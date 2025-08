Červenec v preferencích: kdo se spojil, sbírá voličské body. Po SPD rostou i Piráti a sílit začíná i Stačilo!

I v době útlumu předvolební kampaně a menšího zájmu o politické dění se dál přelévají voličské nálady. Do sněmovních voleb zbývají dva měsíce a vypadá to, že partaje, které se spojily, jsou za tuto snahu odměněny voličskou podporou. Po alianci kolem SPD a Pirátech se Zelenými začalo v červenci po spojení se SOCDEM mírně sílit i Stačilo! Naopak na tom tratí Motoristé sobě a Přísaha, kteří přes svou snahu zůstali při integraci mimo. Analýza Praha 6:00 6. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva Kateřina Konečná (KSČM/Stačilo!), Tomio Okamura (SPD) a Zdeněk Hřib (Piráti) | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz / Profimedia

Jednoznačně první ANO i s odstupem druhá koalice Spolu se v červenci držely na svých průměrných hodnotách. Ve volebním modelu NMS Market Research sice ANO letos už podruhé kleslo pod hranici 30 procent, u jiných agentur má ale stabilně zhruba 31–33procentní podporu. Výjimkou je tradičně mírně vyšší hodnota u Ipsosu.

„Hnutí přesto nijak významně neoslabuje a zůstává hlavní silou politické scény; neohroženo v pozici lídra opozičních hlasů se široce rozkročenou voličskou základnou,“ konstatují výzkumníci STEM.

Agentura NMS pokles ANO vysvětluje faktem, že jeho podporovatelé v červenci vykazují menší ochotu účastnit se voleb než ostatní voličské skupiny.

„Průzkumy je dobré číst opatrně, můžou ukazovat trend, nicméně když je postavíte vedle sebe, mohou ukazovat trochu jiná čísla. Je dobré je sledovat dlouhodoběji,“ upozorňuje politolog z Masarykovy univerzity a Institutu SYRI Lubomír Kopeček.

„ANO mírně – nijak dramaticky – ztrácí, ale zatím to není nic, co by ukazovalo na nějaký propad nebo že by to snad ohrožovalo rýsující se volební vítězství. Může se stát leccos, ale převaha ANO v průzkumech je zjevná,“ doplňuje Kopeček.

Druhá koalice Spolu může zase během prázdnit sázet na to, že utichne vývoj ohledně bitcoinové kauzy. I analytický ústav STEM přímo zmiňuje, že v červenci dochází k útlumu předvolební kampaně a obecně panuje menší veřejný zájem o politické dění.

Bitcoinová kauza měla na podporu Spolu vliv v tom, že se jim v létě zastavil setrvalý mírný růst, kterého koalice dosahovala od konce zimy.

Navzdory věštbám o tom, jaký bude mít aféra drtivý dopad, ale podporu Spolu jen rozechvěla a po mírných propadech v měřeních STEM, Ipsosu či NMS se vrátila zpět.

„Zdá se, že dopad bitcoinové kauzy na podporu koalice Spolu opravdu nebyl tak veliký. Pokud se v této kauze neobjeví něco výrazně jiného, co by výrazně znejistělo jejich podporovatele, tak se ten pohyb zastavil,“ konstatuje analytik STEM Martin Kratochvíl.

Boj o třetí místo

Zbytek stranického pole je popárován. První dvojičku tvoří vládní Starostové a opoziční formace kolem SPD.

„Tyto strany měly dost úspěšný druhý kvartál tohoto roku, kdy rostly a dostaly se na současnou hranici kolem dvanácti třinácti procent. Teď během července se tam stabilizovali,“ popsal v Partii ředitel výzkumu STEM Jaromír Mazák.

SPD přes vlny způsobené nespokojeností některých straníků strany PRO udrželo jednotu a do voleb skutečně půjde s podporou Trikolory, PRO a Svobodných, jejichž podporovatele už z velké části od jarního oznámení spojenectví absorbovala. Díky nim se tak pohybuje zhruba na 13 procentech. Výjimkou jsou měření Ipsosu a Kantar CZ, kde je SPD o pár procentních bodů níže.

„Uskupení kolem SPD je v tuto chvíli úspěšné, přestože se do poslední chvíle debatovalo o složení kandidátek. Zjevně to zafungovalo pro přitažení dalších hlasů a zajistilo SPD, že bude sedět v příští Sněmovně. Přitom ještě půl roku zpátky to vypadalo, že se SPD propadá někam k pěti procentům,“ popisuje politolog Kopeček.

Starostové vystoupali v každotýdenním měření STEM až na letošní maximum 13,2 procenta, postupně ale doklesali k desetiprocentní hranici. V měření všech agentur se však v dlouhodobém průměru pohybují nad ní. Malé volební jádro kompenzují vysokým volebním potenciálem, a tak si během celého letošního roku drží stabilní podporu.

Sílící duo

Evidentně v dobré formě jsou Piráti, kteří se pomalými krůčky posouvají od blízkosti pětiprocentní hranici, kterou letos i dvakrát podkročili, a aktuálně dosahují na svá letošní maxima. U STEM je to 8,3 procenta a například u NMS 7,9.

„Podpora Pirátů dále roste a za této situace by pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny téměř jistě překročili,“ uvádí výzkumníci STEM.

Pomohlo jim ohlášení spolupráce se Zelenými, evidentně získali minimálně značnou část jejich příznivců. Při samostatných měřeních dosahovali Zelení zhruba na dvě procenta podpory.

„Piráti se v posledních měsících pohybovali nebezpečně blízko pětiprocentní hranice, spojenectvím se Zelenými by jim ale mohlo pomoct získat zpět zklamané voliče. Pro Piráty se tím otevírá šance oslovit liberální levicové voliče, kterým v Česku aktuálně chybí alternativa,“ komentuje politická analytička NMS Tereza Friedrichová.

Stačilo! také spíše posiluje a začíná se vzdalovat nebezpečné pětiprocentní hranici ponoru. Zdá se, že průzkumy pomalu začínají zachycovat spolupráci se SOCDEM, byť například STEM upozorňuje, že jde pro veřejnost stále o novou událost, takže ještě nejsou zřejmé všechny dopady tohoto spojenectví.

„Kandidatura zástupců SOCDEM společně s hnutím STAČILO! prozatím nevede ke zřetelnému růstu podpory tohoto hnutí. Stále jsou ve hře varianty přechodu části voličů SOCDEM ke hnutí ANO, eventuálně k Přísaze nebo mezi nevoliče. Oznámení je však stále čerstvé a musíme si počkat na pohyby modelu v dalších týdnech,“ popisuje analytik STEM Kratochvíl.

Pod hladinou

Pod pěti procenty zůstali Motoristé sobě a Přísaha, kteří přes snahy na poslední chvíli neobnovili úspěšné spojenectví z loňských evropských voleb.

Klíčovým faktorem v podpoře Motoristů je dění kolem jejich čestného prezidenta a celostátního lídra Filipa Turka. I kvůli slabým preferencím svolali na konci července krizový sněm, kde mimo jiné představili volební program.

„Motoristé jsou ve velkých problémech. Na jaře to vypadalo, že budou novou politickou silou, v červenci si ale připsali pouze 3,2 % hlasů. I přes vysoký potenciál strany to vypadá, že účast v Poslanecké sněmovně se jim vzdaluje,“ konstatuje Friedrichová z NMS s tím, že klesající trend strany je zapříčiněn i kauzám a obviněním, kterým čelí hlavní tvář Motoristů a volební lídr Filip Turek.