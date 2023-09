Tunel pod Červenohorským sedlem je technicky proveditelný. Potvrdila to územní studie

Vlakem z Jeseníku do Olomouce za 55 minut, do Šumperku za 23 minut. To by mohla umožnit nová železnice spojující Jesenicko a Šumpersko skrz tunel pod Červenohorským sedlem. Alespoň podle závěrů územní studie, kterou si nechalo zpracovat vedení olomouckého hejtmanství. Projekt je podle ní technicky proveditelný. Olomouc 15:20 19. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vizualizace tunelu pod Červenohorským sedlem z původní studie z roku 1999 | Zdroj: Foto: Autor: Agentura m-ARK, zdroj: Youtube.com

„Ta studie je opravdu hotová. V každém případě jsme pořád ve velmi raných fázích celého toho obřího projektu,“ říká hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek za koalici Pirátů a STAN.

Studie potvrdila, že vybudovat železnici pod Červenohorským sedlem je technicky možné. Pro Jesenicko by to podle něj znamenalo jednoznačný přínos. „Mohlo by to pomoct zbořit jednu bariéru, proč se tam mladí lidé nehrnou tak, jak by se nám líbilo,“ dodal Suchánek.

Zároveň je podle hejtmana nereálné, že by projekt za téměř 20 miliard korun v dnešních cenách ufinancoval kraj. Musel by se ho ujmout stát. „Studie už je dneska na cestě na ministerstvo dopravy. Jsme ostatně na tom dohodnuti již od jara tohoto roku, oni ji vezmou a budou s ní dále pracovat. Předpokládám, že se s námi o tom dále budou bavit,“ zmiňuje hejtman.

Jak doplňuje náměstek hejtmana pro územní plánování Jan Šafařík ze Spojenců – koalice pro Olomoucký kraj, studie je jenom prvním krokem v dlouhém procesu příprav. „Územní studie pouze vyhodnocuje, zda území z ‚územářského‘ pohledu je připraveno a vhodné pro to tam teoreticky nějakou trať vést. Ale neříká nic o tom, zda to je vhodné, jaký to má vliv na životní prostředí, jestli obce to chtějí, nebo nechtějí,“ uvádí Šafařík.

Například předseda Svazku obcí údolí Desné, který vlastní trať, na níž by se nová železnice napojila, a starosta Rapotína Bohuslav Hudec z hnutí ANO iniciativu kraje vítá. „Kolem Rapotína a dalších obcí v údolí Desné nevede kapacitní komunikace, která by byla schopna přitáhnout budoucí investory. Proto za mě vítáme tuto budoucí liniovou stavbu,“ říká Hudec.

Podobně to vidí i starosta Jeseníku Zdeňka Blištanová z uskupení Jeseník Srdcem. Připomíná ale, že stavba tunelu je vizí do budoucna, zatímco Jesenicko by potřebovalo lepší železniční spojení co nejdřív. „Bavíme se třeba o elektrifikaci již stávající tratě do Jeseníku, která by třeba mohla zrychlit přesun do Zábřehu a pokračování dál,“ odpovídá Blištanová.

Se závěry studie se teď budou blíže seznamovat jednotliví krajští radní, ale také zástupci dotčených obcí.