!, Šlachtově partě oficiálně nikdo nezbyl.

„Jsou stabilně pod pěti procenty a prakticky by potřebovali zázrak, aby se jim povedlo dostatečně vyrůst. (…) V době, kdy se řeší kauzy kolem vládních politiků, je to pro neparlamentní strany obecně ještě těžší. Nemají prostor pro to se prezentovat a bavit se o svých programových bodech – například Přísaha o bezpečnost,“ komentoval už dřívě politolog Aleš Michal.