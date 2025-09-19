Češi chodí více na rekvalifikační kurzy. Systém většina lidí podle odborníků nezneužívá
V Česku roste zájem o rekvalifikační kurzy. V posledních letech si je navíc často nemusí zájemci hradit sami. Úřad práce přispívá i zaměstnaným žadatelům. Některá rekvalifikační centra tak mají na dlouhé měsíce plno. „Dnes máme obsazeno do března příštího roku, což je za mě také špatně,“ říká pro Český rozhlas Vysočina Eva Ďurďová z jihlavského rekvalifikačního centra Royal Academy.
Paní Lucie dříve pracovala ve směnném provozu, což po narození dítěte už vidí jako nereálné. Přihlásila se proto na rekvalifikační kurz.
00:00 / 00:00
Zájem o rekvalifikační kurzy roste. Zatím je letos v Česku absolvovalo meziročně o 60 procent klientů Úřadu práce více než loni
„Maminky tady moc nenajdou odpovídající zaměstnání, pak jsem zjistila, že se nemůžu vrátit na svoje staré místo. Momentálně si dělám kosmetický rekvalifikační kurz, protože chci pokračovat na tatérský rekvalifikační kurz a ta kosmetička je k tomu nezbytná,“ říká Lucie pro Český rozhlas Vysočina.
Podle Evy Ďurďové z rekvalifikačního centra Royal Academy právě navazující kurz tatér vyhledává řada zákazníků. „Není úplně optimální, když tu máme stokilového pokérovaného borce, který trhá obočí, protože tím kurzem prostě projít musí. Dokonce mnohdy chápu, proč jdou využít Úřad práce, protože jenom stát se tatérem je u nás 61 tisíc, dva kurzy,“ vysvětluje Ďurdová.
Zároveň dodává, že řadě klientů proplácí alespoň část kurzu Úřad práce včetně těch, kteří už nějaké zaměstnání mají. Na prakticky všech oborech je tak stále plno.
Na konci srpna bylo v Česku 333 624 nezaměstnaných. Jedná se o nejvyšší počet od března 2017
Číst článek
„Dnes máme obsazeno do března příštího roku, což je za mě také špatně, protože mi přijde, že zrovna v těchto oborech se žena nebo muž rozhodnou, že včera bylo pozdě a potřebují to hned a okamžitě začít jednat, ale to nejde.“
‚Nejde o zneužívání systému‘
Podle Ďurdové ale nejde o zneužívání podpory Úřadu práce. Většina lidí má o kurzy skutečný zájem, i když jim Úřad práce podporu zamítne, třeba právě proto, že zaměstnání mají.
„Necítím z toho velkou snahu zneužívat systém, mám spíš pocit, že si lidé chtějí změnit trochu život nebo si těmi službami přilepšit. Když náhodou Úřad práce jejich žádost zamítne, tak přesto jdou a domlouváme se třeba na nějakém splátkovém kalendáři. Je to tak 80 procent ku 20, kteří odchází,“ pokračuje Ďurďová.
Zájem o rekvalifikační kurzy mezi lidmi roste i podle Úřadu práce. Jen na Vysočině letos do poloviny září dokončilo kurz víc než 1500 jeho klientů. Největší zájem je přitom o řidičské průkazy nebo služby.
Úřad práce pokračuje v rušení svých poboček. ‚Je to oddálení služby občanům,‘ kritizuje starosta
Číst článek
„Jsou to kosmetičky, vizážistky, kadeřnice, tatér, masér, pedikérka, manikérka. Samozřejmě i pak další kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách, kurzy z oblasti účetnictví nebo daňové evidence a také studium pedagogiky,“ popisuje ředitelka krajské pobočky Úřadu práce Lenka Nováková.
Zájem o rekvalifikační kurzy stoupl celorepublikově. Do konce srpna se jich zúčastnilo přes 40 300 klientů Úřadu práce, což je meziroční nárůst o zhruba 60 procent.