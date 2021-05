V Červené Lhotě znovu protéká hráz. Památkáři zvažují vypuštění rybníka, stromy ale přijdou o vodu

Na jihočeském renesančním zámku Červená Lhota znovu protéká hráz rybníka, kterou památkáři opravili. Rybník je napuštěný, možná ho ale budou muset znovu vypustit. Voda z hráze teď protéká řečištěm někdejšího potoka. O opravě se rozhodne v příštích dnech, řekl kastelán Tomáš Horyna. Může se stát, že turisté uvidí zámek třetí sezonu po sobě bez vody a možnosti půjčit si lodičku. Červená Lhota 11:22 14. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vypuštěný rybník u zámku Červená Lhota | Foto: Lucie Hochmanová | Zdroj: Český rozhlas

Zámek otevře buď 25. května, nebo od června. Nově nabídne velký barokní model památky i odkryté fresky ze 17. století.

Památkáři loni rybník vypustili, protože hráz protékala v místě, kde je historická výpusť, zaslepená a od roku 1945 nepoužívaná. Podařilo se ho utěsnit betonem.

„Voda si ale záhy našla cestu ještě níž. Teče poměrně hodně. Zdá se, že celé těleso hráze ve střední části podtéká voda. Je to místo, kde původně šel potok. Po původním kamenném řečišti se voda vrací tam, kde před rokem 1550 tekla, když tam nebyl rybník a byl tam potok,“ řekl kastelán. O problémech s hrází informoval regionální Deník.

Podle kastelána potřebuje hráz radikální opravu. Jednou z variant je dočasné řešení. „Kus by se třeba zasypal, průtok minimalizoval a mohlo by to v provizorním stavu přes léto zůstat. Tento zásah plánujeme. Pokud zabere, dala by se možná sezona provozovat s vodou. Pokud se nepovede, bude muset být bez vody. Takhle ten rybník zůstat nemůže,“ popsal kastelán.

Rostliny na první místě

Další možností je to, že se voda, která z hráze vytéká, zabarví došeda. To by znamenalo, že se vymývá další jíl a rybník budou muset vypustit hned. Památkáři se budou snažit, aby část sezony byl rybník napuštěný.

„Především kvůli tomu, že horké léto bez vody pro nás znamená veliký úhyn zeleně. Všechny stromy s rybníkem počítají a loni, když byl rybník vypuštěný, nám uschlo patnáct stromů. Chápu návštěvnickou atraktivitu, ale v tuto chvíli je skoro na posledním místě: zásadní je, aby se údolí zavlažovalo a čistilo,“ řekl Horyna.

Od podzimu 2018 památkáři rybník odbahňovali. Při pracích z 80. let minulého století, kdy se 3,5hektarový rybník čistil naposledy, v něm totiž zůstala třetina usazenin.

Barokní model zámku

Hlavním lákadlem nové sezony bude barokní model zámku s rozměry necelé tři metry na dva. V polovině léta ho dají do expozice sklepů.

„Bude to nesmírně půvabná věc, model i s rybníkem a částí budov, které tam v baroku stávaly. Bude atraktivní jak pro fajnšmekry historické architektury, tak pro děti. Bude tam figurální stafáž, mušketýři, protože tady byla v baroku garda mušketýrů; bude tam pivovar, což je místo, které dnes návštěvníci znají jako veřejné záchodky,“ řekl kastelán.

Na zámku spatří lidé rovněž další odkryté barokní fresky z poloviny 17. století, které památkáři restaurují. Jsou to malby v jídelně, jež vytvořil Giacomo Tencalla.

Zámek je známý z filmů jako Svatby pana Voka, O štěstí a kráse nebo Pan Tau. Nejvíc ho proslavila pohádka Zlatovláska (1973) s Jorgou Kotrbovou. Loni ho od ledna do srpna navštívilo 46 881 lidí, meziročně téměř o třetinu méně.